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HOSE công bố 72 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 9

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HOSE công bố 72 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 9

Một mã chứng khoán vừa vào danh sách cắt margin của HoSE, chiều ngược lại 1 cổ phiếu ngành gỗ đã được đưa ra khỏi danh sách.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 10/9/2026.

Cụ thể, HoSE bổ sung chứng chỉ quỹ FUEPHVNS của Quỹ ETF PHFM VNSHINE vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân được HoSE đưa ra là thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Ở chiều ngược lại, HoSE quyết định đưa cổ phiếu GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Trước đó, GDT bị cắt margin với lý do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Hiện có 72 mã chứng khoán nằm trong diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HoSE. Các nguyên nhân khá đa dạng, từ thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng, chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch, cho đến kết quả kinh doanh thua lỗ hay báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán không đáp ứng điều kiện.

STTTổ chức niêm yết/QuỹLý do
1AANCTCP Lương thực A AnThời gian niêm yết dưới 6 tháng
2AATCTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh HóaBCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần
3ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnChứng khoán thuộc diện kiểm soát
4APGCTCP Chứng khoán APGChứng khoán thuộc diện cảnh báo
5APHCTCP Tập đoàn An Phát HoldingsChứng khoán thuộc diện cảnh báo
6ASPCTCP Tập đoàn Dầu khí An PhaChứng khoán thuộc diện cảnh báo
7BCECTCP Xây dựng và Giao thông Bình DươngLNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
8BMITổng CTCP Bảo MinhChứng khoán thuộc diện cảnh báo
9BVBNgân hàng TMCP Bản ViệtThời gian niêm yết dưới 6 tháng
10CIGCTCP COMA18Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
11CMXCTCP Camimex GroupChứng khoán thuộc diện cảnh báo
12DAHCTCP Tập đoàn Khách sạn Đông ÁLNST trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm
13DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
14DLGCTCP Tập đoàn Đức Long Gia LaiChứng khoán thuộc diện cảnh báo
15DMXCTCP Đầu tư Điện Máy XanhThời gian niêm yết dưới 6 tháng
16DQCCTCP Tập đoàn Điện QuangChứng khoán thuộc diện kiểm soát
17DRHCTCP DRH HoldingsChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
18DTACTCP Đệ TamChứng khoán thuộc diện cảnh báo
19DTLCTCP Đại Thiên LộcChứng khoán thuộc diện cảnh báo
20DXVCTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà NẵngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
21FUCVREITQuỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt NamCó ít nhất 1 tháng NAV/đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp
22FUEABVNDQuỹ ETF ABFVN DIAMONDCó ít nhất 1 tháng NAV/đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp
23FUEMITECQuỹ ETF VINACAPITAL VNMITECHThời gian niêm yết dưới 6 tháng
24FUEPHVNSQuỹ ETF PHFM VNSHINEThời gian niêm yết dưới 6 tháng
25FUETPVNDQuỹ ETF VFCVN DIAMONDCó ít nhất 1 tháng NAV/đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp
26FUEVN50GQuỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTHThời gian niêm yết dưới 6 tháng
27GILCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình ThạnhBCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần
28HAPCTCP Tập đoàn HapacoLNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
29HASCTCP HaciscoChứng khoán thuộc diện kiểm soát
30HIDCTCP Halcom Việt NamChứng khoán thuộc diện cảnh báo
31HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
32ITDCTCP Công nghệ ITDCông ty nhận kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế
33JVCCTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt NamChứng khoán thuộc diện cảnh báo
34KLBNgân hàng TMCP Kiên LongBCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần
35LDGCTCP Đầu tư LDGChứng khoán thuộc diện cảnh báo
36LPSCTCP Chứng khoán LPBankThời gian niêm yết dưới 6 tháng
37MCPCTCP In và Bao bì Mỹ ChâuLNST trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm
38MDGCTCP Miền ĐôngCông ty nhận kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế
39MHCCTCP MHCLNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
40MZGCTCP MizaThời gian niêm yết dưới 6 tháng
41NHATổng CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà NộiLNST trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm
42NVTCTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân BayChứng khoán thuộc diện cảnh báo
43OGCCTCP Tập đoàn Đại DươngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
44PITCTCP Xuất nhập khẩu PETROLIMEXChứng khoán thuộc diện cảnh báo
45PMGCTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền TrungChứng khoán thuộc diện cảnh báo
46PNCCTCP Văn hóa Phương NamLNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
47PTLCTCP Victory GroupChứng khoán thuộc diện cảnh báo
48SBVCTCP Siam Brothers Việt NamChứng khoán thuộc diện kiểm soát
49SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònLNST trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm
50SPMCTCP S.P.MLNST trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm
51ST8CTCP Tập đoàn ST8LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
52STGCTCP Kho vận Miền NamCông ty nhận kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế
53STKCTCP Sợi Thế KỷLNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
54SVDCTCP Đầu tư & Thương mại Vũ ĐăngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
55TCRCTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERAChứng khoán thuộc diện cảnh báo
56TDHCTCP Phát triển Nhà Thủ ĐứcChứng khoán thuộc diện cảnh báo
57TLHCTCP Tập đoàn Thép Tiến LênChứng khoán thuộc diện cảnh báo
58TMTCTCP Ô tô TMTChứng khoán thuộc diện cảnh báo
59TNCCTCP Cao su Thống NhấtChứng khoán thuộc diện cảnh báo
60TNHCTCP Tập đoàn Bệnh viện TNHLNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
61TSCCTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần ThơChứng khoán thuộc diện cảnh báo
62TTFCTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường ThànhChứng khoán thuộc diện cảnh báo
63VBBNgân hàng TMCP Việt Nam Thương TínThời gian niêm yết dưới 6 tháng
64VCACTCP Thép VICASAChứng khoán thuộc diện cảnh báo
65VIDCTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn ĐôngLNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
66VMDCTCP Y Dược phẩm VimedimexChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
67VNGCTCP Du lịch Thành Thành CôngLNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
68VNSCTCP Ánh Dương Việt NamLNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm
69VPGCTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt PhátChứng khoán thuộc diện cảnh báo
70VPHCTCP Vạn Phát HưngLNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
71VTBCTCP Viettronics Tân BìnhBCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần
72YBMCTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên BáiChứng khoán thuộc diện cảnh báo

Trong nhóm mới niêm yết chưa đủ 6 tháng có AAN của CTCP Lương thực A An, BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt, DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh, FUEMITEC của Quỹ ETF VinaCapital VNMidcap, FUEV N50G của Quỹ ETF VinaCapital VN50 Growth, LPS của CTCP Chứng khoán LPBank và VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

Một số mã khác bị cắt margin do đang thuộc diện cảnh báo gồm APG, APH, ASP, DLG, DTA, DTL, DXV, HID, JVC, LDG, NVT, OGC, PIT, PMG, PTL, SVD, TCR, TDH, TLH, TMT, TNC, TSC, TTF, VCA, VPG và YBM. Trong khi đó, DGC, DRH, HVN và VMD thuộc diện hạn chế giao dịch nên cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Ngoài các trường hợp liên quan đến tình trạng giao dịch, một nhóm doanh nghiệp bị cắt margin do kết quả kinh doanh thua lỗ như DAH, HAP, MCP, MHC, NHA, PNC, SMA, ST8, STK, TNH, VNG, VNS, VPH...

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư trên thị trường sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng hay đòn bẩy tài chính do các công ty chứng khoán cấp để giải ngân mua 57 mã chứng khoán đã bị xếp vào danh sách rủi ro kể trên

An Thái

Nhịp sống thị trường

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