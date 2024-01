Hơn 6.100 tỷ đồng đầu tư cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh

Đường dẫn lên cầu Cao Lãnh phía huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Giai đoạn 1, tuyến đường bộ cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh có chiều dài gần 27 km, điểm đầu dự án kết nối với tuyến N2 tại lý trình khoảng Km 96+875 (lý trình N2) thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh), thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Giai đoạn 1, dự án đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, bề rộng mặt đường 16m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, quy mô mặt cắt ngang của tuyến Mỹ An - Cao Lãnh được nâng lên 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, bề rộng mặt đường 30,75m.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là hơn 6.127 tỷ đồng; trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc (thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế - EDCF) hơn 4.462 tỷ đồng (tương đương hơn 188 triệu USD). Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để thanh toán chi phí xây dựng, thiết bị; chi phí tư vấn giám sát thi công (không bao gồm thuế giá trị gia tăng); dự phòng phần vốn ODA.

Vốn đối ứng dành cho dự án hơn 1.665 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán thuế giá trị gia tăng (phần chi phí xây dựng, thiết bị; chi phí tư vấn giám sát thi công).

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Cùng đó, việc đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, phát huy hiệu quả đầu tư và khai thác Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông; từng bước hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây.