Hôn lễ định nghĩa lại khái niệm “đỉnh cấp đám cưới” của cặp đôi đình đám MXH

Raymond Zhao và Janet Kim, cặp đôi nổi tiếng trên TikTok với tài khoản @RayandJanny, vừa tổ chức một đám cưới đậm chất văn hóa Trung - Hàn tại lâu đài Oheka (New York). Hôn lễ là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn và đáng nhớ.



Chuyện tình cổ tích

Trước khi trở thành @RayandJanny, cặp đôi TikToker nổi tiếng với 555.000 người theo dõi, họ là Raymond Zhao và Janet Kim, những học sinh trung học ở Long Island. Năm 2012, Ray (học sinh lớp 12) và Janny (học sinh lớp 10) đã kết bạn trong lớp học tiếp thị thời trang. Họ duy trì tình bạn trong nhiều năm, cùng nhau đi chơi (mà không chính thức là hẹn hò) đến Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York và cửa hàng sô cô la Max Brenner.

Nhưng sau buổi mua sắm và ăn tối vào đêm Giáng sinh năm 2020, Ray đã thú nhận với Janny rằng anh muốn bắt đầu hẹn hò – một cách nghiêm túc. Ray nói: "Tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng, không chỉ vì cô ấy đã đưa tôi vào 'friend zone' gần một thập kỷ, mà còn vì cô ấy sắp chuyển đến Hàn Quốc vô thời hạn". Janny, người Hàn Quốc nhưng chưa từng sống ở đó, đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu tại Seoul. Tình cảm nảy nở trong Ray, nhưng Janny nói: "Tôi cần khoảnh khắc Eat, Pray, Love của riêng mình".

Quen biết từ thuở thiếu niên, cặp đôi đã trải qua đủ mọi cung bậc từ "friend zone" cho đến yêu xa

Tuy nhiên, khi đại dịch ập đến, Ray đã bay vòng quanh thế giới để thăm Janny. Sau 14 ngày cách ly tại một khách sạn, cặp đôi (đeo khẩu trang) đã dạo chơi trên phố Ikseon-dong Hanok (một "ngôi làng hẹn hò" nổi tiếng với các quán cà phê tráng miệng và bia thủ công) và đến đảo Jeju. Chuyến đi là một bước ngoặt đối với Janny, cô nhận ra: "Này, mình thực sự thích anh ấy." Năm 2022, cô chuyển về New York. Tháng 5 năm ngoái, Ray đã cầu hôn Janny trên bãi biển Manchebo của Aruba khi “lừa” cô chụp ảnh như mọi khi. Sau khi tạo dáng chụp ảnh riêng, Janny "quay lại và thấy Ray đang quỳ gối".

Trong những ngày đầu hẹn hò xa từ Seoul, @RayandJanny đã ra đời. Janny nhớ lại: "Khi nhớ anh ấy, tôi đã làm những video nhỏ về những buổi hẹn hò của chúng tôi ở Hàn Quốc và đăng lên TikTok". Ban đầu, họ chỉ làm "cho riêng mình", nhưng các video đã lan truyền khi ghi lại "văn hóa cặp đôi" của Hàn Quốc. Văn hóa này bao gồm việc phụ nữ được đối xử như "công chúa" và sự ga lăng vẫn còn rất phổ biến. Ray giải thích: "Đàn ông có xu hướng lịch thiệp, như mở cửa, đảm bảo đầu cô ấy được che khi lên xe". Những video TikTok điển hình của họ thường là cảnh Ray mang cà phê sữa đá việt quất cho Janny trên giường hoặc đưa cô ấy về nhà từ văn phòng (cặp đôi làm việc trong lĩnh vực tài chính).

Đám cưới trong mơ

Để có một đám cưới vào tháng 9 lãng mạn như nội dung TikTok của họ, Ray và Janny đã chọn lâu đài Oheka, một tòa nhà theo phong cách lâu đài Pháp ở Huntington (New York). Cô dâu nói: "Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể tổ chức một đám cưới theo phong cách châu Âu ngay tại quê nhà của mình". Trái ngược với lượng người theo dõi đông đảo trên TikTok, họ đã giới hạn danh sách khách mời dưới 100 người, Janny cho biết, "để giữ cho nó thật sự chân thành".

"Thiệp cưới của chúng tôi do Erin Braun thiết kế toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch vượt thời gian. Lấy cảm hứng từ những bức tường đúc của châu Âu, những bông hoa trắng điêu khắc tô điểm cho những tấm thiệp mà khách mời được chiêm ngưỡng khi mở lớp bọc hoa tinh xảo."

"Khuôn viên mê hoặc của lâu đài Oheka. Thật kỳ diệu khi tổ chức đám cưới của chúng tôi tại một lâu đài kiểu Pháp gần nhà ở Long Island, nơi chúng tôi lớn lên, gặp gỡ và yêu nhau."

Việc tôn vinh nguồn gốc Hàn Quốc của Janny và văn hóa Trung Quốc của Ray là điều tối quan trọng. Sinh ra ở Hồng Kông (Trung Quốc), Janny nhập cư vào Mỹ năm 6 tuổi, trong khi Ray sinh ra ở Mỹ với cha mẹ nhập cư từ Trung Quốc. Tại bữa tiệc diễn tập, cũng tại lâu đài Oheka, họ đã tổ chức lễ pyebaek của Hàn Quốc và lễ trà đạo Trung Quốc, những nghi thức cưới nhằm kết nối gia đình của cô dâu và chú rể.

Janny chia sẻ: "Thật xúc động khi ý nghĩa của các nghi lễ là thể hiện sự kính trọng với cha mẹ bằng cách cúi đầu và dâng trà cho họ". Tại lễ pyebaek, cặp đôi đã bắt chà là (đại diện cho con trai) và hạt dẻ (đại diện cho con gái) do cha mẹ họ ném. Janny nói: "Ray rất vui vì chúng tôi đã bắt được ba – hai trai và một gái". ("Cô ấy đã làm rơi một cái ở giữa", anh nói đùa.) Phần yêu thích của Janny trong lễ pyebaek là "khi Ray cõng tôi quanh địa điểm… để tượng trưng cho sức mạnh và tình yêu của anh ấy dành cho tôi".

Trang phục hanbok và pyebaek của Hàn Quốc của họ được thiết kế bởi The Hanbok với tông màu trầm, thay vì màu đỏ và xanh hoàng gia truyền thống được nhiều người lựa chọn. Janny cho biết: "Chúng tôi hướng đến một vẻ ngoài hiện đại phù hợp hơn với phong cách cá nhân của chúng tôi". Mẹ của Ray đã đến Thượng Hải để đặt may trang phục Trung Quốc của họ – áo sườn xám của Janny và áo zhongshan của Ray – đòi hỏi "rất nhiều cuộc gọi FaceTime quốc tế", theo lời cô dâu.

Cô dâu và chú rể rạng rỡ trong bộ đồ truyền thống Hàn Quốc

Bộ đồ truyền thống Trung Quốc

Vào ngày cưới, Janny đã khoác lên mình 4 bộ trang phục vô cùng mãn nhãn. Đối với lễ cưới, cô đã chọn một chiếc váy dạ hội bằng lụa trắng lộng lẫy với phần đuôi xòe rộng của Ines Di Santo, người mà cô đã có buổi thử đồ cuối cùng tại xưởng may ở Canada. Janny nói: "Thiết kế của cô ấy thực sự thể hiện sự lãng mạn và nữ tính. Nó phù hợp với sự tráng lệ của địa điểm của chúng tôi". Ray mặc một bộ tuxedo Dior được may đo với nơ Zegna và đồng hồ Cartier Tank Louis, một món quà cưới từ Janny.

Để cảm thấy hoàn toàn là chính mình, Janny đã tìm kiếm một chuyên gia trang điểm chuyên về làm đẹp châu Á, điều mà có thể khó tìm thấy ở Mỹ. Cô nói: "Trang điểm kiểu Mỹ không phải lúc nào cũng phù hợp với đường nét châu Á". Ann Benjamas Liendo của All Brides New York đã khiến cô cảm thấy "như một phiên bản nâng cấp của chính mình".

Chiếc váy cưới như bước ra từ cổ tích

Một nghệ sĩ đàn hạc đã chơi bản “Moon River” khi Janny bước xuống lối đi trong một khu vườn được cắt tỉa cẩn thận của Oheka. Ray nói: "Mọi thứ chuyển sang đen trắng và Janny là màu sắc duy nhất tôi nhìn thấy". Mục sư của cặp đôi, Drew Hyun của Nhà thờ Hope (New York). Trong lời thề của mình, Janny đã cảm ơn Ray vì đã trải qua thời gian cách ly định mệnh ở Seoul, thử thách đã củng cố mối quan hệ của họ. Cô ấy nói: "Tôi thực sự chưa bao giờ mơ về việc có một đám cưới trước khi gặp Ray, nhưng gặp anh ấy đã thay đổi mọi thứ".

Tiệc chiêu đãi gồm nhiều phần bắt đầu với trứng cá muối và cocktail đặc biệt, bao gồm một loại lấy cảm hứng từ chú cún cưng của họ, Caicos (một ly Aperol spritz với một chút đào được đặt tên là "Peach and Caicos"). Janny ra mắt chiếc váy dạ hội của mình: một thiết kế lãng mạn của Ines Di Santo với những họa tiết hoa tinh xảo. Cặp đôi làm việc trong ngành tài chính nhưng đam mê nghệ thuật này đã mang đến cho buổi tiệc chiêu đãi những màn trình diễn ca hát, piano và violin, và đặc biệt nhất là một màn trình diễn ballet trên nền nhạc "Young and Beautiful" của Lana Del Rey.

"Tuy nhiên, khoảnh khắc yêu thích của tôi là khi Ray hát tặng tôi bài 'Nothing’s Gonna Change My Love For You'", Janny vui vẻ nhớ lại. "Trái tim tôi đã lộn nhào – anh ấy có một giọng hát tuyệt vời!". Ray và Janny thay sang bộ trang phục thứ hai và thứ ba cho nghi thức cắt bánh và nâng ly tháp rượu sâm panh.

Hôn lễ trong lâu đài đã biến cô dâu chú rể thành hoàng tử công chúa hạnh phúc nhất

Janny xỏ chân vào đôi giày Christian Louboutin lưới lấp lánh và một chiếc váy cột cùng áo choàng chiffon lụa được thiết kế riêng bởi người bạn và khách mời đám cưới của cô, nhà thiết kế người Mỹ gốc Hàn Andrew Kwon. Kwon nói: "Chúng tôi hình dung ra một thứ gì đó vừa gợi cảm vừa mang nét thanh lịch vượt thời gian của Old Hollywood". Trong khi đó, Ray đã đổi bộ tuxedo cổ điển của mình lấy bộ vest nhung màu kem của Tom Ford. Anh nói: "Tôi muốn có thêm niềm vui trong khi vẫn giữ được vẻ lịch lãm".

Sau đó, cặp đôi đã biến phòng khiêu vũ trong lâu đài thành “một câu lạc bộ ăn tối Milan quyến rũ", với ánh sáng huyền ảo và các vũ công cabaret. "Nó được lấy cảm hứng từ phong cách cá nhân của Raymond và cũng để tạo sự cân bằng nam tính với phần còn lại của ngày hôm đó." Khách mời nhâm nhi martini và nhảy theo điệu nhạc của DJ, nghệ sĩ saxophone và nghệ sĩ violin điện. Bộ trang phục thứ tư và cũng là bộ cuối cùng của Janny mang phong cách tiệc khiêu vũ: một chiếc váy cổ yếm đính kim sa của Ines Di Santo và giày cao gót Jonathan Simkhai.

Mọi chi tiết đều ngập tràn hạnh phúc

Sau đám cưới, bữa tiệc vẫn tiếp tục khi Ray và Janny trì hoãn tuần trăng mật của họ để có một "buddymoon" ở Hamptons với một nhóm bạn đến từ Hàn Quốc, Singapore và Anh: "Chúng tôi không muốn họ về nhà sau một đám cưới kéo dài sáu tiếng", cô nói. Trên TikTok và ở nhà, chuyện tình lãng mạn vẫn tiếp diễn: Sau một cơn buồn hậu đám cưới vì ngày trọng đại đã qua, "Chúng tôi chỉ cảm thấy khác biệt trong mối quan hệ của mình", Janny nói. "Có nhiều lòng trắc ẩn và tình yêu hơn".

Sau tất cả, hôn lễ của Ray và Janny khiến chúng ta ước mơ không phải vì xa hoa cầu kỳ, mà vì quá hạnh phúc và ngập tràn tình yêu

Nguồn: Vogue