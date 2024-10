Hơn 240 căn hộ tầm cao mang đến phong cách sống thời thượng tại A&T Sky Garden

Căn hộ "tầng mây" tại A&T Sky Garden mang đến góc nhìn toàn cảnh từ cao xuống thấp, giúp cư dân có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành thị. Từ trên cao, không gian sống trở nên rộng mở, khoáng đạt hơn, đem lại sự thư giãn và niềm vui cho tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng. Đặc biệt, vào những buổi sớm mai hay chiều tà, ánh nắng nhẹ nhàng và bầu không khí trong lành sẽ giúp cư dân cảm nhận được sự cân bằng và bình yên trong cuộc sống.

Việc sống ở những tầng cao mang lại một không gian sống "không khói bụi, không tiếng ồn". Từ đây, cư dân A&T Sky Garden được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ, ít chịu ảnh hưởng từ môi trường ô nhiễm âm thanh của thành phố ngày nay. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí mà còn đảm bảo sức khỏe lâu dài cho các cư dân, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ và người già.

Một trong những điểm nổi bật của A&T Sky Garden chính là hệ thống tiện ích tầng không được thiết kế ngay trên sân thượng. Cư dân chỉ cần vài phút di chuyển là có thể tiếp cận trọn bộ sưu tập tiện ích mang tên "khu vườn trên mây" tại tầng cao nhất của tòa nhà chẳng hạn như: Công viên trên không Oasis Sky Park; Vườn thiền Sky Zen Garden & Yoga Sky Zone; Đường dạo bộ trên không Panorama Sky Walk; Khu vui chơi trẻ em Kids Sky land; Khu BBQ Sky Garden Terrace; Đài quan sát Skyview Conner;… Các căn hộ tầm cao này không chỉ mang đến sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày mà còn tạo nên không gian sống chuẩn "wellness". Nơi mọi thành viên trong gia đình đều có thể dành thêm thời gian bên nhau, cùng nhau trải nghiệm những đặc quyền tiện ích chỉ có tại A&T Sky Garden. Nhờ đó mà những căn hộ sở hữu "tầm view độc đáo" trở thành lựa chọn hàng đầu trong tâm trí của mọi cư dân.

Cư dân tại A&T Sky Garden sẽ được tận hưởng không chỉ tầm nhìn đẹp mà còn những tiện ích đặc quyền chỉ có tại đây. Mọi yếu tố đều được thiết kế để mang lại một cuộc sống tiện nghi, thoải mái và đẳng cấp. Một góc vườn thiền Sky Zen Garden & Yoga Sky Zone.

Bên cạnh đó, tính riêng tư khi sống tại A&T Sky Garden cũng được khách hàng và các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Càng ở trên cao, không gian sống của cư dân càng được đảm bảo sự riêng tư, tách biệt với những ồn ào và đông đúc của cuộc sống thường nhật. Tại A&T Sky Garden, cư dân có thể tận hưởng cuộc sống cá nhân mà không sợ bị ảnh hưởng bởi sự xô bồ bên ngoài. Sự yên tĩnh và riêng tư này chính là một trong những yếu tố quan trọng làm nên sức hút của những căn hộ tầm cao.

Từ ban công căn hộ, cư dân có thể thưởng thức trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên trù phú, làm nên không gian sống hòa mình với cỏ cây, sông nước. Sự kết hợp giữa không khí trong lành cùng các tiện ích cân bằng "thân – tâm - trí" tại những căn hộ cao tầng của A&T Sky Garden sẽ giúp mọi cư dân, từ người già đến trẻ nhỏ, duy trì lối sống lành mạnh, góp phần cải thiện cả sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần. Không chỉ đơn thuần là một không gian sống, "tầm cao độc đáo" tại A&T Sky Garden còn thể hiện phong cách sống thượng lưu và khẳng định đẳng cấp của chủ nhân căn hộ.

Phối cảnh khu vườn trên mây – bộ sưu tập tiện ích đặc quyền và độc đáo bậc nhất khu vực cửa ngõ Bắc Sài Gòn khi dự án A&T Sky Garden đi vào hoạt động.

Dù mang lại những ưu thế vượt trội về tầm view, tiện ích và phong cách sống đẳng cấp, A&T Sky Garden vẫn giữ cho mình một mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của đại đa số khách hàng, với mức giá chỉ từ 32.3 triệu đồng/m2 đã có thể sở hữu một căn hộ với tầm view triệu đô với "3 mặt hướng thủy", view sông, view hồ, view phố trong một không gian sống xanh và khoáng đạt, cùng các tiện ích chăm sóc sức khỏe, giải trí độc đáo ngay trong khuôn viên dự án. A&T Sky Garden hứa hẹn sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng cho các gia đình trẻ, người độc thân hay các nhà đầu tư nhạy bén với hơn 240 căn hộ cao tầng được "để dành" ra mắt trong quý cuối năm 2024.

Với vị trí chiến lược tại cửa ngõ Bắc Sài Gòn, cùng những tiện ích và đặc quyền vượt trội, A&T Sky Garden chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống tiện nghi và đẳng cấp. Đây là "thời cơ vàng" hiếm có để khách hàng sở hữu cho mình một căn hộ tầm cao với mức giá trong tầm tay, tại một trong những dự án chung cư đáng sống nhất ở khu vực Bắc Sài Gòn.

Được biết, A&T Sky Garden là Khu căn hộ săn mây - 3 mặt hướng thủy do A&T Group làm Chủ đầu tư, DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services là Nhà phát triển dự án, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Đại Trường Sơn, Sen Group, Aplus Land, SC Realty, True Value, New Era, Zland, Garen, ...