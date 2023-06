Hongkong Land: Thương hiệu của những dự án tỉ đô

Giữa những cơn biến động và suy thoái kinh tế, với chất lượng xây dựng chỉn chu và hoàn thiện bàn giao đúng tiến độ, The Marq là thành tựu mới trong hành trình 134 năm phát triển bất động sản trên toàn thế giới của Hongkong Land.



Hành trình trăm năm của "Tâm – Tầm – Tạo"

Hongkong Land là tập đoàn đầu tư, quản lý và phát triển bất động sản hàng đầu khu vực được thành lập từ năm 1889. Bề dày kinh nghiệm 134 năm là một lợi thế để thương hiệu này phát triển các dự án bất động sản với chất lượng vượt trội, đã được bảo chứng trên toàn cầu. Xuyên suốt hành trình kiến tạo trên 100 năm, đặt để cái "tâm" trong từng dự án chính là cách mà Hongkong Land ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản tại bất cứ quốc gia nào, hướng đến giá trị cao nhất dành cho chủ nhân sở hữu.

Hơn cả một công trình xây dựng, các dự án được thực hiện bởi Hongkong Land luôn góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị. Trong ảnh: dự án West Bund tại Thượng Hải.

Tầm vóc của Hongkong Land thể hiện qua việc sở hữu và quản lý hơn 850.000 m2 văn phòng và trung tâm thương mại cao cấp tại nhiều thành phố lớn của châu Á, chủ yếu ở Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Bắc Kinh và Jakarta.



Hongkong Land là thành viên của Tập đoàn Jardine Matheson – một tập đoàn nổi tiếng Châu Á với lịch sử 200 tuổi và sở hữu nhiều thương hiệu như Starbucks, Guardian, REE, Thaco, Schindler, ... Tập đoàn cũng là chủ đầu tư của nhiều dự án nhà ở, trung tâm thương mại và phức hợp chất lượng cao đã và đang được xây dựng tại các thành phố lớn khắp Trung Quốc và Đông Nam Á. Điển hình là dự án Parkville, West Bund (Thượng Hải), One Central (Macau), JL Central (Trung Quốc), The ESSE Sukhumvit 36 (Bangkok), Serenade (Hồng Kông – Trung Quốc), Marina Bay Financial Centre (Singapore), Mandani Bay (Philippines),…

Với kinh nghiệm phát triển hàng trăm năm, cùng đội ngũ những nhà lãnh đạo có tầm nhìn, hầu hết các dự án Hongkong Land đầu tư tại các quốc gia đều tạo được dấu ấn biểu tượng. Không chỉ chú trọng giá trị thực và sự thoải mái tối đa cho người sử dụng, các dự án "trademark" Hongkong Land còn thu hút nhờ thiết kế mang tính thẩm mỹ cao, góp phần làm thay đổi diện mạo những vùng đất mà thương hiệu này có mặt.

Tại Việt Nam, Hongkong Land là một trong những nhà phát triển bất động sản ngoại quốc đầu tiên gia nhập thị trường, với dự án đầu tay là tòa Central Building được xây dựng từ năm 1995. Đây được coi là một trong những tòa nhà văn phòng hạng A ra đời sớm nhất, tọa lạc tại vị trí đắt giá bậc nhấ trung tâm Thủ đô. Sau Central Building, đến năm 1998, Hongkong Land cho ra mắt toà nhà văn phòng và trung tâm bán lẻ số 63 Lý Thái Tổ và khi Thảo Điền Nassim ra mắt năm 2018, Hongkong Land chính thức lọt vào "mắt xanh" của giới tinh hoa nội địa.

Thế nhưng, nhiều người vẫn tự hỏi rằng, tại sao Hongkong Land không phát triển quá nhiều dự án tại Việt Nam? Câu trả lời nằm ở khái niệm sự sang trọng mà Hongkong Land định nghĩa và theo đuổi. Đó là sự cẩn trọng trong quá trình kiến tạo từ những chất liệu thượng hạng, song hành sự hài lòng cao nhất của khách hàng bên cạnh số lượng sản phẩm giới hạn.

Và đến năm 2021, sau khi The Marq hoàn thiện, tên tuổi nhà phát triển này đã hoàn toàn được khẳng định, thu hút sự quan tâm với không chỉ các chủ đầu tư, mà còn cả tầng lớp thượng lưu mới trong nước cũng như giới chức quốc tế đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP.HCM.

The Marq – dấu son của Hongkong Land tại thị trường Việt Nam

Bộ sưu tập căn hộ đẳng cấp tại The Marq chính là một nơi trú ẩn tuyệt diệu của tâm hồn, nơi chủ nhân có thể tận hưởng nấc thang cao nhất của cuộc sống đồng thời tô điểm những ký ức không thể nào quên.

The Marq tái định nghĩa chuẩn sống sang tại TP.HCM.

Sở hữu vị trí có một không hai ngay khu ngoại giao đoàn, The Marq được đánh giá cao bởi đa lớp an ninh bậc nhất quận 1 khi liền kề kho bạc nhà nước quận 1 và hàng loạt lãnh sự quán, cơ quan Toà án nhân dân… Đây chính là điểm cộng lớn nhất để The Marq trở thành lựa chọn của nhiều chủ nhân nước ngoài cấp cao, từ chính khách, chuyên gia đến giới doanh nhân… đem đến nét đa dạng quốc tịch và văn hoá thú vị hiếm thấy cho dự án.



Mang phong cách thiết kế và tông màu sang trọng, gợi nhắc hơi hướng "Crazy rich Asians – Nhà siêu giàu châu Á" rõ rệt với mô hình ốc đảo nghỉ dưỡng đẳng cấp, The Marq giúp các chủ nhân danh giá tận hưởng không gian biệt lập hiếm có giữa phố thị nhộn nhịp xung quanh. Với thiết kế mang cảm hứng resort, cùng những tiện ích trên không thời thượng như hồ bơi, skybar, gym… các chủ nhân nơi đây sẽ được tận hưởng những kì nghỉ dưỡng riêng tư tại gia mỗi ngày.

Chăm chút tối đa sự thoải mái của người sử dụng, The Marq thiết kế trần thông thủy lên tới 3,2m - là mức cao nhất hiện nay; độ dày sàn trung bình lên tới 235mm đảm bảo cách âm hiệu quả nhất cho mỗi căn hộ.

Vì lẽ đó, các chủ nhân của The Marq phần lớn cũng là những người ưu tiên đầu tư cho bản thân và thế hệ trẻ kế thừa, cho những giá trị sống vĩnh cửu như sức khỏe thể chất và tinh thần. Đây cũng là khoản đầu tư thông minh và đem lại "lợi nhuận" cao nhất trong cuộc đời mỗi người.

