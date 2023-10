Hôn nhân của những cô nàng may mắn cưới "trúng" thần tượng: Người hạnh phúc viên mãn, người vẫn bị cái bóng của tình cũ bủa vây

Nếu đã đem lòng đam mê, say đắm một thần tượng nào đó, chắc hẳn các cô nàng fan girl đều ít nhiều ấp ủ mong ước được hẹn hò, kết hôn với thần tượng. Chắc hẳn phần lớn chúng ta sẽ nghĩ đó là một mộng ước xa vời nhưng cuộc đời vẫn luôn có những ngoại lệ. Anne Hathaway và Hailey Baldwin chính là 2 trong số những ngoại lệ đó.

Cả Anne Hathaway và Hailey Baldwin đều từng là "fan girl" của chính chồng mình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại có phần đối nghịch nhau.

Anne Hathaway và Adam Shulman - Cuộc hôn nhân được mệnh danh là "duyên từ kiếp trước"

Anne Hathaway và Adam Shulman gặp nhau lần đầu tiên vào những năm đầu của thập niên 20s.

Anne Hathaway và Adam Shulman

Ở thời điểm đó, Adam là một diễn viên kiêm nhà sản xuất phim không mấy có tiếng tăm. Anh được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai diễn Phó cảnh sát trưởng Enos Strate trong bộ phim truyền hình The Dukes of Hazzard: The Beginning và vai Paul O'Bannon trong American Dreams . Trong khi đó, cái tên Anne Hathaway lại lên như diều gặp gió sau khi đảm nhận 2 vai chính trong The Princess Diaries (Nhật ký công chúa) và The Devil Wears Prada (Yêu nữ hàng hiệu) .

Tuy nhiên, Anne chẳng màng tới chuyện so đo xem ai nổi tiếng hơn. Ngay sau lần chạm mặt đầu tiên, cô đã thừa nhận mình "trúng tiếng sét ái tình" với Adam. Nhưng phải mất rất nhiều thời gian, Anne và Adam mới đến được với nhau bởi họ đều nghĩ đối phương là "hoa đã có chủ".

Anne tâm sự trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi gặp Adam lần đầu tiên ở Los Angeles. Có người nói với tôi là anh ấy có bạn gái rồi, thế là tôi rút lui" .

Tuy nhiên, bằng một cách kỳ diệu nào đó, tháng 6/2009, Anne và Adam bị bắt gặp đang lén lút hẹn hò tại New York. Ở thời điểm đó, cuộc tình của họ không nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Nhiều người cho rằng Adam chỉ là một mối tình chóng vánh tiếp theo của Anne mà thôi.

Bất chấp những lời chỉ trích, thị phi, tháng 9/2012, Anne và Adam chính thức về chung một nhà sau 4 năm hẹn hò.

Anne Hathaway và Adam Shulman tổ chức đám cưới riêng tư tại California vào tháng 9/2012

Tính đến nay, cặp đôi đã bên nhau được 15 năm. Năm 2016, cặp vợ chồng hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng, tới cuối năm 2019, Anne hạ sinh cậu con trai thứ hai.

Sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc, Anne và Adam đã dần thay đổi được định kiến của công chúng về chuyện tình của chính mình. Lúc này, người ta mới phát hiện ra Adam có vẻ ngoài rất giống nhà văn nổi tiếng William Shakespeare. Ngạc nhiên hơn, vợ của William Shakespeare cũng có tên là Anne Hathaway.

Trước sự trùng hợp thú vị này, công chúng bắt đầu tin rằng vợ chồng Anne Hathaway đã có duyên với nhau "từ kiếp trước".

Adam Shulman có diện mạo giống hết đại văn hào William Shakespeare

Hailey Baldwin và Justin Bierber - Cuộc hôn nhân "thị phi" vì cái bóng quá lớn của người yêu cũ?

Là chủ nhân của siêu hit Baby, Justin Bieber nhanh chóng trở thành hiện tượng của ngành âm nhạc thế giới và được hàng triệu khán giả tuổi teen yêu mến, trong đó có Hailey Baldwin - cô người mẫu kém tiếng có người bố là diễn viên nổi tiếng.

Năm 2009, bố của Hailey, diễn viên Steve Baldwin, đã dẫn cô đến một buổi fan meeting của Justin. Ông còn giới thiệu con gái với anh chàng để cả 2 làm quen với nhau. Dù vậy, Hailey lại có thái độ khá lạnh lùng, xa cách dù thần tượng đang ở trước mặt. Chẳng ai ngờ rằng đây chính là cuộc gặp định mệnh, báo hiệu tương lai của cặp đôi nhiều năm sau đó.

Hailey từng là fan của Justin và nhiệt tình "đẩy thuyền" thần tượng với Selena Gomez

Thật khó để nhắc về chuyện tình của Hailey và Justin mà không đề cập tới Selena Gomez vì dù vô tình, đây vẫn là cái tên khiến chuyện tình và cả cuộc hôn nhân của Hailey gặp không ít sóng gió.

Năm 2014, Justin và Selena đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau đó, việc nam ca sĩ bắt đầu qua lại với Hailey khiến nàng mẫu bị cả lực lượng fan đông đảo của Selena chỉ trích. Tin đồn hẹn hò xuất hiện ngày càng nhiều nhưng cả Justin lẫn Hailey đều phủ nhận.

"Tôi đã biết Justin từ khi tôi mới 13 tuổi và chúng tôi chỉ là bạn tốt trong nhiều năm qua. Chúng tôi chỉ đi chơi cùng nhau chứ không có gì đặc biệt" - Hailey trả lời phỏng vấn vào cuối năm 2014.

Dù cả 2 đều ra sức phủ nhận tình cảm nhưng đến năm 2015, họ vẫn thân thiết với nhau, thậm chí còn cùng đón giao thừa. Hailey còn được phát hiện đi du lịch cùng gia đình Justin và khiến khán giả thêm tin tưởng về quan hệ yêu đương của cặp đôi này. Mãi đến năm 2016, nam ca sĩ mới công khai hẹn hò Hailey.

Tháng 8/2016, cặp đôi trẻ chia tay khi chỉ vừa mới công khai tình cảm được vài tháng. Trong thời gian 2 năm tiếp theo, Justin Bieber hẹn hò với Sofia Richie. Và sau đó, anh quay lại yêu Selena Gomez vào cuối năm 2017. Thế nhưng nam ca sĩ nhanh chóng "quay xe", bỏ dở mối tình với Selena và khiến công chúng tranh cãi nảy lửa khi tái hợp với Hailey Baldwin.

Và chỉ mất 1 tháng để Justin đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời, anh đã cầu hôn Hailey khi cặp đôi đang đi du lịch ở Bahamas. Tin tức đột ngột này khiến cả showbiz chấn động, cư dân mạng thì sững sờ vì quyết định tưởng như vội vàng của Justin Bieber.

Hailey và Justin trong lễ cưới

Dù luôn nhắc về nhau bằng những lời yêu thương có cánh nhưng cuộc hôn nhân của Hailey và Justin dường như chưa khi nào "được yên" bởi công chúng luôn đặt Hailey và Selene lên bàn cân. Netizen soi ra nhiều bằng chứng cho thấy Hailey luôn cố gắng bắt chước Selena Gomez, thậm chí cô còn bị cho là muốn trở thành Selena thứ 2.

Thời điểm cách ly giữa năm 2020, Selena ra mắt chương trình nấu ăn tại nhà, có tên Selena + Chef . 2 năm sau, Hailey cũng cho lên sóng chương trình nấu ăn tương tự mang tên What's in my kitchen? được phát sóng trên kênh YouTube của nữ người mẫu. Điều đáng nói chính là Hailey nhiều lần sử dụng cụm từ "Oki Dokey" - câu cửa miệng mà Selena hay dùng trong Selena + Chef trước đó.

Tin đồn Hailey Baldwin bị "ám ảnh" với Selena Gomez càng có cơ sở khi cư dân mạng phát hiện cô có hình xăm giống hệt tình cũ của chồng. Một lần khác, Hailey đã khoe hình xăm chữ "j" in nghiêng trên ngón tay đeo nhẫn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cư dân mạng không phát hiện ra rằng hình xăm của nữ người mẫu có hình dáng tương tự như chiếc nhẫn mà Selena Gomez từng khoe trong thời gian còn mặn nồng với Justin Bieber vào năm 2012.

Hình xăm chữ "J" của Hailey và chiếc nhẫn chữ J trên ngón áp út của Selena trong khoảng thời gian cô còn mặn nồng với Justin

Chứng kiến người phụ nữ của mình bị công kích, chỉ trích, Justin từng không thể giữ nổi bình tĩnh và lên tiếng trên Instagram cá nhân: "Chúng tôi luôn phải đối mặt với điều này mỗi ngày và tôi khó lòng có thể bỏ qua nó. Mọi người đang bắt nạt người phụ nữ tôi yêu nhất thế giới này, và điều này thực sự không đúng một chút nào. Thông thường, tôi sẽ chọn cách im lặng và lờ đi bởi vì tôi biết mình cần bảo vệ bản thân và sức khỏe tinh thần của mình nữa. Thế nhưng, điều này đã quá sức giới hạn của tôi rồi, tôi vô cùng giận dữ với những hành động công kích này" .

Không cần biết những lời đồn đoán, chỉ trích mà cộng đồng mạng dành cho Hailey là đúng hay sai, chỉ có một điều chắc chắn: Hailey đã chọn đúng người để lấy làm chồng - Một người không ngại lên tiếng bảo vệ cô khỏi búa rìu dư luận, một người luôn nhắc về cô như một "chiếc phao cứu sinh" và là người anh ấy yêu nhất thế giới này!