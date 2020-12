HoSE: Khối ngoại mua ròng mạnh tại các mã VJC, VRE, VCB, VIC và HSG trong tháng 11

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng, các chỉ số chứng khoán của HoSE vẫn tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng. Chỉ số VN-Index đạt 1003,08 điểm, tăng 8,39% so với cuối tháng 10 và tăng 4,38% so với đầu năm 2020; VNAllshare đạt 926,85 điểm, tăng 8,32% so với cuối tháng 10 và tăng 9,61% so với đầu năm; VN30 đạt 965,89 điểm, tăng 8,22% so với cuối tháng 10 và tăng 9,88% so với đầu năm 2020. Các chỉ số ngành tăng nhiều nhất gồm: ngành nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 15,50%, ngành công nghiệp (VNIND) tăng 13,96%, ngành hàng tiện ích (VNUTI) tăng 12,69%.



Gía trị giao dịch tháng 11 tăng xấp xỉ gấp 1,5 lần so với giá trị giao dịch bình quân của 11 tháng đầu năm

Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng trưởng ổn định. Khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 397,2 triệu cổ phiếu - giảm 3,69%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 8,52 nghìn tỷ đồng – tăng 3,57% so với tháng trước và cao hơn 48,62% so với giá trị giao dịch bình quân của 11 tháng đầu năm 2020.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị hơn 15,58 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 34,18 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,54% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường.

Tính đến hết ngày 30/11/2020, tổng số mã chứng khoán giao dịch trên HoSE có: 388 cổ phiếu, 3 chứng chỉ quỹ đóng, 6 chứng chỉ quỹ ETF, 128 chứng quyền có bảo đảm và 39 trái phiếu niêm yết. Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt hơn 94,93 tỷ cổ phiếu, giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,76% so với tháng trước và đạt khoảng 47,11% GDP năm 2019 (GDP theo giá hiện hành).

Mặt khác, chứng quyền có bảo đảm tiếp tục duy trì đà tăng ổn định: khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt gần 24 triệu CW, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt khoảng 54,43 tỷ đồng, tăng lần lượt là 27,25% và 49,16% so với tháng trước. Đặc biệt, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch bình quân tháng 11 gây ấn tượng với tỷ lệ lần lượt là 145,67% và 261,07% so với bình quân 11 tháng đầu năm 2020.

Về hoạt động niêm yết mới, trong tháng 11, HoSE đã có 2 mã cổ phiếu mới được niêm yết và giao dịch, gồm cổ phiếu LPB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 11.800 đồng/cp; cổ phiếu VIB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 32.300 đồng/cp.

Trong tháng này cũng đã có 16 mã CW mới giao dịch, tổng khối lượng niêm yết mới đạt 56 triệu CW. Sau hơn một năm triển khai, đã có 275 mã CW trên 23 cổ phiếu cơ sở của 8 tổ chức phát hành được niêm yết và giao dịch.