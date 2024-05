Hơn 300 chuyên viên tư vấn dự lễ Kickoff dự án The Larita

Sự kiện với sự góp mặt của đông đảo chiến binh kinh doanh đến từ Tổng Đại lý phân phối chiến lược Đông Hoà Property và các đại lý mang đến một bầu không khí sự kiện sôi động, khí thế với những màn trình diễn đầy cảm hứng và những chia sẻ tâm huyết từ đại diện chủ đầu tư. Mỗi "chiến binh sales" đều thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách để đưa The Larita trở thành sự lựa chọn cho khách hàng tại thị trường Tây Sài Gòn.



Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo cho biết: "Với cả tâm huyết của cả đội ngũ chủ đầu tư, "The Larita được ấp ủ và phát triển với cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, pháp lý chuẩn chỉnh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ để ở đến đầu tư".

Với vị trí tâm điểm kết nối, quy hoạch bài bản, tiện ích đa dạng cùng hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, The Larita hứa hẹn mang đến cho cư dân cuộc sống hiện đại, tiện nghi và đẳng cấp. The Larita xứng đáng là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một tổ ấm lý tưởng tại khu vực Tây Sài Gòn.

Lễ Kickoff The Larita đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của dự án và khuấy đảo thị trường bất động sản khu vực Tây Sài Gòn trong thời gian tới.

300 CVTV nhiệt huyết tại lễ kickoff The Larita với chủ đề "Leading to Your Home"

Tiếp lửa cho đội ngũ kinh doanh, tại đây, chủ đầu tư cũng đã chia sẻ những thông tin quan trọng về thị trường và những giá trị tiềm năng, tiện nghi mà The Larita mang lại. Đồng thời, chủ đầu tư còn mang đến cho các chiến binh kinh doanh các phần quà có giá trị cho phần Q&A - hỏi đáp về dự án The Larita.



Thị trường bất động sản hiện tại đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ và đa dạng với nhiều loại hình sản phẩm từ nhà ở, văn phòng, đến thương mại và dịch vụ. Cùng với sự tăng trưởng dân số và nhu cầu về nhà ở đang tạo ra cơ hội và thách thức cho thị trường bất động sản Long An, đô thị vệ tinh cận kề TP.HCM.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với những tỉnh thành có sự hoàn thiện về hạ tầng và phát triển về kinh tế như Long An, The Larita được hứa hẹn sẽ là một biểu tượng sống mới, đón đầu cơn sóng phục hồi của thị trường bất động sản, đáp ứng cả về môi trường sống xanh, sống cân bằng "Thân - Tâm - Trí" và tiềm năng tăng giá trong tương lai bởi những ưu thế vượt trội.



The Larita, "Multi Home" riêng biệt chuẩn xanh Singapore

Giữa cuộc sống bộn bề với nhiều lo toan, nhu cầu của con người không chỉ là sự tiện nghi mà còn là sự cân bằng và hài hòa với thiên nhiên. Con người hiện đại cần một không gian sống xanh để tìm lại sự kết nối với thiên nhiên, để thư giãn và làm mới tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng.

Cảm giác hòa mình vào không gian xanh, ngắm nhìn cây cỏ, hít thở không khí trong lành được xem là liệu trình tuyệt vời giúp tăng cường sức khoẻ thể chất và tinh thần. Đó là lý do tại sao không gian sống xanh trở thành một yếu tố không thể thiếu khi lựa chọn bất động sản của nhiều khách hàng.

Lấy cảm hứng từ chuẩn sống xanh Singapore hiện đại, The Larita hướng đến xây dựng nên một "Multi Home" - ngôi nhà thứ hai, nơi để gia chủ và gia đình trở về tận hưởng cuộc sống ngập tràn hạnh phúc, nơi thiên nhiên giao hoà với dịch vụ tiện nghi, nơi tái tạo và khơi nguồn những năng lượng tích cực.

"Multi Home" The Larita là nơi giao hoà giữa thiên nhiên và chuẩn sống tiện nghi

Với vị trí nằm cạnh khu vực Tây Nam thành phố tại mặt tiền đường Hoàng Phan Thái, Hương lộ 10, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, The Larita được đánh giá là sở hữu hệ thống hạ tầng kết nối hoàn thiện. Loạt hạ tầng giao thông đã và đang triển khai phải kể đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 1, sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành (đang triển khai),.. Đặc biệt, với dự án Vành đai 3, sẽ là dự án giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kết nối Long An với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, được xem là đòn bẩy thức đẩy sự phát triển xã hội, kinh tế và thị trường bất động sản của Long An.



Được xây dựng trên quỹ đất 3,75 ha, The Larita mang đến 199 sản phẩm T-house và E-house với thiết kế riêng biệt. Song song với sự xanh mát của cây xanh được bố trí đều trong khuôn viên, The Larita được chủ đầu tư Xuân Thảo chú trọng đến chuỗi tiện ích tiện nghi, loạt dịch vụ phải kể đến như trường mầm non quốc tế, TTTM, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, club house, khu thể thao ngoài trời, khu trò chơi dân gian,... sẽ là nơi mọi người thư giãn và kết nối với nhau nhiều hơn.

Hội tụ loạt ưu điểm từ vị trí, tiện nghi, không gian sống xanh mát, The Larita còn hút giới đầu tư với pháp lý sở hữu lâu dài, được xem là kênh trú ẩn tài sản an toàn và món quà quý giá dành tặng cho thế hệ con cháu về sau.

Tên dự án: The Larita

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo

Vị trí: Mặt tiền đường Hoàng Phan Thái - Hương lộ 10, Bến Lức, Long An

Quy mô: 3,8 ha với 199 căn E-house và T-house