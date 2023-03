Honda City 2023 sắp bán ở Việt Nam

Không lâu sau khi Honda City bản facelift chính thức ra mắt cho thị trường Ấn Độ, các đại lý tại Việt Nam cũng bắt đầu rục rịch nhận đặt cọc cho phiên bản này. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, xe có thể mở bán vào đầu quý III, tức khoảng tháng 7. Giá bán của xe chưa được tiết lộ.

Như vậy, Honda City 2023 sẽ mở bán muộn hơn so với Vios khi mẫu sedan hot nhất của Toyota dự kiến bán ra ngay trong quý II. Trước đó, thế hệ hiện tại của 2 model này cũng mở bán khá sát nhau vào giai đoạn cuối 2020 đầu 2021.

Honda City 2023 sở hữu tinh chỉnh nhỏ về ngoại thất so với thế hệ cũ. Theo đó, cản trước nổi bật với lưới tản nhiệt hình tổ ong khá giống CR-V mới, bộ la zăng hợp kim 16 inch được làm mới. Đuôi xe và nội thất không có nhiều thay đổi.

Nâng cấp đáng chú ý nhất cho thị trường Ấn Độ chính là gói an toàn Honda Sensing với các tính năng như phanh giải thiểu va chạm, đèn pha tự động thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn/hỗ trợ giữ làn, cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Một số trang bị nổi bật khác gồm màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, 6 túi khí, camera sau đa góc, camera quan sát làn đường trên gương chiếu hậu, điều hòa tự động, cửa sổ trời, sạc không gây, gạt mưa tự động và máy lọc không khí trong cabin.

Về động cơ, xe sử dụng động cơ xăng 1.5L cho công suất 121 mã lực, hộp số CVT. Tại Ấn Độ, xe có thêm phiên bản dùng hệ truyền động hybrid với công suất 126 mã lực, hộp số e-CTV nhưng phiên bản này khó có cơ hội về Việt Nam.

So với thị trường Ấn Độ, một số trang bị của xe có thể cũng bị cắt giảm do chính sách giá. Hiện chưa rõ, Honda City 2023 cho thị trường Việt Nam có được giữ lại Hona Sensing hay không. Cho đến nay, City là mẫu xe duy nhất của Honda tại Việt Nam chưa có các tính năng an toàn này.

Doanh số Honda City với một số đối thủ cùng phân khúc trong năm 2023.

City chính là mẫu xe chủ lực doanh số của Honda tại Việt Nam, bên cạnh mẫu crossover cỡ C là CR-V. Trong khi đó, một số mẫu xe khác của Honda như Civic, HR-V hay Accord khá kén khách. Doanh số của xe trong 2 tháng đầu năm lần lượt là 759 và 878 xe, đứng thứ 2 phân khúc sedan hạng B – chỉ sau Hyundai Accent. Năm 2022, doanh số của xe đạt 12.930 xe.

Honda City hiện được bán với 3 phiên bản gồm G (529 triệu đồng), L (569 triệu đồng) và RS (599 triệu đồng). Xe đang nhận ưu đãi 50% phí trước bạ.