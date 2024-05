Hôn lễ kín bưng của sao Vbiz ở nước ngoài, xa hoa không kém đám cưới Tăng Thanh Hà

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cô từng được đông đảo khán giả biết đến như một hot girl xinh đẹp, người mẫu look book đắt show khi sở hữu gương mặt khả ái, ưa nhìn. Trước đó, Linh Rin cũng từng góp mặt trong các cuộc thi lớn nhỏ như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017. Bên cạnh đó, nàng hot girl đã thử sức diễn xuất thông qua một số bộ phim như Giấc Mơ Hạnh Phúc, Sát Thủ Online, Lời Nói Dối Ngọt Ngào.



Là người kín tiếng trong đời tư, song đến tháng 8/2019, Phillip Nguyễn - con trai thứ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và Linh Rin bất ngờ xác nhận chuyện tình cảm với đối phương. Cho đến tháng 1/2022, Phillip Nguyễn chính thức cầu hôn Linh Rin. Lễ cầu hôn của cả hai diễn ra kín đáo và riêng tư tại Đà Lạt. Đến tháng 5/2022, cả hai chính thức đính hôn với nhau.



Đến cuối tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới hoành tráng tại Manila, Philippines. Tuy nhiên, đám cưới của cả hai lại được diễn ra "kín cổng cao tường" và không để lộ điều gì. Những khung ảnh được ghi lại trong ngày trọng đại của cặp đôi đình đám cũng rất "nhỏ giọt" và hiếm hoi.

Dần dần sau này, Linh Rin mới xả kho một số hình ảnh trong đám cưới tại Philippines. Có thể thấy, không gian tổ chức mang màu sắc ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng, xa hoa với hơn 500 khách mời. Theo Linh Rin chia sẻ, Phillip Nguyễn tự tay lên ý tưởng trang trí tiệc cưới kết hợp văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Philippines. Qua những hình ảnh được chia sẻ, ngày trọng đại của Linh Rin khiến ai nấy phải xuýt xoa vì đích thị là đám cưới trong mơ.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Linh Rin xuất hiện trong chiếc váy kiêu sa và lộng lẫy. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, phong thái yêu kiều của cô cũng rất ra dáng phu nhân nhà hào môn. Trong khi đó, Phillip Nguyễn ghi điểm với ngoại hình phong độ, bảnh bao và gây sốt với những hành động ngọt ngào dành cho bà xã. Với Linh Rin, đây là những khoảnh khắc tuyệt vời, khó quên, khiến cô xúc động và hạnh phúc mỗi khi nhìn lại.

Trước đó, Linh Rin và Phillip Nguyễn cử hành hôn lễ tại nhà thờ. Những khoảnh khắc chú rể ôm chầm lấy cô dâu và cả hai cùng khoác tay nhau đã gây chú ý. Tại đây, Linh Rin cũng đã nghe những lời căn dặn đầy thân thương từ mẹ. Người đẹp chia sẻ bản thân cảm thấy tự tin, phấn chấn như được tiếp sức khi có sự hiện diện của những người mà cô yêu quý tại hôn lễ.



Cuối tháng 11/2023, Linh Rin chính thức sinh con gái đầu lòng. Được biết, vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có gọi thân mật là Cà Rốt. Trước đó, bà xã Phillip Nguyễn giữ kín chuyện mang thai con đầu lòng. Trong suốt khoảng thời gian bầu bí, cô cũng hạn chế lộ diện trước công chúng và chú ý cách diện trang phục giấu dáng.

Về phía Phillip Nguyễn, từ khi có con gái, anh nhanh chóng nhập hội "những ông bố nghiện con" khi thường xuyên hé lộ những hình ảnh đáng yêu của ái nữ. Bên cạnh đó, nam doanh nhân còn cho thấy mình là ông chồng tâm lý khi thường nhắn nhủ những lời tình cảm đến vợ khiến netizen phải ghen tị không ngớt.

Ở thời điểm hiện tại, Linh Rin và Phillip Nguyễn đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Cô dành toàn bộ thời gian để chăm sóc ái nữ đầu lòng và vun vén tổ ấm của mình. Thỉnh thoảng, bà xã Phillip Nguyễn lại hé lộ những hình ảnh thường ngày trong lúc chăm sóc con gái dù vẫn đang giấu dung mạo của con.



Sau khi sinh nở, Linh Rin vẫn luôn nhận được nhiều lời khen về sắc vóc hiện tại. Nàng dâu hào môn không ngần ngại khoe gương mặt kiệm son phấn lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cô cũng đã về dáng nhanh chóng. Không chỉ vậy, Linh Rin còn chăm chỉ chia sẻ những bí quyết và các sản phẩm cô sử dụng để giúp hội chị em cũng có thể giữ gìn sắc vóc.

