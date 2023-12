HTL Seaside - đón đầu xu hướng với nhà phố thương mại tại Tuy Hòa

Du lịch tăng trưởng thúc đẩy bất động sản ven biển

Năm 2023, xu hướng du lịch đang tăng trưởng nhanh chóng trở lại khi tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên trong 11 tháng đầu năm 2023 đạt 2.98 triệu lượt, đạt 124% so với kế hoạch năm, tăng 47,4% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 17.980 lượt, đạt 119,8% so với kế hoạch năm, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Là điểm đến hấp dẫn khách du lịch, thành phố biển Tuy Hòa sở hữu sức hút đầy chất thơ từ cảnh quan thiên nhiên thơ mộng hữu tình với đường bờ biển dài trên 200km nguyên sơ, sở hữu hơn 20 danh lam thắng cảnh cấp quốc gia như Bãi Môn - Mũi Điện, Vịnh Vũng Rô, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan...

Du lịch Tuy Hoà - Phú Yên đang tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây

Cùng với cảnh đẹp được thiên nhiên ban tặng, Phú Yên liên tục được đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch khi có giao thông thuận lợi với tuyến Quốc Lộ 1, Quốc lộ 29 và dự án mở rộng Quốc lộ 25, tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua tỉnh, hầm đèo Cả và hầm đèo Cù Mông đã được thông xe.

Với sự ưu đãi của thiên nhiên kết hợp với công tác đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị hiện đại, Thành phố Tuy Hòa mang đến tiềm năng rất lớn để trở thành một thành phố du lịch, dịch vụ sầm uất sở hữu những dự án bất động sản đẳng cấp. Đặc biệt, bất động sản Phú Yên đang được nhà đầu tư âm thầm gom hàng, bởi nhận định giá bất động sản ven biển hiện tại chưa xứng tầm với tiềm năng phát triển du lịch của địa phương và sẽ còn nhiều dư địa để phát triển và tăng giá trong tương lai gần.

HTL Seaside đón đầu xu hướng bất động sản tại thành phố ven biển

Nhìn thấy được tiềm năng về quy hoạch, hạ tầng và du lịch của thành phố biển Tuy Hoà, rất nhiều "ông lớn" bất động sản đã lựa chọn chuyển hướng đầu tư tại mảnh đất "hoa vàng trên cỏ xanh", điển hình chính là dự án HTL Seaside với mô hình nhà phố thương mại, đón đầu làn sóng du lịch đang tăng trưởng nhanh chóng tại nơi đây.

Được bảo chứng bởi chủ đầu tư CTCP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam - thành viên của Tập đoàn Geleximco - top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2021. Với nhiều năm kinh nghiệm, chủ đầu tư HTL Việt Nam được chứng minh tiềm lực mạnh mẽ với các dự án như Gelexia Riverside với tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng, dự án Sơn Đồng Center tại Hoài Đức, Hà Nội và gần đây nhất là dự án HTL Seaside bên bờ biển Phú Yên thơ mộng.

HTL Seaside đón đầu xu hướng đầu tư bất động sản ven biển Tuy Hoà

"Trong hành trình tìm kiếm những vùng đất mới, HTL Việt Nam đã tìm đến vùng đất "hoa vàng trên cỏ xanh" Tuy Hoà - Phú Yên như một cơ duyên. Với khát vọng đưa vùng đất này trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch quốc tế, chúng tôi đã tâm huyết xây dựng thiên đường "rực rỡ sắc màu" mang tên HTL Seaside." - ông Đoàn Đức Thắng - Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam chia sẻ.

HTL Seaside sở hữu vị trí đắt giá tại đại lộ Hùng Vương cách biển chỉ 5 phút đi bộ

HTL Seaside nằm trên đại lộ Hùng Vương đắt giá, cách biển chỉ 5 phút đi bộ, thuận lợi di chuyển tới các khu nghỉ dưỡng và những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Bãi Xép, Đầm Ô Loan, Ghềnh Đá Đĩa, Quảng trường Nghinh Phong,… HTL Seaside được ví như "ngọn hải đăng" trên thành phố Biển Tuy Hòa với độ cao 9 tầng 1 thượng, là dự án sở hữu tầm cao vượt trội nhất so với các dự án nơi đây.

Với lợi thế tầm cao, được quy hoạch thông minh, mặt tiền đường lớn cùng diện tích đa dạng từ 98 - 140m2 cho 3 loại hình shoptel: Biz Shoptel, Seaview Shoptel, Boutique Shoptel, HTL Seaside sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các mô hình kinh doanh khách sạn, rooftop bar, showroom trưng bày, văn phòng đại diện cao cấp, nhà hàng, spa beauty… mang lại nguồn thu bất tận cho nhà đầu tư.

Chính sách bán hàng hấp dẫn nhà đầu tư thức thời

Du lịch Phú Yên được dự đoán sẽ bứt phá trong 3-5 năm tới, thời điểm hiện tại chính là "giao điểm vàng" mà các nhà đầu tư cần nắm bắt. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đang đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn chưa từng có với giá trị quà tặng "xế sang" với giá trị cao nhất lên tới 1,2 tỷ đồng. Cụ thể, đối với 5 khách hàng đầu tiên chốt mua shoptel ngay trong thời điểm này sẽ được chiết khấu ngay lên tới 10%, hỗ trợ lãi suất lên tới 70% trong 18 tháng và "thảnh thơi" thanh toán 12 đợt chỉ từ 5%/đợt.

Với nền giá hấp dẫn, nhiều tiềm năng phát triển nhờ du lịch tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm tới, HTL Seaside sẽ giải quyết bài toán khan hiếm cơ sở lưu trú cao cấp với những căn shoptel sang trọng chắc chắn sẽ là tâm điểm thu hút đầu tư với vị trí thuận tiện cùng những nét giao thoa văn hóa đầy đẳng cấp. Tiên phong sở hữu những căn nhà phố thương mại đẳng cấp tại dự án HTL Seaside ngay hôm nay để tận hưởng chính sách ưu đãi dành riêng cho nhà đầu tư đến sớm.

Thông tin chi tiết:

Dự án: Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 1, phía Đông phường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa

Địa chỉ dự án: đại lộ Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam

Đơn vị quản lý Marketing - Truyền thông: Glexhomes