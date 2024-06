"Hot mom" Doãn Hải My gầy rộc, cơ thể nhức mỏi sau sinh, may mắn khi luôn có Văn Hậu và hai mẹ đỡ đần, cùng chăm con

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã tranh thủ lúc con ngủ để lên mạng "tám" cùng người hâm mộ. Từ khi Hải My sinh con đầu lòng cho Đoàn Văn Hậu, những chủ đề mà fan cùng cô chia sẻ đều xoay quanh cuộc sống của mẹ bỉm sữa. Giống như nhiều mẹ bỉm đang nuôi con mọn, Doãn Hải My dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho con trai bé bỏng có biệt danh "Lúa".

Doãn Hải My cho biết cô không bị stress trong giai đoạn đầu mới sinh bé "Lúa". Bởi bên cạnh nàng WAG luôn có Văn Hậu chia sẻ, đỡ đần việc chăm con. Đính kèm câu trả lời là hình ảnh Văn Hậu đang dịu dàng ôm con trai trên tay, bế con để vợ nghỉ ngơi. Ngoài Văn Hậu, Doãn Hải My được cả mẹ chồng và mẹ đẻ hỗ trợ việc chăm con. Ngoài ra, ban đêm gia đình cô cũng thuê người chăm trẻ để chăm sóc bé Lúa. Bởi vậy, cuộc sống mẹ bỉm sữa của Doãn Hải My khá nhẹ nhàng.

Đoàn Văn Hậu bế con để vợ nghỉ ngơi

Doãn Hải My tâm sự: "Chị chỉ hay lo lắng về mọi biểu hiện của bé thôi. Cái này chị nghĩ mẹ nào cũng sẽ trải qua giai đoạn tâm lý như vậy. Ví dụ thấy bé hắt xì 1 cái thôi chị cũng sợ, nghe thấy tiếng khò khè cũng phải hỏi bác sĩ ngay, kiểu kiểu vậy ý, vì lần đầu và chưa có kinh nghiệm gì mà. Giờ thì chị bình tĩnh hơn nhiều rồi".

Doãn Hải My cho biết sau sinh dù không ăn kiêng nhưng cô vẫn gầy rộc đi vì luôn phải hút sữa cho con ăn. Việc hay quên uống canxi cũng khiến mẹ bỉm sữa bị nhức mỏi suốt. Bà xã Văn Hậu khuyên hội mẹ bỉm nên chăm sóc cơ thể thật tốt để phục hồi sau sinh mới có sức chăm con.

Ngoài chuyện chia sẻ về bản thân, Doãn Hải My cũng đăng tải bức ảnh Đoàn Văn Hậu với mồ hôi nhễ nhại sau buổi tập. Hải My cho biết Văn Hậu đang tập luyện hàng ngày để có thể sớm trở lại sân cỏ. Là người đồng hành gần gũi nhất với Văn Hậu, bà xã hiểu hơn ai hết sự nóng lòng và chăm chỉ của chàng cầu thủ sinh năm 1999, mong ngày được trở lại cống hiến cho CLB và đội tuyển Việt Nam.