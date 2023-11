Huế: Mưa lũ khiến 2 người chết và mất tích, hơn 16.000 ngôi nhà bị ngập

Từ ngày 13 đến 15/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa to và rất to, riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-900mm, có nơi cao hơn như Xuân Lộc, Phú Lộc 1.111mm; Thượng Quảng, Nam Đông 1.028mm; Vườn Quốc gia Bạch Mã 1.006mm.

Lũ trên sông Hương, sông Bồ đã đạt đỉnh vào chiều và tối 15/11, hiện đang xuống chậm. Trong đó mực nước sông Hương đã vượt đỉnh lũ năm 2020 (4,1m), đến 4h sáng nay còn 3,41m.

Theo ghi nhận, đến sáng 16/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn một số khu vực có mưa.

Đáng chú ý, mưa lũ đã khiến hơn 16.345 nhà tại Thừa Thiên Huế bị ngập; 3.470 hộ dân với trên 8.800 nhân khẩu phải di dời. Đặc biệt, di tích lịch sử Kinh thành Huế cũng chìm trong nước lũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay, toàn TP Huế có 85% tuyến đường của 36 phường, xã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương như Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan... ngập bình quân 0,8 -1,2m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương như Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh... ngập bình quân 0,5 - 1m.

Còn tại huyện Phong Điền, Quốc Lộ 49B (xã Phong Hòa đi xã Điền Hải) bị ngập nhiều điểm điểm, mức ngập sâu nhất là 1m (đoạn qua xã Phong Hòa), tổng chiều dài bị ngập hơn 10.700m; tuyến Tỉnh lộ 4 (Phong Bình đi Phong Chương) bị ngập một số điểm, mức ngập sâu nhất là 0,7m (đoạn qua xã Phong Bình), tổng chiều dài hơn 3.100m...



Mưa lớn cực đoan khiến nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu.

Trong khi đó, tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường chính bị ngập, có đoạn ngập sâu 0,8 - 1,0m. Các đường trục thôn, trục xã đã bị ngập hoàn toàn, giao thông đã bị chia cắt ở các xã vùng thấp trũng như Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa. Tại thị xã Hương Trà, xã Hương Toàn, phường Hương Chữ, phường Hương Văn, phường Hương Vân, phường Hương Xuân, phường Tứ Hạ ngập từ 0,3 - 1,5 m…

Đặc biệt, tại địa bàn phường Hương Vinh (TP Huế) đã xảy ra vụ lật thuyền khiến 2 người chết và mất tích.



Trước đó, sáng 15/11, có 8 người dân đi trên một chiếc thuyền di chuyển từ khu chung cư Hương Sơ sang phường Phú Hậu (TP Huế) để mua lương thực tích trữ. Khi quay trở về đến đoạn đập Hậu thuộc phường Hương Vinh thì chiếc thuyền không may bị lật.

Lúc này, 6 người trên thuyền bám vào những vật bên đường nên được cứu sống, còn 2 mẹ con bà H.T.B. (40 tuổi) và chị N.T.H (18 tuổi, trú phường Hương Sơ) bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể của người mẹ được tìm thấy chiều cùng ngày, còn con gái hiện vẫn đang mất tích.