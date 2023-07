Huawei khai thác trí tuệ nhân tạo để làm những thứ "khó tin"

Khai thác "lãnh địa" AI để mang lại giá trị cho các ngành khác nhau



Cuộc chạy đua trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc dường như đang tăng tốc với hàng loạt doanh nghiệp lần lượt tuyên bố gia nhập "lãnh địa" này. Huawei cũng vừa gây bất ngờ với màn trình diễn đúng chất của "ông lớn".

Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị các nhà phát triển của Huawei, ông Zhang Pingan, Giám đốc điều hành của Huawei kiêm CEO của HUAWEI CLOUD, đã giới thiệu hai dịch vụ đám mây mang tên Pangu Model 3.0 và Ascend AI. Những sản phẩm công nghệ mới này được ra đời với mục đích trao quyền chủ động cho khách hàng và đối tác trong ngành, đồng thời kích thích khai phá tiềm năng của trí tuệ nhân tạo, từ đó thúc đẩy tăng trưởng mang tính bứt phá trong nhiều lĩnh vực.

Pangu Models 3.0 là một hệ thống các mô hình được lập trình đào tạo sẵn có khả năng nhanh chóng điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu theo mô tả cụ thể và giải quyết các vấn đề phức tạp trong nhiều ngành. Bằng cách tận dụng các tập dữ liệu quy mô lớn và thuật toán máy học, Huawei cho biết Pangu 3.0 sẽ khơi dậy một cuộc cách mạng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành công nghiệp và lĩnh vực khác nhau như dự báo thời tiết, tài chính, sản xuất, nghiên cứu và phát triển dược phẩm, khai thác than và xác định lỗi trong tàu hỏa.



Ông Zhang chia sẻ: "Thông qua công nghệ trợ lý thông minh, các mô hình Pangu của Huawei Cloud hứa hẹn sẽ trao quyền chủ động cho mọi đối tượng thuộc mọi ngành, giúp nâng cao năng suất và cải thiện hiệu quả công việc. Chúng tôi sẽ kiên trì theo đuổi sứ mệnh "Phát triển AI cho mọi ngành" và các mô hình Pangu với nền tảng trí tuệ nhân tạo là công cụ để chúng tôi tái định hình cơ cấu tất cả các ngành.

Dự báo thời tiết chỉ trong 1,4 giây, nhanh hơn 10.000 lần so với dự báo truyền thống

Tạp chí khoa học danh tiếng Nature gần đây đã xuất bản một bài báo ca ngợi tiềm năng to lớn của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực dự đoán thời tiết. Bài báo đã mô tả cách nhóm kỹ sư Mô hình khí tượng Pangu của Huawei phát triển một hệ thống dự báo thời tiết toàn cầu dựa trên trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này có khả năng cho ra kết quả phân tích chính xác và chi tiết dựa trên tính năng "học sâu" thông qua kho dữ liệu thu thập được trong 43 năm qua.

Huawei Cloud cho biết Pangu Weather có thể hoàn thành dự báo thời tiết toàn cầu 24 giờ chỉ trong 1,4 giây nhanh hơn 10.000 lần so với dự đoán số truyền thống

Huawei Cloud cho biết Pangu Weather có thể hoàn thành dự báo thời tiết toàn cầu 24 giờ chỉ trong 1,4 giây nhanh hơn 10.000 lần so với dự đoán số truyền thống.



Trong khi các mô hình AI khác hầu như không thể dự đoán thời tiết khắc nghiệt và bất thường như bão, Pangu-Weather đã ghi nhận kết quả dự báo chính xác hơn trong thử nghiệm so với hệ thống ECMWF.

Thuật toán của Huawei đã đạt được độ chính xác cao trong việc theo dõi 88 cơn bão nhiệt đới có tên trong năm 2018, trong đó có 2 cơn siêu bão là Kong-rey và Yutu. Đây là một thách thức mà các hệ thống theo dõi tốt nhất thế giới chưa làm được.

Cục Khí tượng Trung Quốc đã xác nhận rằng họ đã sử dụng Pangu-Weather để dự báo thành công trước 5 ngày con đường của bão Mawar ngoài khơi phía đông Đài Loan hồi tháng Năm. Cơn bão, di chuyển qua Thái Bình Dương, là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trong năm nay. Đây là một thành tựu đáng chú ý, thể hiện khả năng tuyệt vời của công nghệ đầy hứa hẹn này.

Trí tuệ nhân tạo của Huawei giảm thiểu rủi ro trong các hầm mỏ

Ngày 18/07, Huawei và Tập đoàn Năng lượng Sơn Đông cùng đã bắt tay khởi động dự án thương mại đầu tiên của Mô hình khai thác Pangu tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Đây là một giải pháp đột phá giúp nâng cao tính an toàn, cải thiện hiệu quả và tăng năng suất. Các hoạt động khai thác truyền thống vốn đã nhiều rủi ro, đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và đặt ra những thách thức đáng kể về mặt kỹ thuật và an toàn trong vận hành.

Tuy nhiên, với bước triển khai các công nghệ số và đặc biệt là sự có mặt của Mô hình khai thác Pangu, ngành công nghiệp đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử ngoạn mục. Bằng cách nhập một lượng lớn dữ liệu để đào tạo trước cho mô hình, Mô hình khai thác Pangu có khả năng tự học dữ liệu mà không cần có người giám sát, sẵn sàng ứng phó trong hoạt động khai thác than với hơn 1.000 công đoạn được tính toán sẵn.

Giới công nghệ đánh giá mô hình khai thác Pangu hứa hẹn tối ưu hóa các ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ nhiều công đoạn khác nhau, bao gồm đào mỏ, dẫn đường, vận hành máy móc, vận chuyển và liên lạc.

Sự cố hệ thống vận chuyển trong các mỏ than là một vấn đề nghiêm trọng, dẫn đến sản lượng than sụt giảm và tổn thất về tài chính. Nhằm giải quyết thách thức này, Mô hình khai thác Pangu của Huawei kết hợp hệ thống giám sát thông minh dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, giúp xác định chuẩn xác các vật cản khác thường trong hệ thống giao thông, chẳng hạn như khối than lớn và mỏ neo, với tỷ lệ chính xác vượt trội lên tới 98%. Mô hình khai thác Pangu có khả năng tăng tỷ lệ khai thác than tinh luyện lên 0,1%. Trong một nhà máy xử lý than cốc chế biến có quy mô 10 triệu tấn than, sản lượng than tinh chế tăng 0,1% có thể giúp lợi nhuận hàng năm tăng hơn 1 triệu USD.



Ngành đường sắt cũng được hưởng lợi rất nhiều từ những tiến bộ về công nghệ trí tuệ nhân tạo mà Huawei mang lại. Thông qua việc triển khai Mô hình đường sắt Pangu, độ an toàn và hiệu suất vận hành của các chuyến tàu chở hàng được cải thiện đáng kể. Các quy trình xác định lỗi trước đây trong Hệ thống phát hiện hàng hóa trên tàu (TFDS) đòi hỏi rất nhiều nhân lực và chi phí, mà lại không mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, sự ra đời của Mô hình đường sắt Pangu đã mang đến sự đột phá cho quy trình này. Mô hình có thể xác định chính xác 442 loại lỗi, với tỷ lệ phát hiện trên 99,99% đối với các lỗi chính và trên 98% đối với các lỗi thông thường.

Những nghiên cứu điển hình này phần nào làm rõ thêm sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong việc ứng dụng công nghệ này vào nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau. Tận dụng các tính năng của dịch vụ đám mây Pangu 3.0 và Ascend AI do Huawei phát triển, các doanh nghiệp có thể khai phá nhiều giới hạn mới, nâng cao độ an toàn, tính hiệu quả và năng suất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh đáng kể trong các ngành tương ứng. Cam kết đổi mới và phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Huawei nhấn mạnh sứ mệnh bền bỉ của Huawei trong việc cung cấp các giải pháp hiện đại nhất cho khách hàng.