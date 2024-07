Hơn 780 nhà đất công bỏ không, sử dụng sai mục đích chờ xử lý

Theo HĐND tỉnh Bắc Giang , tổng số nhà đất công tính đến 31/12/2023 trên địa bàn tỉnh có 6.145 cơ sở (đã trừ tài sản công không thuộc đối tượng giám sát gồm công an, quân đội, doanh nghiệp nhà nước trung ương và doanh nghiệp vốn nhà nước dưới 50%).

Trong đó, phân theo công năng sử dụng, trụ sở làm việc có 753 cơ sở; 48 cơ sở hoạt động sự nghiệp nhà nước; 1.614 cơ sở giáo dục; 277 cơ sở y tế; 2.992cơ sở thiết chế văn hóa, thể thao; cơ sở nhà đất khác có 461; Phân theo chủ thể quản lý, nhà đất do cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh quản lý có 224 cơ sở; 455 cơ sở nhà đất do các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý; 218 cơ sở nhà đất do UBND và các cơ quan của huyện quản lý; 4.965 cơ sở tài sản công do cấp xã quản lý; 280 cơ sở nhà đất công do các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên 50% quản lý.

Cơ bản các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử dụng nhà đất đã khai thác, sử dụng đúng mục đích, công năng, đúng mục tiêu đầu tư, phục vụ hoạt động tại đơn vị và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, số lượng cơ sở nhà đất không sử dụng , sử dụng không đúng mục đích, ít sử dụng còn khá nhiều, tối thiểu là 782 tài sản /6.145 tài sản, chiếm 12,72%. Trong đó đáng chú ý, một số cơ sở nhà đất (cả của cơ quan trung ương, cơ quan tỉnh và các địa phương quản lý) bỏ không sử dụng kéo dài từ 10 đến 30 năm, nhưng chậm được xử lý gây lãng phí, bức xúc.

Trụ sở Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang (cũ) nằm ở ngã tư thành phố Bắc Giang được xem là khu đất vàng. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tình trạng một số cơ sở nhà đất công là các khu tập thể của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng, nhưng chưa được thanh lý, tu sửa; một số khu nhà tập thể vẫn còn người ở, có nơi không còn người ở nhưng không bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý, mà có biểu hiện giữ chỗ để chờ hưởng chế độ khi nhà nước xử lý tài sản đó.

Một số cơ sở nhà đất công đang có hộ dân ở chung nhưng chưa được xử lý ; một số cơ sở nhà đất công có sự tranh chấp; một số cơ sở nhà đất có diện tích chênh lệch giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hiện trạng hoặc trùng một phần với diện tích đã cấp cho chủ thể khác dẫn đến tranh chấp.

Theo HĐND tỉnh Bắc Giang, nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong quản nhà đất công là do hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất chưa hoàn thiện; nhiều nội dung thiếu quy định cụ thể hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập.

Số lượng và giá trị tài sản công là nhà đất trên địa bàn tỉnh lớn, được quản lý theo nhiều luật chuyên ngành, trong đó có những nội dung chưa rõ hoặc không thống nhất, dẫn đến trong quá trình triển khai có nhiều cách hiểu, quan điểm khác nhau.

Nhà đất công đa dạng, diện tích đất phân tán ở nhiều khu vực, vị trí, được hình thành qua nhiều giai đoạn lịch sử. Một số cơ quan ngành dọc ở trung ương và tỉnh Bắc Giang thiếu quan tâm, không tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong xử lý nhà đất công không còn nhu cầu sử dụng, còn có biểu hiện giữ đất.

Sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bắc Giang có lúc, có việc chưa kịp thời; chưa quan tâm đúng mức. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, chưa làm hết trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. UBND cấp huyện thiếu chủ động, chưa kịp thời rà soát, tổng hợp đề nghị điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng .

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, UBND tỉnh sẽ sớm ban hành kế hoạch thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban để chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm những tồn tại, đồng thời chấn chỉnh nghiêm túc việc quản lý tài sản công trên địa bàn; xử lý nghiêm những cơ quan, địa phương để xảy ra vi phạm.