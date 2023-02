Hơn 53% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của NT2 được "mở khóa" sang dạng tự do chuyển nhượng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chi nhánh TPHCM vừa thông báo đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 153,6 triệu cổ phiếu NT2 cho một cổ đông theo đề nghị của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.



Với gần 288 triệu cổ phiếu niêm yết và lưu hành, số cổ phiếu mới được giải tỏa chiếm đến 53,4% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của NT2. Nhiều khả năng, số cổ phiếu trên thuộc về công ty mẹ là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã POW).

Hiện tại, PV Power đang là cổ đông lớn nhất tại NT2 chi phối 59,4% vốn, tương đương lượng nắm giữ lên đến 170,9 triệu cổ phiếu. Ngoài PV Power, NT2 còn một cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD) đang nắm giữ 23,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 8,3% vốn.

Trong bối cảnh thị trường rung lắc dữ dội, cổ phiếu NT2 vẫn giữ được đà tăng bền bỉ từ đáy hồi giữa tháng 11. Cổ phiếu này hiện đang dừng ở mức 29.200 đồng/cp, tăng gần 38% su hơn 3 tháng. Tuy nhiên, mức thị giá hiện tại vẫn còn thấp hơn khoảng 6% so với đỉnh đạt được vào trung tuần tháng 9 năm ngoái.

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của NT2 bất ngờ đi xuống rõ rệt trong quý 4. Trong kỳ, doanh thu thuần đạt 1.923 tỷ đồng, tăng 17,7% nhưng giá vốn còn tăng mạnh hơn khiến lãi gộp lùi về mức 85 tỷ đồng, giảm hơn 43% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, NT2 lãi ròng gần 5,8 tỷ đồng, giảm đến 95% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do ghi nhận chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi là 239,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không phát sinh.

Tuy nhiên, nhờ lãi lớn 3 quý đầu, kết quả kinh doanh cả năm của NT2 vẫn khởi sắc. Năm 2022, NT2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.786 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 729 tỷ đồng, lần lượt tăng 43% và 37% so với năm 2021. Với kết quả đạt được, NT2 đã hoàn thành vượt 8,5% kế hoạch doanh thu và vượt 56% mục tiêu lợi nhuận.