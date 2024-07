Huyền thoại đầu tư Warren Buffett sắp bước sang tuổi 94, liệu đã đến lúc các nhà đầu tư vào Berkshire phải lo lắng?

Huyền thoại Warren Buffett sẽ bước sang tuổi 94 tuổi vào tháng tới, ngày 30/8. Và như thường lệ, mỗi dịp sinh nhật ông, các nhà đầu tư đều tự hỏi tập đoàn Berkshire Hathaway thời hậu Buffett sẽ ra sao. Điều đó trở nên đặc biệt quan trọng khi người bạn thân lâu năm cũng là cánh tay phải đắc lực của Buffett là Charlie Munger đã qua đời vào năm 2023.

Một số nhà đầu tư khẳng định bản thân là sẽ không có ý định “chia tay” Berkshire nếu Warren Buffett không còn ở lại với tập đoàn. Vì sao? Vì người kế nhiệm tiềm năng là Greg Abel dường như sẽ không làm xáo trộn những công thức vốn có của tập đoàn. Theo nhiều cách, Berkshire đã trở nên giống một quỹ chỉ số hơn là một tập đoàn thông thường. Điều kỳ diệu sẽ không biến mất khi Buffett rời đi.

Theo báo cáo thường niên gần đây nhất của Berkshire, cổ phiếu này đã mang lại lợi nhuận 4.384.748% cho các nhà đầu tư kể từ thời điểm Warren Buffett nắm quyền điều hành vào năm 1965 cho đến cuối năm ngoái. Con số này gấp 140 lần mức lợi nhuận 31.223% của chỉ số chuẩn S&P 500.

Nhưng đó là phần thưởng cho những nhà đầu tư trước đây. Còn hiện tại, một số nhà đầu tư không đạt được kết quả tốt như Buffett và những người theo ông từ đầu.

Một nhà đầu tư đã mua lượng nhỏ cổ phiếu Berkshire vào năm 2016. Lợi thế dài hạn to lớn mà Berkshire thể hiện so với S&P 500 đã hoàn toàn biến mất kể từ khi họ mua cổ phiếu này. Trên thực tế, mua một quỹ chỉ số S&P 500 sẽ tốt hơn một chút so với mua cổ phiếu Berkshire. Nói cách khác, họ đã lựa chọn Berkshire khi thời kỳ huy hoàng trên thị trường chứng khoán của tập đoàn này đã qua.

Dù vậy, các nhà đầu tư có thể vẫn không quan tâm đến việc người kế nhiệm Greg Abel sẽ làm gì ở Berkshire khi Buffett rời đi. Hiện ông Abel cũng đã 62 tuổi với 25 năm làm việc cho Berkshire. Buffett đã chỉ định ông là người kế nhiệm cách đây 3 năm. Ông dường như là một Buffett thứ hai, một người được bảo chứng về năng lực.

Ngoài ra, như đã nhắc ở trên, Berkshire sở hữu cổ phần nhiều doanh nghiệp Mỹ khác nhau Apple, Coca-Cola, American Express cũng như nhiều công ty Mỹ và Nhật Bản khác. Điều đó khiến bản thân công ty giống như một quỹ chỉ số. Nhiều người sẽ phải tự hỏi còn khoản đầu tư nào có giá trị hơn thế nữa?

Ông Greg Abel (bên phải)

Giống như những gã khổng lồ khác, chẳng hạn như Tim Cook đã làm rất tốt công việc của người kế nhiệm Steve Jobs để điều hành Apple và David Glass kế nhiệm huyền thoại Sam Walton để phát triển mạnh Walmart, các nhà đầu tư tin rằng những giám đốc điều hành lâu năm của Berkshire sẽ là những người tài giỏi.

Vì vậy, các nhà đầu tư có xu hướng sẽ tiếp tục gắn bó với Berkshire và chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Biết đâu rằng, ngày Warren Buffett rời đi, cổ phiếu giảm mạnh lại là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư.

Tham khảo Yahoo Finance