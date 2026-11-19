Lực lượng CSGT xử lý vi phạm.

Ngày 19/11, Cục CSGT cho biết, trong 11 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 14.264 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.780 người, bị thương 8.317 người.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 2.684 vụ, giảm 814 người chết, giảm 2.884 người bị thương).

Tính riêng tháng 11/2026, toàn quốc xảy ra 1.418 vụ, làm chết 793 người, bị thương 909 người.

Tai nạn giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ chủ yếu với 1.411 vụ, làm chết 787 người, bị thương 908 người.

Đáng chú ý là 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ninh và Phú Thọ, làm 6 người tử vong.

Cũng trong 11 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 4.714.925 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng 1.581.564 trường hợp.

Theo Cục CSGT, mặc dù tai nạn giao thông trong 11 tháng giảm cả 3 tiêu chí, song số vụ, số người chết và bị thương trong tháng 11 đều tăng so với tháng trước, cho thấy tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không chạy quá tốc độ, không vượt ẩu và luôn giữ khoảng cách an toàn.