Hơn 49 triệu cổ phiếu RDP bị hủy niêm yết từ 24/4/2025

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có Quyết định số 235/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (MCK: RDP).

Theo đó, hơn 49 triệu cổ phiếu RDP sẽ bị hủy niêm yết trên HoSE kể từ ngày 24/4/2025 do Rạng Đông Holding đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu RDP tại HoSE là ngày 27/11/2024, do cổ phiếu đang bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 28/11/2024 theo Quyết định số 651/QĐ-SGDHCM ngày 21/11/2024.

Trước đó, HoSE đã có văn bản thông báo về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding.

HoSE cho biết, cổ phiếu RDP đang nằm trong các diện theo dõi vi phạm gồm đình chỉ giao dịch do tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; vào diện cảnh báo do chậm công bố thông tin (CBTT) báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Đồng thời, cổ phiếu RDP cũng nằm trong diện cảnh báo do Rạng Đông Holding có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ là âm 142,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 205,7 tỷ đồng.

Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch, Rạng Đông Holding chưa khắc phục các vi phạm CBTT và tiếp tục vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ CBTT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Tính đến ngày 10/4/2025, HoSE chưa nhận được CBTT báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 (mẹ và hợp nhất), báo cáo tài chính quý III/2024 (mẹ và hợp nhất), báo cáo tài chính quý IV/2024 (mẹ và hợp nhất), báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (mẹ và hợp nhất) của công ty.

Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, căn cứ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HoSE thông báo về việc sẽ xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding.

Trước đó, ngày 2/4/2025, HoSE cũng đã có văn bản nhắc nhở Rạng Đông Holding về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Xa hơn nữa, HoSE đã 3 lần đưa ra các văn bản nhắc nhở Rạng Đông Holding về việc chậm nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính quý IV/2024.