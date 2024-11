"Hot girl" Trà My bị bắt và khám xét chỗ ở

Ngày 22/11, tin từ báo Biên phòng cho biết, ngày 5/11 vừa qua, Trung tá Đặng Văn Đạo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”, bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng Phạm Thị Trà My (23 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Thị Trà My cùng số tinh dầu có chứa chất ma túy (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP Đà Nẵng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện đối tượng Hà Đức Tr. đi giao 9 lọ tinh dầu dùng để tẩm vào thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử cho Phạm Thị Trà My.

Tiếp đó, lực lượng Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp Công an phường Nại Hiên Đông kiểm tra hành chính nơi ở của Phạm Thị Trà My, thu giữ 3 chai nhựa chứa khoảng 500ml, 20 lọ nhựa chứa khoảng 100ml chất lỏng đều là tinh dầu tẩm thuốc lá.

Ngoài ra, My còn tự giác giao nộp thêm 2 chai nhựa chứa khoảng 1.000ml tinh dầu.

Qua giám định, cho thấy các mẫu tinh dầu thu giữ của My đều có chất ma túy MDMB-4en-PINCA, nồng độ trung bình 0,132mg/ml.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà đọc lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thị Trà My (Ảnh: Báo Biên Phòng).

Theo thuật lại trên tờ Biên phòng, vào thời điểm các trinh sát Biên phòng và cán bộ Công an phường Nại Hiên Đông bất ngờ xuất hiện và thực hiện lệnh khám xét nơi ở, Phạm Thị Trà My không giấu được sự hốt hoảng.

Trà My khai nhận, số tinh dầu được Trà My đặt mua qua mạng xã hội của một đối tượng không rõ danh tính ở Hà Nội, tiền chuyển khoản và nhận hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Sau khi nhận được "hàng", Trà My tự tay chiết ra các lọ nhỏ để bán kiếm lời.

Phạm Thị Trà My cho biết, khách hàng của mình ở khắp các quận của thành phố, chủ yếu sinh năm 2000 trở đi, có cả học sinh. Trung bình cứ 3 ngày Trà My bán hết 1 lít. Tính ra, lợi nhuận sau khi bán sẽ thu lời gấp 4 lần so với số vốn đã bỏ ra. “Việc nhẹ, lương cao” khiến cô gái này quên đi rằng mình đang vi phạm pháp luật và cứ thế trượt dài trên con đường tội lỗi.

Việc mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, tuy nhiên, câu chuyện của Phạm Thị Trà My cũng khiến người chạnh lòng. Bố mẹ ly hôn, học hết lớp 9, Trà My sớm ra ngoài thuê phòng trọ sống tự lập. Với một người chưa học hết phổ thông như Trà My thì tìm việc rất khó khăn. Chưa kể, vì thiếu sự quản lý của cha mẹ nên Trà My nhanh chóng bị bạn bè xấu lôi kéo vào lối sống tự do, thích tụ tập bạn bè để hưởng thụ.

Vào Facebook của Trà My, mọi người có thể thấy cô gái này có cuộc sống vô cùng sang chảnh với những bức hình check-in ở địa điểm nổi tiếng, những bữa ăn ngon, những bức hình ở quán bar, pub, chơi bida... Thoạt nhìn thì đây là một cuộc sống hào nhoáng, sang chảnh khiến nhiều bạn trẻ mơ ước.

Thế nhưng, cũng chính lối sống này đã đưa Trà My gặp gỡ, làm quen với những đối tượng mua bán, sử dụng ma túy. Và để có tiền tiêu xài phục vụ nhu cầu cá nhân, Trà My đã quyết định... dấn thân.

Chỉ đến khi bị các trinh sát tháo "chiếc mặt nạ" thì hot girl sang chảnh này mới hiện nguyên hình là kẻ chuyên mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan chức năng, việc Phạm Thị Trà My bị bắt là bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ về việc buông lỏng quản lý con em, đặc biệt là các gia đình có con đang trong lứa tuổi học sinh, sinh viên cần quan tâm, định hướng cho các em cảnh giác trước hiểm họa ma túy.