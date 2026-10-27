Hot girl Ngoại thương giờ làm dâu hào môn, vừa cưới được mẹ chồng tặng biệt thự có cả hầm rượu

Từ hot girl Ngoại thương đến gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt

Diễm My 9X tên thật là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, khi mới 5 tuổi đã có vai diễn đầu tiên. Từ nhỏ, nữ diễn viên được gia đình cho tham gia các hoạt động tại nhà văn hóa, học hát, múa và có cơ hội tiếp xúc với môi trường nghệ thuật.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ của Diễm My trên màn ảnh là Mùa Hè Sôi Động. Trong phim, cô vào vai Chi, cô gái lém lỉnh, ham ăn, thích trêu chọc bạn bè nhưng cũng rất đáng yêu. Nhân vật có tính cách vui nhộn, mang đến nhiều tình huống hài hước và để lại ấn tượng với khán giả từng theo dõi bộ phim truyền hình này. Vai Chi cũng là một trong những hình ảnh gắn liền với tuổi trẻ của nữ diễn viên, giúp khán giả nhớ đến cô qua nét diễn tự nhiên, tinh nghịch.

Trong giai đoạn này, Diễm My vẫn phải cân bằng giữa việc học và công việc nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô thi vào Đại học Ngoại thương, theo học ngành Kinh tế đối ngoại. Thời sinh viên, nữ diễn viên vừa đi học vừa nhận đóng phim, có những ngày phải di chuyển từ các tỉnh về TP.HCM để kịp giờ học và thi cử. Dù đã có cơ hội hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, cô vẫn lựa chọn hoàn thành việc học đại học, một phần vì mong muốn có nền tảng vững vàng để lo cho gia đình.

Không thể phủ nhận rằng nhan sắc xinh đẹp là điểm cộng lớn giúp Diễm My 9X trở nên nổi bật

Cũng từ giai đoạn trưởng thành, hình ảnh Diễm My dần có sự thay đổi. Nếu trước đây cô thường xuất hiện với vẻ ngoài ngây thơ, giản dị, thì sau này nữ diễn viên bắt đầu theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, quyến rũ và tự tin hơn.

Khi trở lại với diễn xuất, Diễm My không chỉ hoạt động ở lĩnh vực truyền hình mà còn từng bước tiến vào điện ảnh. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Áo Cưới Thiên Đường, Dòng Đời Nghiệt Ngã, Tiểu Thư Lọ Lem, đồng thời xuất hiện trong những dự án điện ảnh như Mỹ Nhân Kế, Để Mai Tính 2, Tốc Độ Và Đường Cong, Chạy Đi Rồi Tính, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn,...

Những vai diễn điện ảnh góp phần làm nên tên tuổi của Diễm My 9X

Kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn, được bố mẹ chồng tặng biệt thự khủng

Chuyện tình của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn bắt đầu từ lần gặp gỡ tại Australia năm 2016. Vinh Nguyễn không hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà theo đuổi công việc kinh doanh, từng học tập tại Australia. Trái ngược với bạn gái thường xuyên xuất hiện trước công chúng, anh khá kín tiếng về đời tư.

Trong những năm đầu yêu nhau, cả hai từng trải qua khoảng thời gian yêu xa do công việc và nơi sinh sống khác nhau. Mối quan hệ cũng có lúc gặp thử thách, nhưng sau đó họ hàn gắn và tiếp tục đồng hành. Đến tháng 12/2023, Diễm My và Vinh Nguyễn tổ chức đám cưới tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình yêu kéo dài khoảng 7 năm.

Cuối năm 2022, Diễm My 9X chia sẻ hình ảnh Vinh Nguyễn cầu hôn mình trên khinh khí cầu

1 năm sau, cả hai tổ chức lễ cưới hoành tráng

Trong số những món quà cưới từ gia đình chồng, căn biệt thự tại Bình Chánh khiến nhiều người chú ý. Căn nhà tân hôn được thiết kế theo phong cách hiện đại và lựa chọn phong cách thiết kế contemporary (đương đại), ưu tiên những mảng không gian mở, thoáng đãng và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

Không gian bên trong biệt thự mang tông trắng chủ đạo, được bài trí theo hướng tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Phòng khách có diện tích rộng, liền kề với khu vực bếp và bàn ăn, tạo cảm giác vừa thoáng vừa ấm cúng. Diễm My cho biết hai vợ chồng ưu tiên lựa chọn nội thất ngoại nhập để tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Đặc biệt, căn biệt thự còn có một khu vực khá thú vị là hầm rượu vang. Không giống vẻ hiện đại, tinh tế của những không gian khác, nơi này được thiết kế theo phong cách mộc mạc, có phần huyền bí, phù hợp để vợ chồng Diễm My thư giãn hoặc tụ tập bạn bè.

Căn nhà tân hôn của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn

Đầu năm 2025, Diễm My và Vinh Nguyễn đón con trai đầu lòng. Sau khi sinh con, nữ diễn viên tiếp tục dành thời gian chăm sóc gia đình trước khi dần xuất hiện trở lại tại một số sự kiện và hoạt động thương mại.

Về cuộc sống làm dâu, nữ diễn viên từng chia sẻ cô có mẹ chồng tâm lý như mẹ ruột, luôn quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu cho con dâu. "Lúc đầu mới đến nhà anh Vinh, tôi rất ngạc nhiên vì thấy các thành viên trong gia đình rất yêu thương, quan tâm và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Ban đầu tôi cũng không 'bắt nhịp' được với không khí ở nhà chồng, nhưng cách quan tâm và san sẻ của mọi người đã giúp tôi dần mở lòng hơn", Diễm My từng tâm sự.

Diễm My 9X có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV