Hot girl về quê rửa bát

Năm hết, Tết đến cũng là dịp để hội chị em trổ tài nữ công gia chánh. Mọi năm vào dịp này, hội hot girl xinh đẹp trên mạng xã hội đua nhau khoe ảnh về quê nhà, phụ giúp gia đình những công việc như nấu bánh chưng, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa...

Không còn diện những trang phục lộng lẫy hay trang điểm cầu kỳ, tất cả đều xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, gần gũi mỗi khi về quê. Mặc dù vậy, nhan sắc của những cô nàng này đều được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Xoài Non

Xoài Non - bà xã Xemesis là một trong những hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Không chỉ được yêu thích bởi nhan sắc, tính cách của Xoài Non cũng là điểm cộng, được lòng rất nhiều người hâm mộ. Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non nhiều lần khoe ảnh để mặt mộc, về quê chơi, thăm ông bà, bố mẹ.

Dù ăn mặc đơn giản, không lung linh như đi sự kiện nhưng Xoài Non vẫn cực kỳ nổi bật. Không những vậy, cô nàng còn không ngại xắn tay áo vào rửa bát. Ngồi trước một chậu bát lớn, nhiều người bình luận vẻ đẹp khi “lao động” của Xoài Non còn ấn tượng hơn bình thường.

Xoài Non giản dị về quê, một mình rửa cả mâm bát

Cộng đồng mạng cũng từng thả tim rần rần hình ảnh đang ngồi rửa bát của "hot girl bóng đá" Hoàng Thị Loan. Cô là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất ở ĐT nữ Việt Nam. Bên cạnh tài năng chơi bóng, Hoàng Thị Loan sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút.

Nhiều người cảm thấy thích thú bởi trên sân bóng, Hoàng Thị Loan là một nữ cầu thủ tài năng còn khi trở về cuộc sống đời thường lại rất đảm đang, khéo léo. Mặc dù để mặt mộc hoàn toàn, ảnh bị chụp trộm và không có sự chuẩn bị nhưng Hoàng Thị Loan vẫn nhận nhiều lời khen về nhan sắc.

Hoàng Thị Loan

Mai Hà Trang - vợ cầu thủ Hà Đức Chinh cũng từng gây sốt với bức ảnh mặc váy cưới ngồi trước chồng bát đĩa. Được biết, đây chỉ là hình ảnh đùa vui của bạn bè với cô nàng, song trước đó, Mai Hà Trang nhiều lần về quê chồng, thể hiện sự chăm chỉ, khéo léo của mình.

Khác hẳn với hình ảnh tự đăng trên MXH, Mai Hà Trang khi về quên ăn mặc đơn giản, xuề xòa vào bếp khiến dân tình yêu mến khen ngợi. Cô nàng không nề hà chuyện bếp núc, sẵn sàng vào bếp nướng thịt, chuẩn bị cơm cùng gia đình chồng. Nhan sắc hiện tại của Mai Hà Trang sau khi chính thức về chung nhà với Hà Đức Chinh cũng ngày càng thăng hạng, ai nấy đều xuýt xoa, trầm trồ.

Hình ảnh Mai Hà Trang mặc váy cưới, ngồi một mình trước rất nhiều bát đũa chỉ là đùa vui

Nhưng sự khéo léo, chăm chỉ của cô nàng khi vào bếp là có thật

Trước đó, Nhật Lê - hot girl được nhiều bạn trẻ yêu thích cũng có khoảnh khắc khá biệt lúc ở nhà và khi ra đường. Khoe ảnh đang cùng mọi người rửa một núi bát đĩa, Nhật Lê chỉ mặc áo phao tối màu, đi dép lê, khác hẳn với vẻ ngoài lung linh trên Instagram. Tuy vậy, không quần là áo lượt như trên mạng nhưng phong độ nhan sắc của Nhật Lê không hề thay đổi. Cô vẫn được khen bởi làn da trắng trẻo, gương mặt dễ thương, tươi tắn.