Hương Giang trả lời như thi ứng xử khi được hỏi về tình trạng mối quan hệ hiện tại: Tích cực và hạnh phúc!

Tại sự kiện Gathering Night tối 30/7 của Hồ Ngọc Hà, Hương Giang là một trong những khách mời gây chú ý. Sau khi Hồ Ngọc Hà hoàn thành tiết mục trình diễn và rút vào trong cánh gà để chuẩn bị trang phục cho ca khúc tiếp theo, MC Quang Bảo đã tiến tới và đặt câu hỏi giao lưu với Hương Giang.

Quang Bảo nhắc lại kỉ niệm 1 năm về trước Hương Giang đã chia sẻ ẩn ý về tình trạng mối quan hệ độc thân, và anh muốn hỏi lại liệu sau 1 năm tình trạng của Hương Giang đang ra sao? Vào đầu năm 2024, Hương Giang được đồn đoán hẹn hò với hot boy kém tuổi - diễn viên Trần Nhậm. Thế nhưng gần đây, sau bữa tiệc sinh nhật, chàng trai được đồn đoán với Hương Giang là người mẫu, PT - Phú Cường.

Hương Giang nói về mối quan hệ hiện tại của cô tại sự kiện của Hồ Ngọc Hà tối 30/7

Hương Giang lập tức hài hước cho biết khi nghe câu hỏi này, cô chuẩn bị tâm thế như đang thi ứng xử Hoa hậu: "Trước đó tôi có chia sẻ, dù là độc thân hay không thì tôi luôn là người tích cực và hạnh phúc. Từ lần đó đến nay, dù là trạng thái độc thân hay không, tôi đến đây với y nguyên cảm xúc như vậy, tích cực và hạnh phúc." - Hương Giang cho biết.

Trước đó, Hương Giang được soi hẹn hò với hot boy - diễn viên Trần Nhậm.

HIện tại, Hương Giang lại được soi hint hẹn hò với hot boy - PT Phú Cường. Cả hai thậm chí công khai xuất hiện chung trong 1 phiên live.

Nhớ lại cách đây hơn 1 năm, tại Love Songs Đà Nẵng, Thanh Hằng cùng Hương Giang là 2 vị khán giả đặc biệt ngồi ngay hàng ghế đầu, tạo thành bộ ba Super Mentor của show The New Mentor. Thời điểm đó cũng là lúc Hương Giang vừa chia tay bạn trai Matt Liu, kết thúc mối tình đẹp khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Sau khi Hồ Ngọc Hà trình diễn xong ca khúc Lời Nói Dối Ngọc Ngà, cô đã bất ngờ xuống hàng ghế khán giả và nhờ Hương Giang chia sẻ bí kíp phát hiện bạn trai nói dối. Và đây là câu trả lời của Hương Giang: "Chị ơi, sau đây là phần thi ứng xử của em. Trong tất cả những cuộc tình trước đây, em có một cái may mắn là luôn luôn được yêu những người đàn ông rất tuyệt vời. Theo em thì họ chưa nói dối bất kỳ điều gì hoặc có thể em không biết. Nhưng nếu có đi chăng nữa thì quan điểm của em là 1 câu cũng không bao giờ nói xấu người yêu cũ.

Cho nên, em không phải máy phát hiện nói dối nên em không biết là họ có nói dối hay không. Nhưng nếu như em biết thì em sẽ xem là lời nói dối đó có đủ ngọc ngà để mình tha thứ hay không, ví dụ như họ nói dối để làm cho mình vui thì một mức độ nào đó mình chấp nhận được. Nhưng nếu nó không ngọc ngà mà nó lại là lời nói dối ngang ngược chẳng hạn thì chắc chắn là em cũng cùng năng lượng với chị, đó là See you later, maybe never! (Hẹn gặp lại, có thể là không bao giờ - tạm dịch)".