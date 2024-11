HR Tech Conference 2024 - Recruitment Summit: Tiếp lợi thế chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp thời AI

HR Tech Conference 2024 - Recruitment Summit với chủ đề "Navigating Talent Acquisition Strategies in AI-driven landscape" được tổ chức tại Thiskyhall, Số 10 Mai Chí Thọ, Khu đô thị Sala, Thủ Thiêm, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị quy tụ 15+ diễn giả quốc tế và trong nước giàu kinh nghiệm thực chiến, thu hút 800+ nhà lãnh đạo và quản lý nhân sự cấp cao đến từ các doanh nghiệp (DN) uy tín toàn quốc tham dự.

Bên cạnh những tác động về địa chính trị - kinh tế, công nghệ AI ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường lao động, từ việc thay đổi chân dung nhân tài cho tới cách thức ứng dụng công cụ công nghệ hiệu quả trong tuyển dụng, dẫn đến việc chiến lược thu hút và giữ nhân tài cần được tối ưu để phù hợp với bối cảnh mới, bắt đầu từ các yếu tố quan trọng như phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding - EB) hay giá trị nhân sự (Employee Value Proposition - EVP), nhằm tiếp lợi thế cho DN xây dựng đội ngũ vững mạnh để phát triển bền vững.

Hội nghị mở đầu với phiên thảo luận xoay quanh bức tranh lớn của bối cảnh thị trường nhân sự hiện tại, cùng sự tham dự của các diễn giả giàu chuyên môn: ông Kazumasa Yoshida - Director and Managing Executive Officer tại Mynavi Corporation, ông Jahid Shafique - Head of Talent, Culture and Inclusion tại BAT Vietnam Cluster, bà Đinh Kim Nhung - Former HR Director Vietnam and Cambodia tại Pernod Ricard, cùng các diễn giả khác.

Các chuyên gia cùng luận bàn về những biến động kinh tế - công nghệ lên các DN tại thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam. Những biến động này mang đến cả cơ hội lẫn thách thức, đòi hỏi DN linh hoạt thay đổi chiến lược để thích ứng với thời đại mới. Ứng dụng AI hỗ trợ DN hoạch định chiến lược nhân sự tối ưu, và cách áp dụng AI trong từng yếu tố thu hút và giữ chân nhân tài tiếp tục được bàn luận sâu hơn ở các phiên sau.

Tiếp nối hội nghị, ông Trần Trung Hiếu - Founder & CEO TopCV Vietnam (TopCV) chia sẻ những dữ liệu nổi bật từ Báo cáo tuyển dụng 2024 - 2025 độc quyền TopCV sắp được ra mắt, cho thấy xu hướng biến chuyển của thị trường nhân sự 2024, cùng cách mà AI đang và sẽ tác động ra sao, từ việc thay đổi chân dung nhân tài cho đến chiến lược nhân sự. Ông cũng nhấn mạnh về sự cần thiết một lực lượng lao động mới vào thời điểm hiện tại: Thế hệ nhân tài có khả năng làm chủ AI (AI-Competent Employee), và hướng tới trong tương lai con người kết hợp với AI sẽ tạo nên thế hệ nhân tài số thực sự (AI-Empowered Talent Generation), sở hữu một bộ năng lực phù hợp với thời đại mới bao gồm tư duy trách nhiệm trong sử dụng AI, kỹ năng sử dụng AI, khả năng học hỏi và thích nghi nhanh với AI.

Khách mời được minh hoạ trực quan hiệu quả thu hút nhân tài khi ứng dụng sâu AI vào giải pháp tuyển dụng thuộc Hệ sinh thái Công nghệ nhân sự (HR Tech) của TopCV qua phần chia sẻ của ông Vũ Nhật Anh - Co-founder, Deputy CEO & CPTO TopCV với một thông điệp xuyên suốt: "Tận dụng công cụ AI để xử lý các công việc lặp lại theo quy trình, dành nhiều thời gian hơn cho tương tác chất lượng giữa con người, từ đó nâng cao tỷ lệ tuyển dụng thành công". Kết hợp với việc nghe và nhìn, người tham dự được trực tiếp trải nghiệm các giải pháp HR Tech của TopCV, từ đó cảm nhận rõ hơn tính hiệu quả và sự tối ưu nếu DN tuyển dụng bằng các giải pháp này.

Hội nghị tiếp diễn với các tình huống thực tiễn xoay quanh những khía cạnh then chốt trong tuyển dụng, như làm sao để ứng dụng AI vào đa dạng hoá hệ thống kênh tuyển dụng, xây dựng EB, phát triển EVP. Các chuyên gia nhân sự hàng đầu: Ông Kazutoshi Nakamura - General Manager of Digital Technology Strategy Department tại Mynavi Corporation, bà Trần Việt Hà - HR Director tại Häfele Vietnam, bà Lê Dương Tường Vy - HR Director tại PNJ Production,… và nhiều diễn giả khác đã cùng thảo luận chi tiết về ba yếu tố trên tại các phòng chuyên đề.

Các phiên thảo luận tại hội nghị cung cấp cho người tham dự góc nhìn tổng quan về tình hình thị trường nhân sự dưới tác động của AI, cũng như cách mà AI đã định hình lại chân dung nhân tài từ đó ảnh hưởng đến cách vận hành của DN. Các nội dung được thảo luận mở ra những hướng đi mới cho DN trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời hỗ trợ DN xây dựng chiến lược nhân sự 2025 phù hợp nhằm kiến tạo đội ngũ vững mạnh.

HR Tech Conference 2024 - Recruitment Summit hướng đến việc tiên phong tạo ra giá trị thiết thực cho người tham dự, với các phiên nội dung giàu tính thực tiễn và không gian trải nghiệm công nghệ hiện đại. Hội nghị kỳ vọng cung cấp những thông tin và dữ liệu chiến lược, tiếp lợi thế cho DN trong việc định hướng tuyển dụng và quản trị nhân tài toàn diện cho năm 2025, phù hợp với xu thế thời đại trong Kỷ nguyên AI.