Hơn 500 cảnh sát Thanh Hóa đồng loạt kiểm tra các hiệu cầm đồ, cho vay tài chính

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sáng 29-3, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương và TP Thanh Hóa.

Lực lượng công an kiểm tra một cơ sở cho vay tài chính trên địa bàn TP Thanh Hóa

Tại huyện Quảng Xương, khoảng 300 cảnh sát đã được huy động để kiểm tra hành chính đối với 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính. Kết quả, lực lượng công an đã phát hiện 22 cơ sở vi phạm các quy định như: Không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, sổ sách ghi chép không đảm bảo, cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền…

Cùng với công tác kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính, Công an huyện Quảng Xương đã đấu tranh, triệt xóa 5 điểm, bắt giữ 5 người hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại TP Thanh Hóa, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa và Công an các phường, xã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Công an kiểm tra hoạt động cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương

Qua công tác tổng kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 1 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hình sự, hơn 50 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính, thu giữ 46 xe máy chưa bảo đảm thủ tục cho cầm cố theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mục đích của đợt ra quân kiểm tra lần này nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tội phạm "tín dụng đen" núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính để ngăn chặn, xử lý.

Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, từ đó kiến nghị các giải pháp để siết chặt việc cấp giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đối với các cơ sở vi phạm.