Hơn 23.000 người nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An

Ngày 10/1, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2023, có 23.149 người nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp , tăng hơn 12% (tương đương 2.606 hồ sơ) so với 2022.

Trong số này, lao động làm việc ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 10.910 người, tăng 37,9% so với năm 2022 (7.910 người). Phần lớn lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp là lao động phổ thông, làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử…

Phân loại theo độ tuổi, lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong độ tuổi 25 - 40 chiếm tỷ lệ lớn (5.906 lao động nam, 9.826 lao động nữ); tiếp đó là lao động trên 40 tuổi (2.421 lao động nữ, 1.856 lao động nam); lao động dưới 24 tuổi bị mất việc làm chiếm tỉ lệ thấp, với 741 lao động nam và 1.749 lao động nữ.

Người lao động làm thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh

Mặc dù đã có sự phục hồi tích cực sau đại dịch COVID-19 nhưng trong bối cảnh chung, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về đơn hàng, chi phí sản xuất do giá xăng dầu biến động. Nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự, dẫn đến nhiều lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp .

Trong năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã giải quyết thủ tục trợ cấp thất nghiệp 22.499 người với hơn 403 tỷ đồng. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân của người lao động là gần 3,3 triệu đồng/tháng; số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân 5,15 tháng. Có 25 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp ở mức tối đa. Hơn 81.970 lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó có 1.401 người đã được giới thiệu việc làm.

Theo lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An, phần lớn lao động sau khi nghỉ việc, mất việc đều muốn quay lại thị trường sớm hơn thay vì nhận quyết định hỗ trợ học nghề. Năm 2023, chỉ có 78 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề.