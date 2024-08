Huấn "Hoa Hồng" kêu cứu vì rắc rối với xe SH gắn biển 999.99: CSGT thông tin làm sáng tỏ

Các đây ít ngày, Huấn "Hoa Hồng" (Bùi Xuân Huấn) gây xôn xao khi livestream trên trang cá nhân, chia sẻ về những rắc rối pháp lý liên quan tới chiếc xe SH gắn biển 97B1 - 999.99 mà anh mua với giá 490 triệu đồng cách đây 1 năm. Dư luận cũng rất quan tâm và thắc mắc về những trường hợp tương tự khi mua lại xe cũ, việc thu hồi lại biển xe cũ và làm định danh.

Thông tin trên báo chí, các đơn vị CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn khẳng định việc thu hồi, cấp biển số xe 97B1-999.99 được thực hiện đúng quy định. Cụ thể vào năm 2024, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đã làm thủ tục thu hồi BKS xe 97B1-999.99. Sau đó, BKS này đã được bàn giao về Đội CSGT Công an TP Bắc Kạn quản lý theo phân cấp quy định.

Tháng 7/2024, Đội CSGT Công an TP Bắc Kạn đã tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ do chủ phương tiện cung cấp bảo đảm các quy định của pháp luật. Biển số định danh 97B1-999.99 sau đó đã cấp cho chủ sở hữu là ông N.T.Q. (phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn) theo đúng quy định của Pháp Luật.

Đoạn clip chia sẻ gần 8 phút của Huấn "Hoa Hồng" trên trang cá nhân nhận được nhiều sự chú ý. (Ảnh cắt từ clip).

Tính pháp lý của vụ việc khá rối rắm, phức tạp

Chia sẻ thêm về bản chất sự việc trên Báo Giao Thông, Trung tá Hà Văn Huy, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cho hay ngày 24/5/2024, người mua xe SH BKS: 97B1-999.99 đến nhờ ông N.T.Q thực hiện thủ tục, mua bán xe, thu hồi biển số xe để gắn vào một phương tiện theo yêu cầu của người mua xe.

Các bên đã thực hiện các thủ tục thu hồi biển số xe tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, sau khi được thu hồi, thay vì gắn vào xe của khách hàng theo thỏa thuận, biển số 999.99 lại được ông N.T.Q gắn vào xe khác.

Trung tá Hà Văn Huy thông tin thêm theo quy định, việc thu hồi, cấp biển số trên là không sai. Tuy nhiên hiện nay tính pháp lý của vụ việc khá rối rắm, phức tạp. Trong hợp đồng mua bán xe có công chứng chỉ ghi giá mua bán xe là 30 triệu đồng. Trong khi các bên đều khẳng định thực tế đã chuyển khoản và nhận gần 500 triệu đồng.

Trong trường hợp hai bên có tranh chấp và khởi kiện, cơ quan chức năng cần căn cứ vào hợp đồng, thỏa thuận và bản chất giao dịch giữa hai bên (nếu có) để có phương án giải quyết.