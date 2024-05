Huawei Cloud tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục xây dựng nền tảng hệ sinh thái

Tại diễn đàn Huawei Cloud APAC 2024 tổ chức mới đây trong khuôn viên Hồ Songshan của Huawei, ở Đông Quản, Trung Quốc, với khoảng 500 người tham gia bao gồm các đối tác từ hơn 13 quốc gia, Huawei cho biết Trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác sâu rộng với đối tác và xây dựng nền tảng hệ sinh thái mạnh mẽ đã được coi là động lực tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo cho các cơ hội mới trong số hóa ngành trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh, bà Jacqueline Shi, Chủ tịch Bộ phận Tiếp thị và Dịch vụ Bán hàng Toàn cầu của Huawei Cloud đã cho rằng tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong bốn năm qua là nhờ sự hỗ trợ to lớn của các đối tác. Cụ thể, Huawei Cloud đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng nể ở khu vực châu Á Thái Bình Dương trong suốt 4 năm qua, với số lượng đối tác tăng 300%, doanh thu hàng năm vượt quá 10 triệu USD.

Bà Jacqueline Shi, Chủ tịch Bộ phận Tiếp thị và Dịch vụ Bán hàng Toàn cầu của Huawei Cloud

"KooVerse, cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu của Huawei Cloud đã hiện diện tại 30 quốc gia và khu vực trên thế giờ với 84 Data Center, và chúng tôi vẫn đang mở rộng phạm vi. Chúng tôi cố gắng xây dựng Huawei KooVerse thành nền tảng cho các đối tác toàn cầu để nhanh chóng khai thác kinh doanh trong môi trường an toàn, tuân thủ và trao quyền cho khách hàng với hiệu suất và trải nghiệm tốt nhất", bà Jacqueline Shi nhấn mạnh.

"Trong nhiều năm qua, Huawei Cloud đã đầu tư vào công nghệ. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu trong lĩnh vực Big Data và AI. Huawei sẽ tiếp tục là một công ty sáng tạo và cung cấp cho khách hàng và đối tác những công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất", bà nói.

Chiến lược hệ sinh thái đám mây của Huawei trong năm 2024

Ông Ken Kang, Chủ tịch Bộ phận Hệ sinh thái điện toán đám mây toàn cầu của Huawei đã chia sẻ về các lĩnh vực chính sẽ là động lực thúc đẩy chiến lược hệ sinh thái Huawei Cloud trong năm 2024.

Ông cho biết: "Hiện tại Huawei đang có hơn 45.000 đối tác trên toàn thế giới để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đầu cuối. Thông qua cả kênh bán hàng trực tuyến và thông qua đại lý, chúng tôi đã tạo ra hàng ngàn cơ hội bán hàng cho các đối tác và đạt mức tăng trưởng doanh số 123% thông qua Cửa hàng KooGallery của Huawei".

Ông Ken Kang, Chủ tịch Bộ phận Hệ sinh thái điện toán đám mây toàn cầu của Huawei

"Các nhà phát triển là cốt lõi của hệ sinh thái của chúng tôi. Với hơn 160 trung tâm đổi mới sáng tạo và hai trung tâm năng lực trên toàn thế giới, chúng tôi trang bị cho các nhà phát triển các dịch vụ hỗ trợ, chứng nhận và hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm các nhà phát triển bên ngoài Trung Quốc của chúng tôi đã đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm trên 400%".

Huawei cho biết các giải pháp của Huawei Cloud sẽ tập trung vào 6 ngành chính là tài chính, bán lẻ, vận chuyển, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và ô tô, với hơn 100 giải pháp chung được xây dựng dựa trên yêu cầu của khách hàng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của khách hàng trong ngành.

Chủ tịch Huawei Cloud khu vực châu Á-Thái Bình Dương Zeng Xingyun cũng đã nhấn mạnh về những bước đột phá nhanh chóng mà Huawei Cloud đã ghi được trong các thị trường AI và Big Data. Cụ thể, trong năm 2023, doanh thu mảng kinh doanh dịch vụ đám mây ở châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng 77%, số lượng các dự án dữ liệu lớn và AI tăng gấp năm lần và doanh thu tăng gấp 10 lần. Trong bốn năm qua, doanh thu của Huawei Cloud ở Châu Á Thái Bình Dương đã tăng gấp 20 lần, trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây phát triển nhanh nhất ở Châu Á Thái Bình Dương.

Ông Zeng Xingyun, Chủ tịch Huawei Cloud APAC

"Chúng tôi sẽ tập trung vào các sản phẩm và giải pháp 6 sao, bao gồm Huawei Cloud Stack, Big Data, AI, Media Services, Database, Security và PaaS, để tăng cường hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp hàng đầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ dành thêm 15% đến 25% các ưu đãi để giúp các đối tác cải thiện khả năng dịch vụ và bán hàng chuyên nghiệp và phát triển các sản phẩm và giải pháp chính trong phân khúc thị trường.

Trong khi đó, Báo cáo thị trường đám mây lai châu Á-Thái Bình Dương mới nổi của Frost Sullivan đã đặt Huawei Cloud lên trên tất cả các nhà cung cấp khác về hiệu suất thị trường, đổi mới kỹ thuật và dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, Huawei Cloud đã chiếm thị phần hàng đầu trong thị trường đám mây lai ở Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Bangladesh, Maldives và Sri Lanka và đứng thứ hai ở Singapore và Malaysia.

Huawei cũng chia sẻ về 6 kế hoạch hợp tác để chia sẻ thành công với các đại lý, đối tác, đó là doanh số được chia sẻ, thị trường được chia sẻ, hệ sinh thái được chia sẻ, cơ sở hạ tầng được chia sẻ, công nghệ được chia sẻ và nền tảng được chia sẻ.

Tăng tốc đối tác bán hàng

Trong chia sẻ của mình, Nicole Lu, Chủ tịch Phát triển Đối tác Bán hàng Huawei Cloud APAC, cũng đã đề cập rằng, trong năm 2024, Huawei Cloud sẽ tiếp tục tăng cường mô hình đôi bên cùng có lợi cho các đối tác ủy thác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương để giúp Huawei xây dựng và phát triển thị trường, và cho phép các đối tác tiếp cận trực tiếp với khách hàng, để khám phá các cơ hội kinh doanh và mở rộng phạm vi kinh doanh.

Huawei cũng tiết lộ việc mở rộng Chương trình Đối tác Big Bet. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2023, chương trình này nhắm vào các đối tác đã đạt được hoặc có ý định đạt được 1 triệu USD. Chương trình có các mục tiêu doanh thu lớn, và nằm trong các thỏa thuận khung đã ký kết. Huawei cho hay sẽ có thêm 15% ưu đãi và phân phối ưu đãi các cơ hội của Huawei để đảm bảo có thể đạt được các mục tiêu.

'Cloud for AI' và 'AI for Cloud'

Để giúp các tổ chức có thể khai thác tối đa AI, Giám đốc sản phẩm của Huawei Cloud, William Fang, đã nhấn mạnh chiến lược hai nhánh do Huawei cung cấp: 'Cloud for AI' và 'AI for Cloud'.

Chiến lược 'Cloud for AI' giúp các tổ chức đảm bảo cơ sở hạ tầng đám mây của họ có khả năng hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả AI. Trong 'AI cho Cloud', Pangu Models làm cầu nối giữa AI và nhu cầu của ngành với kịch bản mạnh mẽ và các mô hình cụ thể của ngành. Ví dụ, mô hình xe hơi Pangu cung cấp thiết kế xe hỗ trợ AI trong khi đó mô hình thời tiết Pangu cho phép theo dõi các cơn bão sắp tới.

Huawei Cloud cũng đã giới thiệu một loạt danh mục sản phẩm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), bao gồm HECS X Instance, HECS L Instance, HCCE và HGaussDB. HECS X instance là giải pháp mới của Huawei Cloud, được xây dựng có mục đích cho điện toán linh hoạt, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng với điện toán thích ứng theo yêu cầu. Với phiên bản HECS X, người dùng có thể chọn bất tính năng gì họ muốn từ hơn 100 thông số tùy chỉnh. Dịch vụ này sẽ giúp tăng gấp hai lần hiệu suất với cùng các thông số kỹ thuật tương tự với một mức giá phải chăng.