Hưng Yên thúc tiến độ loạt dự án nhà ở thương mại và xã hội

10-09-2025 - 17:56 PM | Bất động sản

Hiện nay, tại Thái Bình (cũ), 5 dự án nhà ở thương mại, 3 dự án xã hội đang được triển khai xây dựng , tuy nhiên còn vướng tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Ngày 10/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội (khu vực thành phố Thái Bình cũ).

Theo Báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, trên địa bàn thành phố Thái Bình (cũ) hiện có 5 dự án nhà ở thương mại . Trong đó, dự án khu dân cư xã Đông Hòa đã giải phóng mặt bằng hơn 80% diện tích. Dự án khu đô thị mới Tân Bình - Tiền Phong đã giải phóng mặt bằng gần 99%.

Dự án khu đô thị mới Kiến Giang đã có gần 1.000 hộ dân đăng ký thu hồi đất trước hạn, đã niêm yết phương án bồi thường tại các phường Trần Lãm, Trần Hưng Đạo, Vũ Phúc.

Hai dự án: Khu trung tâm Thành phố (Lê Hồng Phong - Bồ Xuyên) và khu dân cư phía Tây đường Lý Bôn (Kỳ Bá - Trần Lãm) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện đang thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với các dự án n hà ở xã hội , trên địa bàn thành phố Thái Bình (cũ) có 3 dự án đang được triển khai. Dự án nhà ở xã hội Phú Xuân, phường Trần Hưng Đạo với quy mô 546 căn hộ, đã giải phóng mặt bằng xong, hiện đang hoàn thiện thủ tục giao đất và nghiên cứu khả thi.

Dự án nhà ở xã hội phường Vũ Phúc với quy mô 666 căn hộ, đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ thẩm định phòng cháy chữa cháy, dự kiến khởi công ngay trong tháng 9/2025. Dự án nhà ở xã hội Tiền Phong - Phú Xuân với quy mô 312 căn hộ, đã được giao đất, hiện triển khai thiết kế bản vẽ thi công và dự kiến khởi công trong tháng 10/2025.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay chủ yếu là thiếu quỹ đất tái định cư, vướng mắc trong di chuyển nghĩa trang và doanh nghiệp tại khu vực dự án.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên - yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng lộ trình, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với các dự án còn vướng mắc về tái định cư, di chuyển nghĩa trang và doanh nghiệp trong phạm vi triển khai.

Riêng đối với một số dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục thẩm định, cấp phép xây dựng, phấn đấu khởi công trong tháng 10/2025.

Các ngành, địa phương chủ động bố trí nguồn lực bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý những đơn vị, địa phương chậm tiến độ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 2 và các phường liên quan cần xây dựng đường găng tiến độ cụ thể đối với từng dự án, bảo đảm tính khả thi.

Đồng thời đề nghị các chủ đầu tư chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh quá trình triển khai để sớm khởi công, góp phần tăng nguồn cung nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội, tạo động lực phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.


Theo Minh Khang - Minh Hương/VTC News

VTC News

