Hôn lễ Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Chú rể lái siêu xe 'cực ngầu' tới đón dâu

Chiều nay (28/7), hôn lễ giữa Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đã chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của người thân cùng bạn bè thân thiết.

Xuất hiện vào chiều nay trong lễ vu quy, chú rể Cường Seven lái siêu xe màu đỏ nổi bật tới rước dâu. Không giống với những chú rể khác, Cường Seven diện một bộ vest xanh cực nổi bật, khoe ngực trần để lộ hình xăm bắt mắt. Hình ảnh này của Cường Seven khiến người hâm mộ xuýt xoa vì quá "cool ngầu".

Sau lễ vu quy và hoàn thành các nghi thức theo đúng truyền thống, cô dâu Vũ Ngọc Anh sẽ theo chú rể Cường Seven về nhà chồng. Tiếp đó, cả hai sẽ thay trang phục tiếp tục cho buổi lễ thành hôn tại trung tâm tiệc cưới sang trọng.

Chú rể Cường Seven xuất hiện trên xe sang tới làm lễ để rước cô dâu về dinh

Được biết, hôn lễ của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh được tổ chức vào tối nay (28/7) tại một trong những trung tâm tiệc cưới sang trọng tại Hà Nội với khoảng 1.000 khách mời.

Theo đó, dù đều hoạt động trong TP.HCM nhưng cả hai vẫn quyết định tổ chức hôn lễ ngoài Hà Nội với sự có mặt của đông đủ hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết.

Cặp đôi hẹn hò được 7 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Trong suốt quá trình hẹn hò, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào và gần như nói không với những nghi vấn chia tay. Cả hai đều có 15 năm hoạt động trong ngành giải trí, nên hiểu rất rõ công việc của đối phương.