Hơn 90% người dùng không biết công dụng của 2 chiếc dây dài ở bên trong váy áo

Có một chi tiết rất nhỏ thường xuất hiện bên trong những chiếc áo, chiếc váy nhưng nhiều người gần như không để ý, thậm chí còn tiện tay cắt bỏ sau khi mua về. Đó là hai sợi dây vải nhỏ và dài được may ở mặt trong của trang phục. Chúng trông khá đơn giản, đôi khi có cảm giác như một phần vải thừa, nhưng thực tế lại được nhà sản xuất thêm vào với mục đích rất cụ thể. Đây là dây treo quần áo (hanger loops), được thiết kế để hỗ trợ giữ trang phục cố định trên móc, đặc biệt với những món đồ có kiểu dáng khó treo hoặc dễ bị tuột. Vậy hai sợi dây này có những công dụng gì và thường xuất hiện trên kiểu trang phục nào?

Công dụng của hai sợi dây nhỏ bên trong trang phục

Giúp trang phục không bị tuột khỏi móc

Đây là công dụng quan trọng nhất của hai sợi dây. Với nhiều loại trang phục có phần vai rộng, cổ áo trễ hoặc chất liệu trơn, việc đặt trực tiếp lên móc áo đôi khi không đủ chắc chắn. Chỉ cần kéo mở tủ, lấy một món đồ khác hoặc vô tình chạm vào, trang phục có thể trượt xuống. Lúc này, hai dây treo sẽ phát huy tác dụng. Người dùng chỉ cần móc hai sợi dây vào hai đầu của móc quần áo, sau đó đặt trang phục lên như bình thường. Phần dây nằm bên trong sẽ giúp giữ áo hoặc váy cố định, hạn chế tình trạng bị trượt khỏi móc.

Hỗ trợ bảo quản những thiết kế khó treo

Không phải trang phục nào cũng có phần vai được thiết kế giống áo sơ mi hay áo phông. Một số món đồ có đường cổ rộng, phần vai khoét sâu hoặc gần như không có cầu vai để móc. Nếu treo trực tiếp, trọng lượng của trang phục có thể khiến chúng dễ xô lệch hoặc biến dạng. Hai sợi dây nhỏ lúc này đóng vai trò như một điểm giữ bổ sung, giúp trang phục nằm ổn định hơn trên móc. Điều này đặc biệt hữu ích với những món đồ có chất liệu mềm, rũ hoặc dễ trượt như satin, lụa và một số loại vải mỏng.

Giúp giữ phom trang phục khi cất trong tủ

Ngoài việc tránh rơi khỏi móc, dây treo còn giúp váy áo được giữ đúng vị trí trong quá trình bảo quản. Với những chiếc váy hoặc áo có thiết kế cầu kỳ, việc liên tục bị trượt xuống, xô lệch hoặc dồn trọng lượng vào một điểm có thể khiến trang phục bị nhăn và mất phom. Sử dụng dây treo đúng cách sẽ giúp phần thân áo, váy được nâng đỡ ổn định hơn. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng khá hữu ích, nhất là khi cất những món đồ ít mặc, váy dự tiệc hoặc trang phục có thiết kế đặc biệt.

Giúp tận dụng những loại móc áo thông thường

Không phải gia đình nào cũng có sẵn móc chuyên dụng cho từng kiểu quần áo. Dây treo giúp những món đồ khó treo vẫn có thể sử dụng với các loại móc áo phổ biến trong gia đình. Thay vì phải gấp một chiếc váy trễ vai hoặc áo quây để cất trong ngăn kéo, người dùng có thể tận dụng hai sợi dây nhỏ này để treo chúng lên, vừa tiết kiệm diện tích vừa giúp trang phục ít bị nhăn hơn.

Những kiểu trang phục nào thường có hai sợi dây này?

Dây treo không xuất hiện trên mọi loại trang phục. Chúng thường được may vào những thiết kế có khả năng bị tuột khỏi móc hoặc khó giữ cố định khi treo.

Váy liền, đầm là một trong những kiểu trang phục dễ bắt gặp chi tiết này nhất. Đặc biệt, những chiếc váy có cổ rộng, phần vai nhỏ, chất liệu trơn hoặc dáng mềm thường cần thêm điểm giữ để không bị trượt khỏi móc.

Chân váy cũng có thể được may thêm dây treo ở phần cạp. Vì không có phần vai như áo, chân váy dễ bị tuột nếu chỉ đặt lên móc thông thường. Hai sợi dây sẽ giúp cố định phần cạp vào móc, thuận tiện hơn khi cất trong tủ.

Áo 2 dây là một trường hợp khá điển hình. Thiết kế vốn chỉ có hai dây mảnh thay vì phần vai chắc chắn, vì vậy khi treo trực tiếp lên móc, áo rất dễ bị trượt. Dây treo được may bên trong sẽ tạo thêm điểm bám mà không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của trang phục khi mặc.

Áo quây, áo ống cũng thường cần đến chi tiết này bởi gần như không có cầu vai. Nếu chỉ đặt phần thân áo lên móc, trang phục rất dễ rơi xuống. Hai dây nhỏ được giấu bên trong sẽ giúp việc treo đồ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Tương tự, áo trễ vai hoặc áo lệch vai cũng là những thiết kế dễ gặp dây treo. Phần vai bị khoét hoặc thiết kế không đối xứng khiến chúng khó nằm chắc trên móc áo theo cách thông thường. Dây treo trở thành điểm cố định kín đáo, vừa tiện dụng vừa không ảnh hưởng đến thiết kế bên ngoài.

Ngoài ra, một số áo kiểu cổ rộng, áo có phom mềm hoặc trang phục làm từ chất liệu trơn cũng có thể được may thêm hai dây này. Không nhất thiết phải là món đồ “khó treo” hoàn toàn, đôi khi nhà sản xuất chỉ đơn giản muốn tăng thêm khả năng cố định trang phục khi bảo quản.

Có nên cắt bỏ hai sợi dây này không?

Đây là điều khá nhiều người làm ngay sau khi mua quần áo mới vì cảm thấy chúng vướng víu. Thực tế, nếu thường xuyên treo trang phục trong tủ thì không nên vội cắt bỏ. Hai sợi dây không phải phần vải thừa mà có tác dụng hỗ trợ bảo quản quần áo. Tuy nhiên, nếu dây quá dài, thường xuyên lộ ra ngoài hoặc gây vướng khi mặc, có thể gấp gọn vào bên trong thay vì cắt ngay. Với những món đồ có thiết kế đặc biệt, việc giữ lại chúng sẽ hữu ích khi cần cất quần áo.