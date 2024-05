Huawei khiến các đối thủ run sợ: Sắp thoát ly khỏi Android, hệ điều hành 'tự chế' nhắm tới kho 500.000 ứng dụng, sẽ dành lại ngôi vương tại Trung Quốc ngay trong năm nay

Tờ Nikkei đưa tin, Huawei Technologies dường như sẽ hoàn tất việc rời khỏi hệ điều hành Android của Google trong năm nay với việc tung ra một hệ điều hành mới được phát triển hoàn toàn nội bộ. Đây là cột mốc quan trọng cho thấy Huawei đã tiếp tục vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Mỹ vốn đã làm tê liệt hoạt động kinh doanh của họ trong nhiều năm qua.



HarmonyOS Next mới xuất xưởng cùng với điện thoại thông minh Mate 70 hàng đầu của Huawei sẽ ra mắt vào cuối năm nay. HarmonyOS Next sử dụng bộ nhớ hiệu quả gấp ba lần so với hệ điều hành hiện tại là HarmonyOS và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo trên thiết bị.

Tháng trước, Huawei cũng cho biết rằng hệ sinh thái HarmonyOS đã mở rộng tới 4.000 ứng dụng, một danh sách bao gồm nền tảng Alipay của Tập đoàn Alibaba Group Holdings và ứng dụng McDonald. Huawei đặt mục tiêu đạt 5.000 ứng dụng trong năm nay và cuối cùng là đạt tới mốc 500.000 ứng dụng.

Xu Zhijun, chủ tịch luân phiên của Huawei, gọi hệ điều hành mới là "ưu tiên hàng đầu" trong năm nay và cho biết công ty sẽ "đầu tư một cách chiến lược" vào nó.

Huawei ban đầu sử dụng Android cho các thiết bị của mình, trước khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ áp đặt vào năm 2019 đã chặn thiết bị này khỏi các phần quan trọng của hệ sinh thái Google, chẳng hạn như Google Maps và trình duyệt Chrome.

Điều này khiến công ty chuyển sang HarmonyOS hiện tại vào năm 2021. Mặc dù hệ điều hành này được Huawei phát triển nhưng vẫn dựa trên Android vì các ứng dụng được thiết kế cho Android sẽ không thể sử dụng được trên một hệ điều hành hoàn toàn không tương thích.

HarmonyOS Next, được cho là xây dựng hoàn toàn nội bộ, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc giảm thiểu rủi ro do các lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra.

HarmonyOS ban đầu được tạo ra cho các ứng dụng Internet of Things và do đó được thiết kế để hoạt động trên các thiết bị như thiết bị gia dụng có ít sức mạnh xử lý.

Đại diện của Huawei cho biết: "Với HarmonyOS Next, chúng tôi mong muốn hiện thực hóa phạm vi kết nối IoT và các chức năng thông minh thậm chí còn rộng hơn". Công ty dường như cũng đang quan tâm đến hoạt động kinh doanh ô tô của mình với hệ điều hành mới này. Ngoài việc cung cấp chip ô tô, Huawei còn hợp tác với nhiều nhà sản xuất ô tô về các thương hiệu xe. Những chiếc xe đó sử dụng HarmonyOS để xử lý các tính năng như điều hòa không khí và âm nhạc.

Khi HarmonyOS được giới thiệu vào năm 2021, thậm chí nhiều công ty Trung Quốc ban đầu còn đứng ngoài cuộc. Doanh số bán điện thoại thông minh của Huawei đang sụt giảm vào thời điểm đó do các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến hãng không được tiếp cận với các chip có thể hỗ trợ mạng không dây thế hệ thứ năm tốc độ cao.

Điều này đã thay đổi vào năm 2023 khi doanh số bán điện thoại thông minh của Huawei phục hồi vào nửa cuối năm, khởi đầu là sự ra mắt của Mate 60 Pro vào tháng 8, trang bị chip "cây nhà lá vườn" có khả năng tốc độ tương đương 5G.

Nhiều sản phẩm đình đám hơn đã tiếp tục tung ra sau đó. Khi Huawei công bố ra mắt Pura 70 vào ngày 18/4, khách hàng đã xếp hàng tại cửa hàng hàng đầu của hãng ở Thâm Quyến để được chạm tay vào mẫu máy mới.

"Điện thoại thông minh hiện tại của tôi là Huawei và chiếc tiếp theo tôi mua cũng sẽ vẫn là Huawei", một phụ nữ khoảng 40 tuổi tại một cửa hàng ở trung tâm Quảng Châu cho biết.

Công ty nghiên cứu TechInsights của Canada dự báo Huawei sẽ bán được 10 triệu thiết bị cầm tay Pura 70 trong năm nay. Doanh số bán hàng đó, cộng với Mate 70, được kỳ vọng sẽ đưa công ty công nghệ này trở lại vị trí dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc trong năm nay sau một thời gian dài vắng bóng.

Vẫn còn sự không chắc chắn về việc liệu HarmonyOS Next có phát triển cùng với sự phục hồi của điện thoại thông minh hay không. Các công ty sẽ cần phải viết lại ứng dụng của họ cho hệ điều hành mới với chi phí đáng kể.

Một nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của Huawei sẽ là công ty Trung Quốc Tencent Holdings. Tencent vẫn chưa cho biết liệu họ có chuyển siêu ứng dụng WeChat, vốn có hơn 1 tỷ người dùng, sang hệ điều hành mới hay không.

WeChat có các "chương trình nhỏ" cho phép người dùng truy cập các dịch vụ từ các công ty khác trong ứng dụng, chẳng hạn như mua sắm trực tuyến hoặc giao đồ ăn. Tencent có thể thu thập thông tin về việc sử dụng các chương trình nhỏ này và được cho là đang tranh luận về vấn đề này với Huawei, hãng muốn có thêm dữ liệu.

Theo: Nikkei