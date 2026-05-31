Hương Giang làm được điều chưa từng có trong lịch sử Miss Grand, ứng xử nuốt mic đến lạc cả giọng!

Đêm Chung kết Miss Grand All Stars đang diễn ra với những diễn biến nghẹt thở. Sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để ghi tên mình vào Top 5, Hương Giang tiếp tục gây bùng nổ khi có phần trả lời ứng xử được đánh giá là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm thi. Đặc biệt, ngay sau khi clip trọn vẹn phần thi được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự tự hào và kỳ vọng Hương Giang có thể tiến thẳng đến ngôi vị cao nhất.

Trong phần thi ứng xử, giám khảo Omar Harfouch đặt câu hỏi cho Hương Giang: "Công chúng bỏ phiếu bằng trái tim. Chúng tôi chấm điểm bằng trách nhiệm. Vì vậy, hãy nói cho tôi biết, điều duy nhất bạn có mà không một ai khác trên sân khấu này có thể sao chép được là gì?". Đây được xem là câu hỏi khó bởi không chỉ đòi hỏi sự tự tin mà còn yêu cầu thí sinh phải chứng minh được giá trị khác biệt của bản thân giữa dàn người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi.

Đứng trước hàng nghìn khán giả và hội đồng giám khảo, Hương Giang bình tĩnh trả lời: "Tôi đứng ở đây không chỉ đại diện cho duy nhất vẻ đẹp. Tôi đại diện cho sự kiên cường và tôi chính là một người kể chuyện. Câu chuyện của tôi thì không một ai trên sân khấu này có được, nhưng đó không phải là điều tôi muốn đề cập đến. Điều tôi muốn đề cập đến là tôi là một người tiên phong. Người đã mở ra cánh cửa cho lịch sử các cuộc thi sắc đẹp. Tôi đang đứng ở đây, trong nhóm năm thí sinh xuất sắc nhất, và là người phụ nữ chuyển giới đầu tiên lọt vào Top 5 từ trước đến nay. Và tôi đã sẵn sàng để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, và không một ai trên sân khấu này có thể làm tốt điều đó như tôi. Xin cảm ơn".

Clip: Hương Giang tự tin trong phần thi ứng xử

Giám khảo khó tính Omar Harfouch là người đặt câu hỏi ứng xử cho Hương Giang

Hương Giang dễ dàng vượt qua phần thi ứng xử nhưng bị "oét" lạc giọng ở phút cuối

Phần trả lời của Hương Giang nhanh chóng nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả có mặt tại sân khấu. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đại diện Việt Nam đã lựa chọn hướng trả lời thông minh khi không chỉ nói về câu chuyện cá nhân mà còn nhấn mạnh vai trò tiên phong của mình trong hành trình phá bỏ những rào cản dành cho phụ nữ chuyển giới tại các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, 1 điểm chưa trọn vẹn là phần ứng xử của Hương Giang bị lạc giọng vào những phút cuối.

Hương Giang đang nằm trong top thí sinh dẫn đầu tại Miss Grand

Ngay sau phần thi ứng xử của Top 5 Miss Grand All Stars, ban tổ chức tiếp tục công khai bảng điểm chi tiết của các thí sinh. Theo kết quả được hiển thị trực tiếp trên sóng phát sóng, Hương Giang là người có điểm trung bình từ ban giám khảo thấp nhất trong Top 5. Cụ thể, đại diện Việt Nam nhận điểm trung bình 8,31 từ hội đồng giám khảo, xếp cuối trong nhóm 5 thí sinh xuất sắc nhất. Trong khi đó, đại diện Ghana dẫn đầu với 9,50 điểm, tiếp theo là Czech với 9,00 điểm, Philippines đạt 8,90 điểm và Colombia đạt 8,70 điểm. Đáng chú ý, Hương Giang nhận hai điểm số khá thấp là 5 điểm từ giám khảo Lupita và 7 điểm từ Osmel, khiến điểm trung bình bị kéo xuống đáng kể.

Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Hương Giang tiếp tục đến từ lượng bình chọn của khán giả. Người đẹp Việt Nam sở hữu tới 64.410 lượt vote, cao nhất Top 5 và bỏ xa các đối thủ còn lại. Nhờ sức mạnh bình chọn này, Hương Giang vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 6,46 điểm, chỉ xếp sau đại diện Ghana là Faith Maria Porter.

Lộ bảng điểm số điểm ứng xử của Hương Giang thấp nhất trong top 5

Trước đó, Hương Giang cũng gây chú ý khi liên tục nhận được sự ủng hộ áp đảo từ khán giả Việt Nam. Đại diện Việt Nam từng chiến thắng giải thưởng World's Choice Award và nhiều lần dẫn đầu hạng mục bình chọn của cuộc thi. Dù từng bị đánh giá không quá nổi bật ở điểm số ban giám khảo so với một số đối thủ mạnh, nhưng càng vào sâu, Hương Giang càng cho thấy bản lĩnh sân khấu và khả năng xử lý tình huống của một thí sinh dày dạn kinh nghiệm.

Hiện tại, cuộc đua vương miện Miss Grand All Stars vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, với màn ứng xử đầy cảm xúc và thông điệp rõ ràng vừa qua, Hương Giang đang khiến người hâm mộ tin rằng chiếc vương miện danh giá chưa bao giờ ở gần đại diện Việt Nam đến thế.

Hương Giangdẫn đầu điểm số trong top 10 Miss Grand

Ảnh: FBNV