HSBC: NHNN sẽ duy trì lãi suất chính sách 4,5% trong năm nay, bất chấp quan ngại chưa dứt về ngoại hối

Tại báo cáo "Vietnam at a glance" mới nhất, HSBC Việt Nam cho biết, lạm phát toàn phần trong tháng 6 tăng 0,2% so với tháng trước, khiến lạm phát so với cùng kỳ năm trước vẫn ở mức cao là 4,3%. Mặc dù giá dầu trong tháng đã giảm nhưng lại không bù đắp được cho giá thịt lợn tăng do dịch tả lợn châu Phi từ đầu năm nay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu bốn tỉnh đối phó với dịch bệnh bởi các tỉnh này đã phải tiêu hủy gần 10.000 con lợn, tương đương 40% tổng số lợn bị tiêu hủy của cả nước.

Trong quá khứ, biến động giá thịt lợn từng đẩy lạm phát tăng mạnh, vượt qua cả mức lạm phát mục tiêu. Mặc dù vậy, ngoại trừ diễn biến xấu của dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn, lạm phát khả năng đã đạt đỉnh. Khi hiệu ứng cơ sở thuận lợi bắt đầu có tác động trong nửa cuối năm 2024, HSBC dự báo lạm phát bình quân 6 tháng cuối năm sẽ dịu xuống ở mức hơn 3% một chút, nhiều khả năng đưa lạm phát bình quân của cả năm xuống 3,6% là dự báo HSBC mới cập nhật cho cả năm 2024.

Tựu trung lại, HSBC tin tưởng rằng Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng để chứng kiến triển vọng tăng trưởng sáng sủa hơn trong năm 2024, nếu tình hình phục hồi tiếp tục lan rộng. Với kết quả tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của năm nay lên 6,5% (trước đây: 6%).

Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ có khả năng trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2024, một vị trí Việt Nam đã tạm nhường cho Malaysia và Philippines trong năm 2022 và 2023. Mặc dù vậy, mức độ ổn định trong phục hồi thương mại và mức độ lan tỏa của sự phục hồi này sang lĩnh vực trong nước là các yếu tố cần theo dõi chặt chẽ.

HSBC cũng giữ nguyên quan điểm về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất chính sách ổn định ở 4,5% trong năm nay bất chấp những quan ngại chưa dứt về ngoại hối có thể khiến Ngân hàng Nhà nước phải tăng lãi suất. Tuy nhiên, tăng lãi suất không nằm trong viễn cảnh dự báo của HSBC.