Hụt doanh thu tài chính, CII báo lợi nhuận quý IV/2024 'đi lùi'

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII) ghi nhận doanh thu thuần đạt 757 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2023. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 5,5% so với cùng kỳ còn 389 tỷ đồng.



CII cho biết, lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh quý IV/2024 ổn định do CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã hợp nhất vào hoạt động kinh doanh công ty từ quý IV/2023.

Trong kỳ, doanh thu tài chính sụt giảm 67% chỉ còn 188 tỷ đồng. CII lý giải, lợi nhuận hoạt động tài chính giảm do khoản lãi chuyển nhượng đầu tư tài chính lớn được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Cùng chiều, chi phí tài chính giảm 27% về mức 358 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 315 tỷ đồng, giảm 20%. Các loại chi phí khác cũng được tiết giảm bao gồm: chi phí bán hàng cũng được tiết giảm 33% về mức 23 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 31% về mức 145 tỷ đồng.

Kết quả, CII lãi trước thuế gần 31 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ. Nhờ được hoàn nhập 84 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại nên lãi sau thuế đạt gần 100 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên,lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt gần 6 tỷ đồng, so với quý 4 năm trước đạt 114 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2024, doanh thu thuần của CII gần 3.041 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với năm 2023. Dù lợi nhuận sau thuế ghi nhận 639 tỷ đồng, tăng 73% nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ còn 277 tỷ đồng, tăng 56%.

Năm 2024, CII đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.194 tỷ đồng và lãi ròng 430 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và tăng 10% so với năm 2023. Như vậy kết thúc năm 2024, CII mới hoàn thành được 73% chỉ tiêu doanh thu và hơn 64% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của CII đạt 36.697 tỷ đồng, tăng hơn 3.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 3.774 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận hơn 2.300 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với đầu năm, chủ yếu do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vọt lên gần 2.226 tỷ đồng.

Trong số các khoản đầu tư tài chính, CII đang nắm giữ gần 2.400 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi và chứng khoán kinh doanh; hơn 1.000 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác

Danh mục chứng khoán kinh doanh của CII có giá gốc 250 tỷ đồng, giảm 75% so với đầu năm và đang tạm lỗ 33%. Trong đó, CII giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu HUT của CTCP Tasco, từ gần 400 tỷ đồng giá trị gốc xuống còn 246 tỷ đồng đồng thời phải trích lập dự phòng 61 tỷ đồng.

Trong năm 2024, CII cũng đã bán toàn bộ 24 triệu cổ phiếu của Công ty TNHH Sài Gòn RiverFront, có giá trị gốc 615 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng mạnh từ 547 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 2.717,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự án NBB II và NBB Garden III.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của CII ở mức 27.550 tỷ đồng, tăng gần 2.900 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, vay nợ tài chính chiếm hơn 23.000 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn từ ngân hàng. Bên cạnh đó, là 2.800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi được phát hành trong năm 2024.