Hủy tour vì bão, sân bay đóng cửa, khách quốc tế xoay xở thế nào?

Dự báo đêm nay, siêu bão YAGI đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh tới cấp 13-14, giật cấp 18. Dự báo ngày 7/9, bão đổ bộ vào Hải Phòng - Quảng Ninh với cường độ rất mạnh, sau đó quét qua khu vực Đông Bắc Bộ sang Tây Bắc Bộ.

Việc bão đổ bộ vào Việt Nam làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch, các công ty lữ hành phải hủy toàn bộ tour ở những vùng ảnh hưởng, 4 sân bay lớn tại miền Bắc tạm ngừng khai thác, ngành đường sắt cũng lên phương án dừng tàu trong khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc,…

Vừa qua dịp nghỉ lễ 2/9 nên hầu như các du khách Việt không có nhu cầu đi du lịch nội địa vào cuối tuần này, vì thế việc bão đổ bộ vào Việt Nam ảnh hưởng khá nhiều đến du khách quốc tế .

Anh Tong Seon (quốc tịch Hàn Quốc) vừa cùng gia đình trải qua một chuyến du lịch dài ngày tại Việt Nam. Anh hiện đang ở Hà Nội cùng gia đình và dự kiến trở về Hàn Quốc vào ngày 7/9 qua sân bay Nội Bài. Anh Tong Seon khá lo lắng khi nghe tin tức siêu bão sẽ đổ bộ vào Việt Nam cuối tuần này và luôn theo dõi tin tức về chuyến bay của mình. Ngay khi biết sân bay Nội Bài sẽ đóng cửa từ 10h-19h ngày 7/9 để tránh bão nên anh phải gia hạn phòng khách sạn cho gia đình.

Anh Tong Seon cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm tại Hội An.

Chị Trang Hoa (quốc tịch Trung Quốc) đang có chuyến du lịch tại Hà Nội cho biết dự định sẽ đến vịnh Hạ Long vào cuối tuần, tuy nhiên bão đổ bộ khiến cho mọi kế hoạch bị đổ bể. Hiện Trung Quốc cũng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão nên chị không thể di chuyển về nước.

“Tôi sẽ ở lại Hà Nội thêm vài ngày, đợi cơn bão đi qua để tiếp tục kế hoạch tham quan vịnh Hạ Long”, chị Trang Hoa nói.

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice - cho biết: “Hiện công ty không có du khách Việt đi tour nội địa vào cuối tuần này, tuy nhiên có khoảng hơn 100 khách quốc tế dự kiến đến thăm vịnh Hạ Long bị ảnh hưởng bởi siêu bão đổ bộ. Hiện công ty đã tạm hủy tour này. Bên cạnh việc bán tour, công ty cũng có bán vé máy bay nên việc đóng cửa 4 sân bay ở miền Bắc để tránh bão cũng ảnh hưởng đến các khách hàng. Việc hoãn/hủy các chuyến bay sẽ được công ty hỗ trợ xử lý theo chính sách ngành hàng không".

Các du khách trên các tuyến đảo của Quảng Ninh được vận chuyển vào bờ trước cơn bão.

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, các đơn vị lữ hành cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa để du khách rời lịch trình sang thời điểm sau khi bão đổ bộ hoặc hoàn trả lại tiền nếu du khách không sắp xếp được.

Ông Bùi Thanh Tú cho biết: “Năm nào Việt Nam cũng xảy ra bão, thiên tai nên công ty đã có những dự tính, những kế hoạch định sẵn cho trường hợp này. Vì các cơn bão không bất chợt đến mà thường có sự thông báo trước nên công ty luôn theo dõi sát sao thời tiết để chủ động thông báo với khách. Đặc biệt là công ty luôn tuân thủ đúng chỉ thị của nhà nước về vùng nào được phép di chuyển, khi nào cấm bay,.."

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour - cho hay: “Trong tuần này Vietluxtour có một số đoàn vừa kết thúc tour và khoảng 4 đoàn chuẩn bị tham quan miền Bắc cuối tuần này. Do ảnh hưởng của bão nên Vietluxtour phối hợp cùng khách hàng và các đối tác điều chuyển sang tuần sau hoặc theo tình hình thực tế khả quan của điểm đến. Lịch trình đoàn này khá đa dạng, gồm các tuyến Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Sapa, Hà Nội - Hạ Long, Hà Nội - Hà Giang...”

Đại diện Vietluxtour cho biết thêm, bão đổ bộ vào nước ta là lý do khách quan, nên Vietluxtour hủy/hoãn dịch vụ với khách hàng và các đối tác nhằm đảm bảo sự an toàn nhất cho du khách trong các hành trình. Vì thế Vietluxtour nhận được sự đồng thuận và phối hợp từ khách hàng và các đối tác, hầu như không gặp khó khăn đáng kể trong quá trình điều chuyển các tour tham quan miền Bắc trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi bão. Đặc biệt, đối với du khách quốc tế đã có lịch trình tham quan từ trước, Vietluxtour đã chủ động phối hợp cùng khách hàng và đối tác thay đổi lộ trình tour để vừa đảm bảo an toàn vừa giúp khách hàng vẫn có các trải nghiệm du lịch độc đáo tại Việt Nam.

Hiện, các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh - Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển. Theo đó, Quảng Ninh, Hải Phòng cấm biển từ 11h hôm nay; Thái Bình, Nghệ An từ 5h; Nam Định từ 6h, Thanh Hoá từ 12h, và Ninh Bình từ 15h ngày 5/9. Tại Hải Phòng, Quảng Ninh, hiện còn 879 du khách trên các đảo đã nhận được thông tin về bão và chủ động phương án ứng phó. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh thông tin, toàn bộ khách lưu trú trên Vịnh Hạ Long sẽ về bờ trước 11 giờ ngày 6/9 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Cục Hàng không Việt Nam đã ra chỉ thị yêu cầu một số sân bay phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão YAGI bao gồm: Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ tạm dừng khai thác từ 4h-16h ngày 7/9; Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) ngừng hoạt động từ 5h-16h ngày 7/9; Sân bay Nội Bài (Hà Nội) tạm đóng cửa từ 10h-19h ngày 7/9, Sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đóng cửa từ 12h-22h ngày 7/9.