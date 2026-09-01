HOSE công bố 72 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 9

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 10/9/2026.

Cụ thể, HoSE bổ sung chứng chỉ quỹ FUEPHVNS của Quỹ ETF PHFM VNSHINE vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân được HoSE đưa ra là thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Ở chiều ngược lại, HoSE quyết định đưa cổ phiếu GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Trước đó, GDT bị cắt margin với lý do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Hiện có 72 mã chứng khoán nằm trong diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HoSE. Các nguyên nhân khá đa dạng, từ thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng, chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch, cho đến kết quả kinh doanh thua lỗ hay báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán không đáp ứng điều kiện.

STT Mã Tổ chức niêm yết/Quỹ Lý do 1 AAN CTCP Lương thực A An Thời gian niêm yết dưới 6 tháng 2 AAT CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa BCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần 3 ABS CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 4 APG CTCP Chứng khoán APG Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 5 APH CTCP Tập đoàn An Phát Holdings Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 6 ASP CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 7 BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 8 BMI Tổng CTCP Bảo Minh Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 9 BVB Ngân hàng TMCP Bản Việt Thời gian niêm yết dưới 6 tháng 10 CIG CTCP COMA18 Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 11 CMX CTCP Camimex Group Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 12 DAH CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á LNST trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm 13 DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch 14 DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 15 DMX CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh Thời gian niêm yết dưới 6 tháng 16 DQC CTCP Tập đoàn Điện Quang Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 17 DRH CTCP DRH Holdings Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch 18 DTA CTCP Đệ Tam Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 19 DTL CTCP Đại Thiên Lộc Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 20 DXV CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 21 FUCVREIT Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam Có ít nhất 1 tháng NAV/đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp 22 FUEABVND Quỹ ETF ABFVN DIAMOND Có ít nhất 1 tháng NAV/đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp 23 FUEMITEC Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH Thời gian niêm yết dưới 6 tháng 24 FUEPHVNS Quỹ ETF PHFM VNSHINE Thời gian niêm yết dưới 6 tháng 25 FUETPVND Quỹ ETF VFCVN DIAMOND Có ít nhất 1 tháng NAV/đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp 26 FUEVN50G Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH Thời gian niêm yết dưới 6 tháng 27 GIL CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh BCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần 28 HAP CTCP Tập đoàn Hapaco LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm 29 HAS CTCP Hacisco Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 30 HID CTCP Halcom Việt Nam Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 31 HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch 32 ITD CTCP Công nghệ ITD Công ty nhận kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế 33 JVC CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 34 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long BCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần 35 LDG CTCP Đầu tư LDG Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 36 LPS CTCP Chứng khoán LPBank Thời gian niêm yết dưới 6 tháng 37 MCP CTCP In và Bao bì Mỹ Châu LNST trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm 38 MDG CTCP Miền Đông Công ty nhận kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế 39 MHC CTCP MHC LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 40 MZG CTCP Miza Thời gian niêm yết dưới 6 tháng 41 NHA Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội LNST trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm 42 NVT CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 43 OGC CTCP Tập đoàn Đại Dương Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 44 PIT CTCP Xuất nhập khẩu PETROLIMEX Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 45 PMG CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 46 PNC CTCP Văn hóa Phương Nam LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 47 PTL CTCP Victory Group Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 48 SBV CTCP Siam Brothers Việt Nam Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 49 SMA CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn LNST trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm 50 SPM CTCP S.P.M LNST trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm 51 ST8 CTCP Tập đoàn ST8 LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm 52 STG CTCP Kho vận Miền Nam Công ty nhận kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế 53 STK CTCP Sợi Thế Kỷ LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 54 SVD CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 55 TCR CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 56 TDH CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 57 TLH CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 58 TMT CTCP Ô tô TMT Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 59 TNC CTCP Cao su Thống Nhất Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 60 TNH CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm 61 TSC CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 62 TTF CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 63 VBB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Thời gian niêm yết dưới 6 tháng 64 VCA CTCP Thép VICASA Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 65 VID CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 66 VMD CTCP Y Dược phẩm Vimedimex Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch 67 VNG CTCP Du lịch Thành Thành Công LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 68 VNS CTCP Ánh Dương Việt Nam LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm 69 VPG CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 70 VPH CTCP Vạn Phát Hưng LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm 71 VTB CTCP Viettronics Tân Bình BCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần 72 YBM CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái Chứng khoán thuộc diện cảnh báo

Trong nhóm mới niêm yết chưa đủ 6 tháng có AAN của CTCP Lương thực A An, BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt, DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh, FUEMITEC của Quỹ ETF VinaCapital VNMidcap, FUEV N50G của Quỹ ETF VinaCapital VN50 Growth, LPS của CTCP Chứng khoán LPBank và VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

Một số mã khác bị cắt margin do đang thuộc diện cảnh báo gồm APG, APH, ASP, DLG, DTA, DTL, DXV, HID, JVC, LDG, NVT, OGC, PIT, PMG, PTL, SVD, TCR, TDH, TLH, TMT, TNC, TSC, TTF, VCA, VPG và YBM. Trong khi đó, DGC, DRH, HVN và VMD thuộc diện hạn chế giao dịch nên cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Ngoài các trường hợp liên quan đến tình trạng giao dịch, một nhóm doanh nghiệp bị cắt margin do kết quả kinh doanh thua lỗ như DAH, HAP, MCP, MHC, NHA, PNC, SMA, ST8, STK, TNH, VNG, VNS, VPH...

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư trên thị trường sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng hay đòn bẩy tài chính do các công ty chứng khoán cấp để giải ngân mua 57 mã chứng khoán đã bị xếp vào danh sách rủi ro kể trên