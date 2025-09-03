Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hướng dẫn mới về BHYT cho người hưởng trợ cấp hưu trí

03-09-2025 - 16:55 PM | Xã hội

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai chính sách BHYT mới, bảo đảm quyền lợi ổn định, liên tục cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai chính sách BHYT đối với một số đối tượng tham gia BHYT theo quy định mới.

Hướng dẫn mới về BHYT cho người hưởng trợ cấp hưu trí- Ảnh 1.

Từ ngày 1-7, nhiều đối tượng không có lương hưu sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí. Ảnh: Internet

Theo Bộ Y tế, từ ngày 1-7-2025, Luật BHYT sửa đổi cùng các nghị định hướng dẫn bắt đầu có hiệu lực.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng (người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội...) khi chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1-7 vẫn tiếp tục được ngân sách nhà nước đóng BHYT. Họ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, tương tự quy định trước đây.

Bộ Y tế khẳng định quyền lợi của người tham gia BHYT sẽ được bảo đảm ổn định, liên tục, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi chính sách.

Trước thời điểm 1-7, chính sách BHYT với nhóm đối tượng này vẫn áp dụng theo các quy định tại Nghị định 146/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Sau thời điểm trên, mức hưởng tiếp tục giữ nguyên theo Nghị định 188/2025, bảo đảm 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam duy trì, bổ sung mã đối tượng và mã quyền lợi của nhóm người nói trên, tránh xảy ra khoảng trống chính sách. UBND các tỉnh, thành cần chỉ đạo cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi ổn định cho người dân.

Theo D.Thu

Người lao động

