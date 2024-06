Hơn 3 năm hôn nhân của Xoài Non - Xemesis: Bắt đầu bằng đám cưới triệu đô, kết thúc chỉ với vài dòng thông báo

Về chuyện con cái, Xoài Non từng tiết lộ về kế hoạch làm thụ tinh nhân tạo (IVF). Khi bị thắc mắc vì cưới 3 năm vẫn chưa sinh con, hot girl chia sẻ trên livestream: "Bản thân sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh trong người, cũng hay bị ốm. Con mình đẻ ra lỡ không may bị gì thì sao, đó là lí do vì sao mà Xoài và anh Hiếu mới quyết định là sẽ đi cấy trứng. Thực ra nếu mình mang thai tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó không đau, còn làm kích trứng thì mình sẽ phải đi cấy trứng, làm này làm kia rất nhiều, và có thể rất rất là đau luôn. Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con mình đẻ ra nó bình thường thì Xoài chọn là Xoài sẽ đi cấy trứng".