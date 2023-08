Hưng Yên đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

(

Hưng Yên tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh sưu tẩm

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 12.000 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn; vốn bổ sung từ nguồn kết dư, vốn khác do cấp huyện, cấp xã quản lý là 274 tỷ đồng; kế hoạch vốn kéo dài từ năm trước sang năm 2023 hơn 2.131 tỷ đồng. Qua 8 tháng triển khai thực hiện, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án còn thấp so với kế hoạch vốn được giao. Tính đến ngày 22/8, đã giải ngân được 4.955 tỷ đồng, đạt 41,3% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh quản lý đã giải ngân hơn 2.121 tỷ đồng; nguồn vốn cấp huyện quản lý đã giải ngân 764 tỷ đồng; nguồn vốn cấp xã quản lý đã giải ngân 1.354 tỷ đồng.

Theo báo cáo của một số sở, ngành, địa phương tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2023 trên địa bàn Hưng Yên, hiện nay việc giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh chậm do gặp khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án, biến động giá nguyên vật liệu thi công; một số dự án có tính đặc thù như công tác thi công có tính thời vụ, thời gian thi công ngắn; tiến độ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; trình thẩm định, quyết định đầu tư dự án còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án cấp tỉnh quản lý tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai, kết thúc dự án; trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng; xử lý thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai các dự án đầu tư công với nguyên tắc khẩn trương, quyết tâm, quyết liệt, lấy rút ngắn thời gian thi công bù cho thời gian bị chậm trễ trong khâu chuẩn bị dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định của pháp luật.

Xây dựng, lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

Thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên trực tiếp; trong đó, lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả cao nhất./.