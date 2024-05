Hơn 7000 sinh viên miền Tây "quẩy" hết mình với The Jolly Tour của Jollibee

Trong tháng 5/2024, The Jolly Tour của Jollibee đã tiếp tục chuyến lưu diễn lan tỏa niềm vui ẩm thực và âm nhạc tới các điểm dừng chân tại trường Đại học miền Tây như: Đại học An Giang (An Giang); Đại học Xây dựng Miền Tây,... Chương trình thu hút hơn 7000 sinh viên tham gia tại các hoạt động tại booth trò chơi, hơn hàng voucher và quà tặng đã được Jollibee trao tặng cho các bạn sinh viên.



Niềm Vui Âm Vang của Jollibee đã dừng chân tại trường Đại học An Giang (An Giang)

Niềm Vui Âm Vang - The Jolly Tour là hành trình lan tỏa niềm vui ẩm thực và âm nhạc tới các bạn sinh viên khắp cả nước, tiếp nối những hành trình trước đó do Jollibee tổ chức. Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí với sự xuất hiện của những nghệ sĩ GenZ nổi tiếng như Pháp Kiều, 24k.Right, Vũ Phụng Tiên, HURRYKNG, Quang Hùng MasterD và OgeNus,... The Jolly Tour mong muốn tạo nên không gian vui chơi, giải trí cho các bạn sinh viên nhằm mang đến những giây phút thư giãn sau những giờ học, giờ thi căng thẳng.

Các trò chơi thú vị giúp các bạn sinh viên thư giãn sau những giờ học, giờ thi ở trường

Với mong muốn đó, The Jolly Tour - Niềm Vui Âm Vang cũng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp tại các trường đại học miền Tây. Cụ thể, Jollibee tiếp tục mang đến các trò chơi thú vị cho các bạn sinh viên, các thầy cô giáo như "Giai điệu vui vẻ"; "Ban nhạc vui vẻ". Đồng thời, Jollibee cũng trao tặng hàng ngàn voucher và quà tặng ý nghĩa cho các bạn sinh viên.

OgeNus mang loạt bài hít của mình đến với các bạn sinh viên tại trường Đại học An Giang

Đặc biệt hơn cả là sự xuất hiện của rapper OgeNus khi mang đến những bản hit như Nàng, Anh Không Cố Ý, Mẹ Biết Mẹ Buồn,... Cùng với màn biểu diễn đầy nhiệt huyết của OgeNus và phần vũ đạo của chú ong Bee đã khuấy động các sân trường đại học học miền Tây trở nên nóng hơn bao giờ hết. Kết thúc buổi biểu diễn, các bạn sinh viên đã có cơ hội được giao lưu, chia sẻ và lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp cùng bạn bè, thần tượng.

Cùng lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời bên bạn bè

Tính tới thời điểm này, Niềm Vui Âm Vang đã đi qua hơn ⅔ chặng đường, để lại nhiều ký ức đẹp trong lòng các bạn sinh viên và phần nào đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý khách hàng, điều này chứng minh rằng Jollibee đã và đang gặt hái được những thành công đáng kể trong việc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn mới về sự kết nối giữa âm nhạc và ẩm thực, tạo dựng hình ảnh Jollibee trẻ trung, thân thiện và sôi nổi hơn bao giờ hết.

