Hơn 4,2 tỷ USD vốn FDI dồn dập đổ về TP.HCM: Chuyên gia chỉ ra 3 nhóm ngành đang “khát” người, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các khu chế xuất và khu công nghiệp tại TP.HCM thu hút hơn 4,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng trên 62% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6/2026, TP.HCM có 21.310 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký lũy kế hơn 146,8 tỷ USD. Các dòng vốn mới đang hướng nhiều hơn vào công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Sự dịch chuyển này cũng làm thay đổi nhu cầu tuyển dụng.

Tại tọa đàm về thu hút nhân lực quốc tế do VTV Nam Bộ tổ chức ngày 30/9, bà Võ Thị Bích Thủy, Giám đốc vận hành Manpower Việt Nam, cho biết AI, bán dẫn và tự động hóa đang là ba nhóm lĩnh vực mà nguồn nhân lực tại Việt Nam chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Theo bà Thủy, cuộc cạnh tranh nhân lực của TP.HCM hiện không còn bó hẹp giữa các đô thị trong nước như Hà Nội hay Đà Nẵng, mà đã mở rộng sang Singapore, Thái Lan và các trung tâm nhân lực trong khu vực.

Nhu cầu của doanh nghiệp FDI cũng thay đổi khá rõ. Ông Dương Khai Dũng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, cho biết trước đây nhà đầu tư thường hỏi về đất, nhà xưởng hay chi phí.

Hiện nay, họ quan tâm nhiều hơn đến những câu hỏi như “kỹ sư ở đâu?”, “nhân sự quản lý ở đâu?” hay nguồn nhân lực quốc tế có sẵn sàng gắn bó lâu dài với Việt Nam hay không.

Theo ông Dũng, nhà xưởng có thể xây, máy móc có thể mua, nhưng một đội ngũ kỹ thuật và quản lý giỏi cần nhiều năm để đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, khi các dự án công nghệ cao tiếp tục vào TP.HCM, nhu cầu tuyển kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và nhân sự quản lý sẽ tăng theo.

Một câu chuyện được đại diện Manpower Việt Nam chia sẻ cũng cho thấy chất lượng nhân sự trong nước đang cải thiện. Khoảng hai tuần trước, đơn vị này tham gia tuyển vị trí Tổng giám đốc tại Việt Nam cho một doanh nghiệp Mỹ. Cả ba ứng viên cuối cùng đều là người Việt và theo bà Thủy, chất lượng ứng viên tốt đến mức doanh nghiệp gặp khó trong việc lựa chọn.

Tuy nhiên, tuyển được người mới chỉ là một nửa bài toán. Với nhóm chuyên gia quốc tế, quyết định ở lại một thành phố trong 5-10 năm còn phụ thuộc vào cuộc sống của cả gia đình.

Theo chia sẻ từ cộng đồng doanh nghiệp, ngoài lương và vị trí công việc, chuyên gia nước ngoài còn quan tâm đến trường học cho con, dịch vụ y tế, nhà ở, giao thông, thủ tục cư trú và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Nói cách khác, một chuyên gia đến làm việc không chỉ lựa chọn một công ty, mà còn lựa chọn nơi gia đình họ sẽ sinh sống.

Đây cũng là lý do mô hình đô thị tích hợp, nơi nhà ở nằm gần khu vực việc làm và đi cùng trường học, y tế, không gian xanh, dịch vụ và giao thông thuận tiện, được nhiều diễn giả nhắc tới tại tọa đàm.

Ông Dũng cho rằng nếu muốn giữ chân nhân lực quốc tế lâu dài, các dịch vụ liên quan đến giấy phép lao động, thị thực và cư trú cần thuận tiện, minh bạch hơn. Bên cạnh đó, giáo dục cho con cái, y tế, nhà ở và các dịch vụ đa ngôn ngữ cũng là những yếu tố quan trọng đối với gia đình chuyên gia.

Ở góc độ thị trường nhà ở, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc - Trưởng bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở CBRE Việt Nam, cho rằng khi giá nhà tại khu vực lõi trung tâm tăng cao, các đô thị vệ tinh có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý hơn đối với cả nhà đầu tư lẫn khách thuê. Với nhóm khách thuê là chuyên gia, yếu tố họ quan tâm không chỉ là căn nhà, mà còn là chất lượng quản lý và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.

Trong khi đó, bà Thủy cho rằng TP.HCM còn một nguồn nhân lực đáng kể khác là người Việt có kinh nghiệm làm việc quốc tế. Theo bà, thành phố có thể thu hút nhóm Việt kiều hồi hương, đặc biệt trong những lĩnh vực đang thiếu người như AI, bán dẫn và tự động hóa.