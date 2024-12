Huyền thoại disco thế giới lần đầu tiên mang không khí giáng sinh tới Đà Lạt, làm “sống lại” loạt bản hit “nằm lòng” của 7X, 8X

Mùa Giáng sinh năm 1981, thập niên 80 vừa mới bắt đầu, khi những “Last Christmas” của Wham hay “All I Want for Christmas is You” của Mariah Carey còn chưa ra đời, Boney M đã phát hành “Christmas Album” — một tác phẩm để đời làm rung động trái tim hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới.

Được mệnh danh là nhóm nhạc disco nổi bật nhất cuối thập niên 70 và đầu 80, Boney M được biết tới với thứ âm nhạc hừng hực năng lượng, bốc lửa như mùa hè nắng gió vùng Caribbean với những “Daddy Cool”, “Sunny” hay “Ma Baker”. Nhưng với “Christmas Album”, Boney M cho thấy những bản nhạc Giáng sinh kinh điển tưởng như được chỉ được biết tới là Thánh ca Nhà Thờ trước đó cũng có thể trở thành những giai điệu rộn ràng, sôi động mà vẫn khiến người nghe ấm lòng giữa mùa đông giá rét.

Album gồm 12 ca khúc, trong đó có những bản phối mới từ các bài hát Giáng sinh cổ điển và một số ca khúc nguyên bản. Một bản nhạc nghe là muốn nhún nhảy ngay lập tức quanh lò sưởi chính là “Feliz Navidad”. Boney M đã mang đến hơi thở disco sôi động, làm mới lại bài hát gốc của José Feliciano. Sự phối hợp giữa nhịp điệu Latin và phong cách disco của Boney M đã làm mới hoàn toàn ca khúc quen thuộc này.

“Jingle Bells” vốn là ca khúc nhạc Giáng sinh kinh điển nhất nhì mọi thời đại và với nhiều người, phiên bản đầu tiên họ nghe chính là của Boney M. Trong bản phối này, Boney M đã biến giai điệu vui tươi của bài hát thành một bữa tiệc âm nhạc disco sôi động. Phần nhịp điệu nhanh và tiếng chuông leng keng được hòa quyện với phần bass mạnh mẽ, tạo nên một không khí lễ hội náo nhiệt và hiện đại.

Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng “Christmas Album” vẫn là một trong những album Giáng sinh được yêu thích nhất mọi thời đại. Các ca khúc trong album không chỉ gợi nhớ đến không khí lễ hội sôi động, mà còn mang theo ký ức về một thời kỳ vàng son của Disco. Nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, từ những người lớn lên cùng với âm nhạc của Boney M đến các bạn trẻ ngày nay, vẫn thường xuyên tìm nghe album này mỗi dịp Giáng sinh.

Mùa Giáng sinh về, trong cái tiết trời se lạnh của không gian mộng mơ lãng đãng với rừng thông, cầm trên tay một tách chocolate nóng thơm lừng và nghe Boney M hát sống có lẽ là giấc mơ của biết bao thế hệ người Việt.

Boney M sẽ đưa không khí Giáng sinh tới Việt Nam vào tối 21/12 ở Đà Lạt năm nay.

Dịp Noel năm nay, giấc mơ đó đã thành hiện thực khi Boney M với giọng ca chính huyền thoại là Liz Mitchell, cùng với ban nhạc Joy và nữ ca sĩ Samantha Fox sẽ cùng đứng trên sân khấu “Dalat Spring Concert” ở thành phố mộng mơ vào tối 21/12 và biểu diễn miễn phí cho khán giả tại Quảng trường Lâm Viên - Biểu tượng của TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là lần đầu tiên hàng loạt nghệ sĩ đẳng cấp thế giới được IB Group Vietnam mời về biểu diễn tại thành phố ngàn hoa trong một dịp đặc biệt – lễ hội cuối năm.

Boney M.Liz Mitchell, Joy và Samantha Fox cùng đứng trên sân khấu “Dalat Spring Concert” 21/12 tới

Boney M cùng Liz Mitchell đã tới Việt Nam biểu diễn hai lần nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn cả, khi giọng ca huyền thoại sẽ ngân vang những bản nhạc Giáng sinh kinh điển trong không gian thơ mộng ở Đà Lạt. Có lẽ với nhiều người Việt, khi “Mary’s Boy Child” cất lên, sẽ là một cảm xúc hoài niệm miên man.

Những bài hát Giáng sinh của Boney M, từ sôi động đến sâu lắng, đã góp phần làm cho những mùa Giáng sinh trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Trong không khí ấm áp của mùa lễ hội, hãy để Boney M cùng giọng ca chính Liz Mitchell, ban nhạc Joy và ca sĩ Samantha Fox đưa chúng ta trở về những khoảnh khắc kỳ diệu, nơi âm nhạc và cảm xúc hòa quyện để tạo nên những kỷ niệm khó quên.