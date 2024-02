Xuân vận là giai đoạn đi lại bận rộn nhất trong năm của người Trung Quốc, bắt đầu từ 15 ngày trước Tết Nguyên đán và kéo dài trong khoảng 40 ngày. Kể từ khi bắt đầu đợt cao điểm đi lại vào ngày 26/1, tổng lượt di chuyển trên khắp Trung Quốc đã vượt quá 2 tỉ chuyến vào chiều 4/2. Hàng năm, cứ mỗi dịp này, giao thông tại quốc gia tỉ dân lại đối mặt với áp lực cực lớn.

Cơn sốt du lịch năm nay bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu kết hợp với tuyết và mưa lớn, khiến nhiều chuyến tàu bị hoãn hoặc hủy. Tính đến chiều 4/2, 92 đoạn đường ở 10 vùng, tỉnh đã bị đóng cửa do đường đóng băng, gây nguy hiểm cho người dân. Cơ quan quản lý giao thông vận tải đã nỗ lực nhiều hơn để dọn tuyết và đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời nhắc nhở hành khách trên đường theo dõi chặt chẽ thông tin du lịch và lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.

Ước tính có hơn 2 tỉ chuyến đi những ngày đầu Xuân vận tại Trung Quốc (Ảnh: AP)

Từ ngày 1/2, miền Trung và Đông Trung Quốc phải hứng chịu một đợt thời tiết mưa, tuyết và băng giá liên tục trong 5 ngày. Theo dự báo, các khu vực Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, An Huy, Hà Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Cục Khí tượng nước này cho biết đây là đợt mưa, tuyết và băng giá mạnh nhất trong mùa Đông kể từ năm 2009. Theo thông tin do Mạng lưới đường bộ Trung Quốc công bố, tính đến 12h ngày 4/2, do ảnh hưởng của tuyết rơi và đường đóng băng, tại Sơn Tây, Nội Mông, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Quý Châu, Thiểm Tây, Thanh Hải, Ninh Hạ, Cam Túc, tổng cộng có 158 đoạn đường đã tạm ngưng lưu thông, liên quan đến 72 đường cao tốc.

Kỳ Xuân vận năm 2023, ước tính có khoảng 2,09 tỉ chuyến đi được người Trung Quốc thực hiện. Năm nay, lượng lưu thông được cho là sẽ tăng mạnh. Ga đường sắt Thâm Quyến đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách trong 7 ngày đầu tiên của kỳ Xuân vận 2024, tăng 64% so với năm 2023. Một số khu vực khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự.