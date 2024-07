Hublot ra mắt mẫu đồng hồ đính kim cương đen

Trong bộ sưu tập "The Shaped" trứ danh của thương hiệu đồng hồ Hublot, Square Bang Unico All Black Magic 42MM ra đời vào năm 2023 là mẫu đồng hồ mang tính đột phá với việc sử dụng chất liệu Ceramic đen cho bộ vỏ có cấu trúc "Sandwich" đa lớp.

Đây là chất liệu có độ cứng vượt trội và khả năng chống trầy siêu việt (chỉ đứng sau kim cương). Trên thực tế, Hublot có hẳn một Phòng thí nghiệm về chất liệu và kim loại với sự hợp tác chặt chẽ với Bộ phận R&D nhằm nâng tầm cuộc chơi chất liệu. Mỗi chất liệu mang tính đột phá như King Gold hay Ceramic đều được tạo h.nh bằng các công nghệ tối tân nhất và mang tính độc quyền của Hublot.

Tiếp nối thành công của cỗ máy Square Bang Unico All Black Magic huyền ảo, Hublot tung ra phiên bản Square Bang Unico All Black Diamonds nhằm nâng tầm nghệ thuật "chơi đùa với chất liệu" vốn được xem là DNA của thương hiệu. Sắc đen huyền bí trên Square Bang Unico All Black nay trở nên biến ảo gấp bội nhờ 44 viên kim cương đen "nhảy múa" trên vành đệm làm từ chất liệu nhôm hoá cứng đánh bóng thủ công. Chiếc đồng hồ của Hublot vẫn sử dụng bộ vỏ 42MM làm từ gốm đen chải satin đi kèm với 6 đinh tán chữ H đồng màu. Đặc biệt, Square Bang Unico All Black Diamonds được trang bị mặt 44 viên kim cương đen "nhảy múa" chung quanh mặt số trong suốt nhằm tôn lên vẻ đẹp của bộ máy HUB1280 UNICO.

Hublot Square Bang Unico All Black Diamonds kính Sapphire chống loá cùng mặt số Sapphire trong suốt nhằm tôn vinh vẻ đẹp của bộ máy HUB1280 UNICO tự lên dây cót với tính năng Chronograph Flyback và Column Wheel. Đây là bộ máy kinh điển của Hublot với 354 chi tiết khác nhau cùng mức dự trữ năng lượng trong 72 giờ. Thiết kế đồng hồ theo kiểu "lộ máy" giúp người đeo chiêm ngưỡng các chuyển động đẹp mắt của bộ máy với 43 chân kính.

Để tạo nên sự hài hoà về mặt thẩm mỹ, Square Bang Unico All Black Diamonds được bổ sung dây đeo cao su màu đen hoạ tiết kẻ ô cùng khoá cài màu đen làm từ Ceramic và Titanium. Khả năng kháng nước của đồng hồ là 100M hoặc 10 ATM. Đặc biệt, tính năng One-Click độc quyền của Hublot là một điểm nhấn nổi bật, giúp người dùng dễ dàng thay đổi dây đeo chỉ với một thao tác nhấn nút.

