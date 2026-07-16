Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số du lịch tỉnh Khánh Hòa

Sau lễ ký kết, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Khánh Hòa, vinh danh 40 nhà hàng, quán ăn tiêu biểu tại địa phương, đưa các địa chỉ này đến gần hơn với người dùng trên nền tảng số.

Tận dụng công nghệ để số hóa hành trình khám phá Khánh Hòa

Theo thỏa thuận hợp tác cho đến năm 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Grab Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các sáng kiến chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm của du khách và hỗ trợ quảng bá du lịch địa phương, cụ thể:

Số hóa hành trình khám phá các điểm đến tại Khánh Hòa: Hai bên sẽ phối hợp xây dựng tính năng "Bản đồ Khánh Hòa Phải Thử" trên ứng dụng Grab, trong đó có danh mục "Các điểm đến phải thử" giới thiệu các điểm đến và trải nghiệm tiêu biểu dựa trên danh mục do cơ quan quản lý đề xuất và xác thực. Các địa điểm sẽ được hiển thị trên bản đồ số và kết nối với các dịch vụ trên ứng dụng Grab, giúp du khách thuận tiện tra cứu thông tin, định vị, đặt xe và tiếp cận các dịch vụ phù hợp trong hành trình khám phá địa phương.

Quảng bá ẩm thực, đặc sản và đồng hành cùng các quán ăn địa phương: Thông qua tính năng "Bản đồ Khánh Hòa Phải Thử", hai bên sẽ phối hợp xây dựng danh mục "Các món ăn phải thử" nhằm giới thiệu những món ăn, đặc sản và địa chỉ ẩm thực tiêu biểu đến người dùng. Hai bên cũng phối hợp hỗ trợ các quán ăn địa phương tăng cường hiện diện trên nền tảng số và tiếp cận thêm người dùng.

Tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa: Grab sẽ phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa giới thiệu điểm đến, văn hóa và ẩm thực địa phương tới du khách trong nước và quốc tế thông qua các kênh truyền thông, các điểm chạm trong hành trình du lịch và hoạt động hợp tác với người có sức ảnh hưởng. Việc kết hợp hoạt động truyền thông với hệ sinh thái dịch vụ trên nền tảng Grab góp phần đưa những trải nghiệm đặc trưng của Khánh Hòa tiếp cận rộng rãi hơn với du khách.

Tại buổi lễ ký kết, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Grab Việt Nam có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới. Chúng tôi trân trọng những thế mạnh về công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái dịch vụ mà Grab có thể đóng góp trong việc quảng bá điểm đến, kết nối các tiện ích du lịch và đưa những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc trưng của địa phương đến gần hơn với du khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa sẽ đồng hành chặt chẽ cùng Grab trong quá trình triển khai các nội dung hợp tác, để từng sáng kiến được cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách và sức hấp dẫn của du lịch Khánh Hòa."

40 quán ăn, nhà hàng góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng của xứ Trầm Hương

Trong khuôn khổ hợp tác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Grab Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Khánh Hòa vào ngày 15/7/2026. Chương trình nhằm ghi nhận những quán ăn, nhà hàng đã góp phần tạo nên sự phong phú của ẩm thực xứ Trầm Hương, đồng thời giới thiệu thêm những hương vị và trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của Khánh Hòa đến đông đảo người dân và du khách.

Danh sách 40 nhà hàng, quán ăn được xây dựng trên cơ sở kết hợp các địa chỉ ẩm thực do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Khánh Hòa, và Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa đề xuất, cùng với dữ liệu ghi nhận từ người dùng GrabFood tại địa phương.

Các yếu tố được tham chiếu gồm lượt đặt món, đánh giá, phản hồi về trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Việc kết hợp giữa am hiểu địa phương của cơ quan quản lý và dữ liệu trải nghiệm thực tế từ người dùng giúp danh sách vừa làm nổi bật nét đặc trưng của ẩm thực Khánh Hòa, vừa phản ánh mức độ yêu thích dành cho các quán ăn, nhà hàng trên nền tảng.

Không chỉ được vinh danh tại sự kiện, các quán ăn, nhà hàng còn được giới thiệu trong bộ sưu tập Quán "Trứ Danh" trên GrabFood, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và thưởng thức những món ăn mang dấu ấn địa phương.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển thị trường, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Mỗi quán ăn địa phương đều có thể trở thành một điểm chạm giúp du khách hiểu thêm về văn hóa và con người của một điểm đến. Thông qua Quán "Trứ Danh", chúng tôi mong muốn giúp người dùng thuận tiện khám phá những địa chỉ ẩm thực tiêu biểu của Khánh Hòa, đồng thời tạo thêm cơ hội để các đối tác nhà hàng tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Với công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái dịch vụ của Grab, chúng tôi mong muốn cùng địa phương kết nối những hương vị bản địa với hành trình khám phá Khánh Hòa, qua đó góp phần làm phong phú trải nghiệm của người dân và du khách."

Được Grab triển khai từ năm 2025, lễ trao giải Quán "Trứ Danh" đã được tổ chức tại Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ, giới thiệu những quán ăn và hương vị làm nên nét riêng của mỗi địa phương. Việc chương trình tiếp tục đến với Khánh Hòa góp phần nối dài hành trình tôn vinh ẩm thực bản địa, đồng thời góp phần đưa những hương vị đặc trưng của xứ Trầm Hương trở thành một điểm nhấn trong trải nghiệm khám phá địa phương.



