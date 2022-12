Huyện nằm sát Hà Nội giàu lên nhờ đất và nước

Năm 2021, tổng thu ngân sách huyện Văn Lâm đạt hơn 3.224 tỷ đồng. Năm 2022, huyện Văn Lâm thu 9.359 tỷ ngân sách, đạt 411% kế hoạch do có đóng góp lớn từ thuế sử dụng đất của khu đô thị Đại An (Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown).