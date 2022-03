HoREA: 1 hộ dân không chịu di dời, dự án của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo "đóng băng" hơn 16 năm

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có báo cáo kiến nghị của 57 doanh nghiệp bất động sản xem xét tháo gỡ “vướng mắc” về pháp lý hoặc về thủ tục đầu tư xây dựng của 64 dự án bất động sản, nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội.



Không thể triển khai dự án vì vấn đề giải phóng mặt bằng



Cụ thể, Công ty Phú Long (thành viên Tập đoàn Sovico, bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT) đã trúng đấu giá 14 khu đất có diện tích 44,49 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè để thực hiện Dự án Dragon City đất từ năm 2004.

Công ty Phú Long đã thanh toán đủ toàn bộ tiền trúng đấu giá, hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với 14 khu đất theo đúng quy định và đã được UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai dự án. Tuy nhiên đến nay, tại Phân khu số 15 của Dự án Dragon City, vẫn còn tồn tại 1 căn nhà trên khu đất và một số hộ dân không chịu di dời dẫn đến hơn 16 năm nay Công ty Phú Long không thể triển khai dự án.

Tương tự, UBND TP đã giao Công ty Phú Long làm chủ đầu tư Dự án ngầm hóa đường điện cao thế 220 kV Nhà Bè - Tao Đàn (đoạn từ cầu Rạch Đĩa đến trạm Nhà Bè). Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè có trách nhiệm tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất cho Công ty Phú Long thực hiện dự án. Công ty Phú Long có trách nhiệm ứng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và ngầm hóa tuyến điện.

Theo phương án bồi thường được duyệt, Công ty Phú Long đã chuyển hơn 160 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng hơn 14 năm nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè vẫn chưa bồi thường giải phóng mặt bằng xong để giao đất cho Công ty Phú Long thực hiện dự án ngầm hóa và chưa biết bao giờ việc bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện xong.

Trong nhiều năm qua, Công ty Phú Long đã có rất nhiều văn bản gửi UBND TP, UBND huyện Nhà Bè và các sở ngành có liên quan kiến nghị giải quyết 2 nội dung nêu trên. UBND TP cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo về nội dung này tuy nhiên cho đến nay, chưa có bất kỳ sự tiến triển nào trong việc giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án Phân khu số 15 và Dự án ngầm hóa đường điện cao thế 220 Kv Nhà Bè - Tao Đàn.

Công ty Phú Long đề nghị UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè khẩn trương thực hiện dứt điểm việc giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng cho hai dự án nói trên để Công ty Phú Long được giao đất đầy đủ trên thực địa và triển khai thực hiện 2 dự án trên đây.

Đồng thời, công ty Phú Long đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư” để Công ty hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng Dự án Dragon City.

Hay công ty S.S.G 2 đề nghị đầu tư xây dựng đường đi bộ trên cao kết nối ga metro số 6 tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên với Dự án Thảo Điền Pearl để phát huy hiệu quả khai thác các nhà ga metro và tăng thêm tiện ích phục vụ nhân dân. Công ty S.S.G 2 đề nghị UBND TP hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty được tự bỏ vốn đầu tư xây dựng đường đi bộ trên cao kết nối ga metro Thảo Điền (ga số 6) thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên với Dự án khu chung cư Thảo Điền Pearl số 12 Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức để phát huy hiệu quả việc khai thác khu vực lân cận nhà ga metro (bán kính 500 m là cự ly vàng) và tăng thêm tiện ích phục vụ người dân và khách vãng lai.



Đã hơn 8 năm qua, Công ty S.S.G 2 không thể tự thương lượng được với 3 hộ dân có khoảng 230 m2 đất trong lộ giới xây cầu dẫn đi bộ trên cao để kết nối ga metro Thảo Điền với dự án chung cư Thảo Điền Pearl và khu vực lân cận.

Về việc này, UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo giao UBND quận 2 rà soát pháp lý quy hoạch của cầu bộ hành kết nối dự án Thảo Điền Pearl với ga Thảo Điền (ga số 6) và khẩn trương xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để di dời các hộ dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện dự án như cam kết, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện được.

Công ty S.S.G 2 đề nghị UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức thực hiện Văn bản số 60 của Văn phòng UBND TP xác định dự án tuyến đường đi bộ trên cao kết nối với ga metro thuộc loại dự án phục vụ lợi ích công cộng thuộc diện Nhà nước quyết định thu hồi đất, để sớm giải phóng mặt bằng 230 m2 đất trong lộ giới và giao cho Công ty S.S.G 2 thực hiện dự án xây dựng cầu dẫn đi bộ trên cao để kết nối ga metro Thảo Điền với dự án khu chung cư Thảo Điền Pearl và khu vực lân cận để phát huy hiệu quả khai thác ga metro số 6 và tăng thêm tiện ích phục vụ người dân và khách vãng lai.

Vướng mắc cấp sổ hồng cho người mua nhà ở xã hội

Công ty Nam Long đã thực hiện 8 dự án nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền từ Ehome 1 đến Ehome 8 và 2 dự án nhà ở xã hội là Dự án EhomeS nhà ở xã hội tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức và Dự án Ehome5S nhà ở xã hội tại Khu đô thị Mizuki Park, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh với tổng số 3.000 căn hộ nhà ở xã hội bán, cho thuê mua.

Công ty đã hỗ trợ cho người mua nhà ở xã hội 2% lãi suất trong 2 năm đầu tiên (chỉ phải trả 7%/năm thay vì 9%/năm) và đã bàn giao nhà cho người mua hơn 3 năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được xác định giá bán nhà ở xã hội nên Công ty Nam Long chưa thể làm được “sổ hồng” cho người mua nhà và cũng chưa quyết toán được công trình.

Công ty Nam Long đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành sớm xác định giá bán nhà ở xã hội của các dự án (nêu trên) để Công ty thực hiện thủ tục cấp “sổ hồng” cho người mua nhà và quyết toán dự án.

Tương tự, dự án chung cư nhà ở xã hội An Phú Đông, phường An Phú Đông, Quận 12 có diện tích 4.200 m2 do Saigonres là chủ đầu tư, đã xây dựng tòa nhà 16 tầng với 320 căn hộ được khởi công xây dựng từ tháng 6/2017.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân. Vướng mắc trên liên quan đến việc dự án chưa được UBND quận 12 chấp thuận phương án kết nối giao thông, đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư phải sử dụng nguồn vốn tự có để đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường hiện hữu bờ bao kênh Rạch Gia với quy mô mặt cắt ngang đường là 7m để kết nối vào dự án.

Đây là dự án nhà ở xã hội do Công ty tự đền bù đất và đầu tư xây dựng bằng kinh phí của Công ty nhằm mục đích đóng góp chung vào quỹ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố, đồng thời phải thực hiện theo đúng quy định về nhà ở xã hội về lợi nhuận tối đa của dự án (không quá 10%). Do đó việc yêu cầu Công ty tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cấp hạ tầng đường giao thông kết nối vào dự án là không phù hợp với các quy định của nhà nước về hỗ trợ đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Saigonres kiến nghị UBND quận 12 và các ban ngành liên quan sớm chấp thuận phương án kết nối giao thông của dự án làm cơ sở để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng đã mua nhà ở xã hội của dự án.

Trên đây là 4 trong số 64 dự án bị vướng mắc về pháp lý hoặc về thủ tục đầu tư xây dựng mà án binh bất động không thể triển khai, gây rất nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp và lãng phí nguồn lực của xã hội.



https://cafef.vn/horea-1-ho-dan-khong-chiu-di-doi-du-an-cua-ty-phu-nguyen-thi-phuong-thao-dong-bang-hon-16-nam-20220329145155412.chn