Hồng Hà - 'vua máy tính' một thời ở Nghệ An đang làm ăn ra sao?

Trụ sở chính của CTCP Thương mại Hồng Hà tại số 171 Lê Lợi, TP. Vinh (Nghệ An). Ảnh: Văn Dũng.

CTCP Thương mại Hồng Hà được thành lập vào ngày 22/7/1998 tại TP. Vinh (Nghệ An) với lĩnh vực kinh doanh ban đầu là công nghệ thông tin và máy văn phòng. Sau 8 năm hoạt động, năm 2006 công ty mở thêm chi nhánh tại TP. Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày đầu thành lập, Hồng Hà chỉ có 5 người làm việc tại trụ sở 69 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh. Đến nay, Hồng Hà có trụ sở chính tọa lạc tại số 171 Lê Lợi, TP. Vinh, và chi nhánh tại 63 Trần phú, Hà Tĩnh cùng đội ngũ hơn 300 nhân viên với trình độ thạc sĩ, đại Học, cao đẳng các chuyên ngành chuyên sâu.

Có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, lại được đầu tư hạ tầng đồng bộ và hiện đại, Trung tâm mua sắm Hồng Hà với tổng diện tích sàn khoảng hơn 2000 m2, cao 9 tầng, phía sau 4 tầng, với tổng diện tích sử dụng 15.000 m2, chiều dài mặt tiền 36m ngay đại lộ lớn nhất, sầm uất nhất tại TP. Vinh và được chia thành 2 khu vực: Trung tâm mua sắm Hồng Hà và Trung tâm dịch vụ Hồng Hà

Là nhà cung cấp lớn nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ về các sản phẩm thiết bị máy văn phòng, máy vi tính, máy in, máy fax, máy chụp ảnh, các thiết bị kỹ thuật số, thiết bị ngoại vi, máy quét, máy chiếu, máy chấm công, máy huỷ giấy, máy soi tiền... văn phòng phẩm các loại, Hồng Hà đang là sự lựa chọn hàng đầu trong tiềm thức con người xứ Nghệ.

Đặc biệt, hiện nay, Trung tâm mua sắm Hồng Hà mở rộng kinh doanh các sản phẩm điện tử, điện lạnh, gia dụng và trở thành siêu thị điện máy uy tín nhất khu vực. Với nỗ lực nhằm góp phần tiết kiệm tối đa về chi phí mua sắm cho khách hàng, cho người tiêu dùng một cuộc sống chất lượng, tiện nghi và tiết kiệm, Hồng Hà luôn “cam kết” giá bán rẻ nhất thị trường.

Hồng Hà - nhà thầu "quen mặt" ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Thương mại Hồng Hà được thành lập vào cuối năm 2000, với ngành nghề chính là vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Theo đăng ký thay đổi lần thứ 6 vào ngày 10/10/2019, vốn điều lệ của Hồng Hà ở mức 15 tỷ đồng, với 4 cổ đông sáng lập gồm: Bà Võ Thị Việt Hà nắm giữ 49,33% cổ phần (tương đương 7,4 tỷ đồng); ông Lê Viết Hưng (49,33%CP); Võ Thành Long (0,67%CP); Lê Hậu Trung (0,67%CP). Ông Lê Viết Hưng (SN 1971 – TP. Vinh) là người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT công ty.

Trên cổng thông tin đầu thầu quốc gia cho thấy, Hồng Hà đã tham gia 238 gói thầu qua mạng, trong đó trúng 125 gói, trượt 77 gói, 23 gói chưa có kết quả và 13 gói bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu hơn 343,5 tỷ đồng.

Điển hình, Hồng Hà đã trúng 27/34 gói thầu do Công ty Điện lực Nghệ An mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 37,2 tỷ đồng; 9/10 gói do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Hà Tĩnh mới thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 102,7 tỷ đồng; trúng 2/3 gói thầu do Sở GD&ĐT Nghệ An mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 44,7 tỷ đồng…

Đồ hoạ: Văn Dũng

Dữ liệu Nhadautu.vn thể hiện, tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Hồng Hà ở mức 24 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 9 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả của công ty này hơn 14,9 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019-2021, doanh thu thuần của Hồng Hà có biến động mạnh khi đạt hơn 683 tỷ đồng năm 2019, giảm mạnh về mức 435 tỷ đồng năm 2020 trước khi tăng lên 570 tỷ đồng năm 2021. Ngược lại với doanh thu, lãi ròng của Hồng Hà chỉ nằm mức "bé hạt tiêu" khi đạt 1,45 tỷ đồng năm 2019, 112 triệu đồng năm 2020 và xuống 96 triệu đồng năm 2021.