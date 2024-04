Hứa Thuận Long: Quả ngọt từ triệu bước chạy đầy nỗ lực

Hứa Thuận Long và hành trình bứt phá cùng Pocari Sweat Việt Nam



Khi Hứa Thuận Long vẫn đang là một chân chạy phong trào, anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi lọt vào Top 4 tại giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2020. Giải chạy này không chỉ mang đến một kỉ niệm đáng nhớ mà còn tạo ấn tượng cho anh về khâu tổ chức đạt chất lượng tầm cỡ quốc tế, thôi thúc anh mong muốn được trải nghiệm nhiều cung đường chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

"Luôn nỗ lực không ngừng và duy trì tập luyện, tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục phá vỡ giới hạn của bản thân. Từ năm 2017 đến nay, tôi vẫn chạy và không có ý định dừng lại"- Hứa Thuận Long chia sẻ. Với anh, luyện tập và không ngừng học hỏi là con đường duy nhất để vươn tới phiên bản tốt hơn của chính mình.

Trải qua những năm tiếp theo, câu chuyện về sự kiên trì và quyết tâm của Hứa Thuận Long không chỉ truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ mà còn thu hút sự quan tâm của Pocari Sweat Việt Nam, trao cho anh cơ hội tham dự một trong những giải chạy danh giá nhất hành tinh - Tokyo Marathon 2024.

Hứa Thuận Long check in tại Tokyo Marathon 2024

Tận hưởng thành quả từ triệu bước chân đầy nỗ lực

Tokyo Marathon 2024 đánh dấu lần đầu tiên anh tham gia một giải chạy quốc tế. Mặc dù cung đường mới chứa đầy thách thức với nhiều đoạn dốc cùng thời tiết lạnh khắc nghiệt so với Việt Nam, Hứa Thuận Long vẫn hoàn thành chặng đua đầy ấn tượng với thời gian 2 giờ 29 phút 55 giây. Thành tích này không chỉ đưa anh vào vị trí hàng đầu trong số 22 người Việt Nam tham dự giải mà còn ở vị trí thứ 183 trong 38.000 vận động viên có mặt tại Tokyo Marathon 2024.

"Đây là thành tích vượt ngoài sự mong đợi của mình, dù nỗ lực tập luyện hàng giờ, mình chưa bao giờ đặt mục tiêu vượt kỷ lục cá nhân ngay tại giải chạy quốc tế đầu tiên" - anh khiêm tốn chia sẻ.

Hình Hứa Thuận Long tại Tokyo Marathon

Để đạt được thành quả này, hành trình của Hứa Thuận Long không hề dễ dàng ngay từ bước đầu tiên. Tham gia cuộc marathon Viet Runner đầu tiên tại Vũng Tàu cùng quãng đường 42km, anh đã mất hơn 5 tiếng để hoàn thành, trong đó hơn một nửa quãng đường anh đã phải đi bộ. Khó khăn là thế, nhưng vẫn không làm anh từ bỏ đam mê của mình.

Hình Hứa Thuận Long tập luyện

Nỗ lực của Hứa Thuận Long đã được đền đáp khi sau 7 năm bền bỉ gắn bó với bộ môn chạy bộ, anh liên tục tạo nên kỷ lục mới với cự ly 42km tại nhiều giải chạy lớn như Techcombank HCM Marathon 2019, Mekong Delta Marathon 2020, VnExpress Marathon Hải Phòng 2023. Những thành tích ấn tượng anh viết nên chính là minh chứng cho mọi nỗ lực và nghiêm túc cống hiến trên hành trình theo đuổi đam mê, cũng như tinh thần thể thao mà Pocari Sweat Việt Nam muốn lan tỏa đến tất cả mọi người.

Cùng Pocari Sweat Việt Nam "Road to be better"

Đồng hành cùng Hứa Thuận Long tại Tokyo Marathon 2024 là một phần sứ mệnh của Pocari Sweat Việt Nam, truyền cảm hứng cho mọi người tham gia chạy bộ với mục tiêu vượt qua giới hạn bản thân và tin tưởng vào khả năng của chính mình để trở thành phiên bản tốt hơn.

Hứa Thuận Long cùng Pocari Sweat tại Tokyo

Pocari Sweat Việt Nam sẵn sàng tiếp thêm động lực cho mọi chân chạy với thức uống bù nước, bổ sung ion thiết yếu đến từ Nhật Bản, để bất cứ ai cũng đều được hỗ trợ tinh thần và thể chất trong hành trình sải bước vươn đến những mục tiêu lớn lao.

