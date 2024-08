Hướng dẫn xóa lời mời kết bạn đã gửi trên Facebook bằng điện thoại

Một trong những tính năng quan trọng của Facebook là khả năng kết bạn với người dùng khác. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể nhầm lẫn và gửi lời mời kết bạn đến một người mà bạn không muốn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xóa lời mời kết bạn đã gửi trên Facebook bằng điện thoại.

Khi nào cần xóa lời mời kết bạn đã gửi?

Tránh phiền phức: Việc gửi nhầm lời mời có thể làm phiền người nhận, nhất là khi họ không quen biết bạn.

Dọn dẹp danh sách: Đôi khi việc gửi quá nhiều lời mời kết bạn khiến danh sách lời mời của bạn trở nên lộn xộn và khó quản lý.

Tối ưu hóa bảo mật: Xóa lời mời có thể giảm thiểu rủi ro về bảo mật và các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư.

Các bước xóa lời mời kết bạn đã gửi trên Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Trước tiên, bạn cần mở ứng dụng Facebook trên điện thoại của mình. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình.

Bước 2: Tại giao diện chính của ứng dụng, chạm vào biểu tượng ba dấu gạch ngang (☰) để mở Menu. Cuộn xuống và tìm mục Friend Requests (Lời mời kết bạn) hoặc biểu tượng hình hai người bạn.

Bước 3: Ở phần trên cùng của màn hình Lời mời kết bạn, bạn sẽ thấy có một lựa chọn là Xem tất cả (See All). Sau đó tìm và chọn Lời mời đã gửi (Sent Requests). Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các lời mời kết bạn mà bạn đã gửi.

Bước 4: Để xóa lời mời kết bạn đã gửi, bạn chỉ cần:

1. Tìm tên người dùng mà bạn đã gửi lời mời kết bạn trong danh sách Lời mời đã gửi.

2. Chạm vào nút Hủy (Cancel) kế bên tên người dùng đó.

Bước 5: Sau khi chạm vào nút "Hủy", bạn sẽ được hỏi có chắc chắn muốn hủy lời mời hay không. Chọn Xác nhận (Confirm) để hoàn tất quá trình.

Lưu ý

Kiểm tra kỹ trước khi gửi lời mời: Để tránh sai sót, hãy chắc chắn kiểm tra kỹ tên và ảnh đại diện của người mà bạn định gửi lời mời.

Thường xuyên kiểm tra lời mời đã gửi: Điều này giúp bạn quản lý và xóa kịp thời những lời mời không cần thiết.

Sử dụng các tính năng bảo mật: Facebook cung cấp nhiều tùy chọn bảo mật giúp bạn bảo vệ tài khoản và quản lý kết bạn tốt hơn.

Tính năng khác

Ngoài việc xóa lời mời kết bạn đã gửi, Facebook còn cung cấp một số tính năng hữu ích khác mà bạn nên biết:

Chặn người dùng: Nếu bạn cảm thấy không an toàn khi tương tác với một người dùng nào đó, bạn có thể chặn họ.

Kiểm tra tin nhắn chờ: Đôi khi các lời mời kết bạn dẫn đến tin nhắn chờ trong Messenger mà bạn có thể xem lại.

Quản lý quyền tiếp cận: Điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư để kiểm soát ai có thể gửi lời mời kết bạn đến bạn.